На полях саммита G7 и непосредственно перед ним Владимир Зеленский встречался со спецпосланником правительства Китая по делам стран Евразии Ли Хуэем, премьер-министром Японии Фумио Кисидой, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Китай придерживается своей формулы

Именно Украина стала первым пунктом продолжительного европейского турне Ли Хуэя, назначение которого было результатом телефонной беседы президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина 26 апреля.

О прибытии китайского дипломата, перед которым поставлена задача произвести обмен мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса, власти и СМИ Украины не спешили объявлять, как это обычно бывает при визитах западных чиновников.

Уже постфактум о состоявшихся переговорах Ли Хуэя с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой 17 мая сообщило сначала агентство Bloomberg, а затем и МИД Украины.

Однако к общему знаменателю дипломатам прийти не удалось — каждый из них говорил о своей формуле, которая должна лечь в основу урегулирования конфликта. Украинское ведомство заявило, что Кулеба отметил важность участия Китая в реализации формулы мира Зеленского. Она предусматривает, в частности, вывод российских войск, прекращение боевых действий, восстановление территориальной целостности Украины.

Вот только Ли Хуэй однозначно заявил, что Пекин готов содействовать урегулированию украинского кризиса на основе изложенной ранее «Позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса».

Иван Шилов ИА REGNUM Ли Хуэй

Этот документ, опубликованный на сайте МИД КНР 24 февраля, включает 12 пунктов, среди которых прекращение огня, поскольку «в войнах нет победителей», и начало переговоров, которые представляются единственным выходом из кризиса. То есть никакую формулу мира Зеленского, в видении которого под контроль Киева должны вернуться все регионы, перешедшие в состав РФ, включая Крым, Пекин не поддерживает.

А Украина даже и думать не смеет о каких-либо компромиссах, что и подтвердил Кулеба на встрече с эмиссаром из КНР. «Он подчеркнул, что Украина не воспринимает никаких предложений, которые бы предусматривали потерю её территорий или замораживание конфликта», — сообщил МИД Украины.

Киеву нужна только победа, возвращение к границам 1991 года — и точка.

Позицию Китая — о готовности работать на основе собственной формулы и искать самые широкие точки соприкосновения в международном сообществе — Ли Хуэй подробно разъяснил и лично Зеленскому, с которым также успел встретиться.

Любопытен тот факт, что о переговорах китайского дипломата и президента Украины сообщил и МИД КНР, и ряд мировых СМИ, но предпочла умолчать Банковая. Офис президента Украины подробно перечислил чиновников, с которыми встретился в Киеве Ли Хуэй, но Зеленского в нём не было. Видимо, новость о том, что украинский лидер обсуждает варианты мирного урегулирования, никак не вяжется с его образом главнокомандующего, отдающего солдатам приказ в духе «ни шагу назад, победа будет за нами».

«Для урегулирования конфликта нет какой-либо чудесной панацеи. Нужно, чтобы все стороны, исходя из собственных позиций, накапливали взаимное доверие. Необходимо создавать условия для прекращения огня и боевых действий», — подчеркнул в Киеве Ли Хуэй.

А тем временем мировое сообщество, прежде всего Запад, похоже, начинает менять свой взгляд на ситуацию вокруг Украины и роли КНР в ней. Так, отмечает китайская газета Global Times, если в феврале США раскритиковали мирный план Пекина, то в начале мая госсекретарь Энтони Блинкен заявил: «Мы приветствуем это. Конечно, возможно, что Китай сыграет роль благодаря своим усилиям, и это будет очень полезно».

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Кажется, что Америка постепенно переходит от критики Поднебесной к её поддержке. <…> Что касается мирного плана Китая, Украина и Запад, похоже, наконец определились со своим отношением: от колебаний и равнодушия они перешли к открытому одобрению. Позиция России в целом тоже была положительной. <…> В долгосрочной перспективе Поднебесная может стать наилучшей посредницей в украинском конфликте», — говорится в статье.

Выслушав позицию властей Украины, китайский эмиссар отправился в европейские столицы: Варшаву, Берлин, Париж, уже по ходу поездки к этому списку прибавился Брюссель. Заключительным пунктом турне станет Москва.

Япония обсуждает инвестиции

Зеленский на минувшей неделе не только принимал гостя из Восточной Азии, но и сам направился в этот регион, чтобы разом пообщаться с десятком мировых лидеров. Изначально президент Украины планировал принять участие в саммите G7 по видеосвязи, о чём стороны договорились ещё в марте, но в последний момент он, как сообщил МИД Японии, «выразил сильное желание лично участвовать в саммите».

«[В Токио] пришли в замешательство, когда в конце апреля из окружения Зеленского стали зондировать вопрос о его личном участии во встрече лидеров G7», — рассказала уже по завершении саммита газета Yomiuri.

Перед страной — хозяйкой мероприятия встала задача договориться с лидерами стран, поддерживающими тесное сотрудничество с Россией и отказавшимися вводить против неё санкции. Например, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва могли возмутиться чрезмерным вниманием на саммите к Зеленскому, отмечает Yomiuri, но властям Японии путём вежливых разъяснений удалось всё уладить.

Иван Шилов ИА REGNUM Лула да Силва

Несмотря на географическую принадлежность к азиатскому региону, во внешней политике Япония целиком и полностью следует курсу коллективного Запада, в том числе и по украинскому вопросу.

