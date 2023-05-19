Хиросима, Япония, 19 мая, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Европейский союз планирует ограничить торговлю алмазами из России, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции в Хиросиме, где проходит саммит «Большой семёрки».

Иван Шилов ИА REGNUM Алмаз

«Мы ограничим торговлю российскими алмазами… Российские алмазы не вечны», — приводит словам Шарля Мишеля издание France Presse.

Ранее сообщалось, что страны G7 на саммите в японском городе Хиросиме, который пройдет в период с 19 по 21 мая, обсудят ограничение экспорта российских алмазом.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая британское издание Financial Times сообщило, что возможные санкции и запрет на импорт российских алмазов могут привести к потере огромного количества рабочих мест в Индии, где в этой отрасли занято около миллиона человек.