Хиросима, Япония, 19 мая, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Лидеры стран G7 во время саммита в Хиросиме договорились, что будут стремиться ограничить торговлю алмазами, добытыми в России. Об этом говорится в их совместном заявлении, обнародованном 19 мая на сайте саммита.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиросима G7

Согласно документу, цель введения ограничений — сокращение доходов России от экспорта алмазов. Лидеры G7 заявили, что будут тесно сотрудничать по этому вопросу, чтобы, координируя действия, добиться эффективных мер.

«Мы будем и дальше ограничивать доступ России к нашим экономикам», — говорится в документе.

Как сообщало ИА Регнум, глава Европейского совета Шарль Мишель ранее заявил, что в ЕС также планируют ограничить экспорт российских алмазов.

Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии Випул Шах ещё в апреле заявил, что страны G7 могут ввести санкции на алмазы, добываемые российской компанией «АЛРОСА». По словам Шаха, в индийской алмазной отрасли, сотрудничающей с «АЛРОСА», могут также начаться проблемы.