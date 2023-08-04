Всемирный банк — глобальная структура не из тех, что можно назвать друзьями России, опубликовала данные, близкие к сенсационным. По итогам 2022 года — на который пришлось начало спецоперации и последовавший вал западных санкций — наша страна находится в пятерке крупнейших экономик мира.

Иван Шилов ИА REGNUM

Расчет вёлся по внутреннему валовому продукту (ВВП) в пересчёте на паритет покупательной способности (ППС). Пятерка экономических лидеров мира, по обновлённой оценке ВБ, выглядит следующим образом. На первом месте — Китай с 31,5 трлн долларов, от него отстают США (23,1 трлн), далее — Индия (15,8 трлн), Япония (5,6 трлн), и Россия с 5,5 трлн долларов.

Показательно, что наша страна оказалась единственным географически европейским государством, вошедшим в топ-пять. Россия опередила Германию (6-е место, 5 трлн долларов) и занявшую десятое место Францию (3,5 трлн). Великобритания и вовсе не вошла в первую десятку.

Экономика России проигнорировала 14 тысяч санкций

Ни один из наших соседей по топ-пять, очевидно, не испытал на себе введённых «коллегами» санкций, и тем более в таком количестве, как Россия, чью экономику «коллеги» планировали «разорвать в клочья».

Уже в самом начале СВО, в феврале–марте прошлого года против нашей страны было введено 2778 новых санкций. А всего за прошлый год, по примерным подсчётам (например, по данным арабской телесети Al Araby) общее число «наказаний» превысило 14 тысяч.

Всемирный банк, добавим, даёт оптимистический прогноз нашей экономики на среднесрочную перспективу — к 2030 году рост на 7,9%, до 5,943 трлн долларов.

Впрочем, удержать пятую строку в рейтинге ей не удастся, предрекают специалисты банка. Пятое место через семь лет они отводят экономике Индонезии, которая в текущем рейтинге находится на седьмой позиции (4,811 трлн долларов). Однако прогноз — это не данность, и неизвестно, сбудется ли он.

Другое дело — реально достигнутые показатели.

И здесь возникает вопрос, как жизнеутверждающие показатели соотносятся с истинным положением дел в нашем хозяйстве. Пожалуй, для среднестатистического гражданина «ВВП по ППС» остаются достаточно отвлеченными понятиями.

Буханка как точка отсчёта

Показатель ППС, который используют специалисты ВБ, это поправка валютного курса на уровень внутренних цен для адекватного сопоставления разных экономик, пояснил в комментарии ИА Регнум эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. «Ведь один доллар в Швейцарии и один доллар в Индии имеют очень разную покупательскую способность», — отмечает он.

Условно говоря, по ППС измеряют валовый внутренний продукт стран не в деньгах, а в наиболее востребованных потребительских товарах, например — в буханках хлеба или порциях риса.

«То есть берут некую стандартную корзину товаров и в ней измеряют каждую страну в отдельности, — рассказывает эксперт. —

А потом переводят в условные доллары — умножают на цену этой самой буханки или плошки риса в одной эталонной стране, чаще всего — в США».

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Поэтому ВВП США, как разъясняет Емельянов, и по паритету, и по номиналу всегда один и тот же — около 26 триллионов долларов. «А другие страны, например, Китай, имеют очень разный ВВП в зависимости от ценовой поправки — либо 19 триллионов, либо 33 триллиона», — рассказывает он.

Россия, по меркам крупнейших западных экономик, является страной с относительно низкими ценами, отмечает эксперт.

«А это можно трактовать и как экономику большего масштаба, чем было бы можно оценить просто по рублёвому ВВП, — поясняет он. — Покупательная способность рубля внутри России выше, чем покупательная способность равной ему доли доллара, например. Поэтому по паритету покупательной способности российская экономика оказывается больше, чем это можно было бы определить просто по ВВП».

База для «чудесного превращения»

Место России в обновлённом рейтинге ВБ можно назвать «чудесным превращением», отмечает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Хотя формально российская экономика лишь сохранила прежнюю позицию, такую оценку в условиях фактически объявленной «коллективным Западом» экономической войны вполне можно считать чрезвычайно комплиментарной.

Эксперт обращает внимание на ещё один важный, по его мнению, аспект.

«Советская модернизация экономики была не напрасной, результаты её не были полностью утрачены, как это многим казалось, — сказал ИА Регнум Колташов. — А в последние два с половиной десятилетия российская экономика развивалась и росла».

В дальнейшем, по мнению Колташова, экономика России будет также развиваться на основе расширения обрабатывающей промышленности и реализации крупных инфраструктурных проектов. Также экономист указывает на территориальное расширение страны, потенциал которого, на его взгляд, далеко не исчерпан.

Ранее ИА Регнум сообщало, что промышленное производство в России в I полугодии 2023 года, по данным Минэкономразвития, выросло на 2,6% в сравнении с первым полугодием 2022-го.

В июне выпуск промышленной продукции также увеличился на 6,5%. Уровень двухлетней давности превышен на 3,8%. При этом рост обрабатывающих отраслей в январе–июне относительно аналогичного периода прошлого года составил 6,2%, что, как заявил президент Владимир Путин, стало хорошим результатом.

В США признали, что российская экономика выдержала испытание западными санкциями и показала высокую прочность. Так, The Wall Street Journal отметила: страны Запада ощутили провал в своём желании «быстро поставить российскую экономику на колени», который «идентичен тупиковой ситуации на поле боя».

В частности, отечественную нефть продолжают покупать, несмотря на введённые ограничения, а добыча российского сырья снизилась незначительно. Кроме того, Россия, по замечанию издания, смогла решить возникшие поначалу проблемы с импортом микрочипов «и уже обладает возможностью ежедневно наносить удары высокоточным оружием».

Эксперты в комментариях для ИА Регнум ранее отмечали, что экономика Германии потеряет первенство в Евросоюзе, в том числе из-за отказа Берлина приобретать российские энергоресурсы.

Неизвестно, в какой степени сбудутся прогнозы специалистов, будь то российские эксперты в области энергетики или зарубежные банковские аналитики.

Но совершенно точно уже сейчас можно утверждать, что пребывание России на пятом месте в рейтинге крупнейших экономик по итогам 2022 года, пусть и по паритету покупательской способности, это явно не то, что «заказывал» антироссийский лагерь во главе с США, когда вводил одно ограничение против экономики России за другим, пока их количество не превысило 14 тысяч.