Ещё до начала саммита G7 премьер-министр Японии Фумио Кисида написал статью для канадской газеты The Globe and Mail, в которой охарактеризовал ситуацию на Украине «не просто европейской, а мировой проблемой». Также он пообещал и дальше соблюдать жёсткие экономические санкции в отношении РФ и призвать российскую сторону немедленно и без каких-либо условий вывести все свои войска и технику с территории Украины.

Уже по итогам переговоров с Зеленским в Хиросиме Кисида объявил, что Токио предоставит Киеву 100 военных грузовиков и других транспортных средств. Помимо этого, будут переданы около 30 тыс. комплектов армейских рационов, начнется лечение раненых и будет оказано содействие в восстановлении инфраструктуры Украины.

Кроме того, были обсуждены возможности японских инвестиций в производство водорода, литиевых аккумуляторов, автомобилей, энергетического оборудования, строительство путепроводов и железнодорожной инфраструктуры.

Зеленский продолжил продвигать собственную формулу мира, выразив надежду, что Япония присоединится к её реализации, а также поблагодарил своего визави за оказанную помощь, совокупный объём которой составил $7,6 млрд. Когда президента Украины спросили, хочет ли он получать от Японии оружие, ответ был утвердительным.

Индия остается нейтральной

На полях саммита G7 состоялась первая с начала СВО встреча президента Украины и премьер-министра Индии, присутствовавшего на мероприятии в качестве почётного гостя.

Как уточнил первый заместитель главы МИД Индии Винай Кватра, переговоров тет-а-тет добивался Зеленский. За полчаса украинский лидер успел рассказать Нарендре Моди о своей формуле мира, предложил присоединиться к этому проекту, а также пригласил его посетить Киев.

«Выразил нашу чёткую поддержку диалога и дипломатии, чтобы продвинуться вперёд. Индия и я сделаем всё, что мы можем, чтобы решить кризис на Украине. Мы продолжим оказывать гуманитарную помощь народу Украины», — заявил Моди по итогам встречи.

Индия предпочитает занимать нейтральную позицию по украинскому вопросу. Она воздерживается от голосования по резолюциям ООН, осуждающим действия РФ, и не выступает с критикой СВО.

Как стало известно из секретного документа, попавшего в интернет в результате утечки, советник по национальной безопасности Индии Аджит Кумар Довал на встрече с секретарём Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым 22 февраля 2023 года заверил российскую делегацию в поддержке на многосторонних площадках.

Это государство прекрасно осознаёт, во-первых, свою зависимость от военной техники и сырья из России, во-вторых, особенности соседства с двумя ядерными державами (Китаем и Пакистаном), а в-третьих, необходимость поддержки РФ в ООН по кашмирскому вопросу.

В Хиросиме с Моди Зеленский мог бы так же, как в случае с G7, напроситься на саммит лидеров G20, который пройдёт 9–10 сентября в Нью-Дели, но, по словам Виная Кватры, эта тема на встрече не затрагивалась.

Будучи председателем «Двадцатки» в этом году, Индия уже направила приглашения тем странам, представителей которых хотела бы видеть на мероприятии, но Украины в этом списке нет. Более того, Индия стремится объединить участников G20 и пресечь попытки Запада противопоставить весь мир России, поэтому не допускает сведение дискуссии на саммите к обсуждению исключительно украинской тематики.

Южная Корея «внимательно рассмотрит вопрос»

Также по настоянию украинской стороны в Хиросиме состоялась первая встреча Зеленского с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем.

Больше года Сеул ограничивался гуманитарной помощью и поставкой предметов военного назначения типа касок и бронежилетов. Но 19 апреля в интервью агентству Reuters глава государства впервые заговорил о возможности передачи Киеву оружия — в случае масштабных нападений на мирное население или серьёзных нарушений законов войны.

Это заявление вызвало нешуточный резонанс как внутри страны, так и далеко за её пределами. Не стоит забывать, что Южная Корея — один из ключевых экспортёров вооружений, она производит почти весь комплекс современного военного оборудования и оружия (например, танк К-2 «Чёрная пантера» считается одним из лучших в мире). В стране нет никаких законодательных ограничений на поставку вооружений воюющим сторонам, а давление на Сеул со стороны Вашингтона усиливается.

권순삼, 국방시민연대 Танк К2 «Чёрная пантера»

В Хиросиме журналисты спросили Юн Сок Ёля, собирается ли Южная Корея передать вооружения Украине, но президент прямого ответа не дал: «Касательно нелетальных вооружений, президент Зеленский передал мне сегодня частичный список [желаемой помощи]. Мы внимательно рассмотрим этот вопрос».

Он также ушёл от ответа на вопрос о возможности предоставления именно летальных вооружений, отмечает агентство Yonhap. Президент лишь сказал, что республика постарается «быстро рассмотреть и предоставить» Украине машины скорой помощи и оборудование для обезвреживания мин.

Об этом Юн Сок Ёля несколькими днями ранее лично просила супруга украинского лидера Елена Зеленская, которая 15 мая прилетела в Сеул в статусе спецпредставителя президента Украины для участия в конференции, организованной одной местной газетой.

Бремя поддержки Украины, не демонстрирующей успехов на поле боя, становится неподъемным для западных стран, нарастает скептицизм. Вместо обещанного триумфального контрнаступления ВСУ спустя 224 дня ожесточённых сражений потерпели поражение в Артёмовске.

Зеленский, осознавая непрочность своего положения, начал метаться в поисках помощи хоть откуда-нибудь: он проводит время в зарубежных турне, выпрашивая оружие, деньги, авиацию, слова о солидарности — и вот теперь его взор устремился на Восток.