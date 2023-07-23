Брюссель, 23 июля, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Еврокомиссия продолжает работать над санкциями в отношении экспорта алмазов из России. Об этом 23 июля сообщает RT со ссылкой на письменный ответ представителя ЕК Мейрид Макгинес на запрос одного из депутатов Европарламента.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Комиссия продолжает работать над путями ограничения торговли российскими алмазами и их использования, чтобы сократить доходы, получаемые Россией от экспорта алмазов», — заявила Макгинес.

По её словам, ЕК сотрудничает со странами G7 с целью разработки и обеспечения эффективного внедрения санкций, в том числе с помощью технологий отслеживания.

Как передавало ИА Регнум, в мае лидеры стран G7 во время саммита в Хиросиме договорились, что будут стремиться ограничить торговлю алмазами, добытыми в России. Согласно документу, цель введения ограничений — сокращение доходов России от экспорта алмазов. Лидеры G7 заявили, что будут тесно сотрудничать по этому вопросу, чтобы, координируя действия, добиться эффективных мер.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что в ЕС также планируют ограничить экспорт российских алмазов.

Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии Випул Шах ещё в апреле отметил, что страны G7 могут ввести санкции на алмазы, добываемые российской компанией «АЛРОСА». По его словам, в индийской алмазной отрасли, сотрудничающей с «АЛРОСА», могут также начаться проблемы.