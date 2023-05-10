Лондон, 10 мая, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Возможные санкции стран — членов «Большой семёрки» (G7) против российских алмазов могут привести к потере большого количества рабочих мест в Индии. Об этом 10 мая сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на отраслевых экспертов.

Иван Шилов ИА REGNUM Алмаз

«Российские бриллианты обеспечивают создание 60% рабочих мест в [индийской] отрасли», — заявил президент Бхаратской алмазной биржи в Мумбаи Ануп Мехта.

По его словам, всего в данной отрасли в Индии задействованы около 1 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии Випул Шах заявил, что страны G7 могут ввести санкции в отношении алмазов весом в один карат и более, добываемых российской компанией «АЛРОСА».

Отмечается, что новые санкции могут быть приняты в ходе саммита глав стран G7, который пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая.