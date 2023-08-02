Москва, 2 августа, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Промышленное производство в России в I полугодии 2023 года показало годовой рост на 2,6%. Об этом говорится в материалах Минэкономразвития.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

В июне в годовом выражении промпроизводство также демонстрировало рост на 6,5% в годовом выражении после роста на 7,1% в мае. Уровень двухлетней давности превышен на 3,8%.

Рост отрабатывающих производств в России в I полугодии, следует из материалов министерства, в годовом выражении составил 6,2%. В МЭР отметили, что основной вклад в улучшение показателей обрабатывающей промышленности в I полугодии текущего года продолжили вносить машиностроительный и металлургический комплексы.

Так, рост машиностроительного комплекса по итогам I полугодия 2023 года ускорился до 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, рост металлургического комплекса — до 11%.

Нефтепереработка по итогам первых шести месяцев 2023 года сохранила рост в 5,4% в годовом выражении.

Грузооборот транспорта (за исключением трубопроводного) по итогам I полугодия вырос на 1,8% в годовом выражении. В июне было зафиксировано ускорение роста до 1,8% в годовом выражении после роста на 0,1% в мае текущего года. К уровню двухлетней давности рост показателя составил 0,2%, отметили в Минэкономразвития.

Основными причинами ускорения роста в министерстве назвали возобновление увеличения грузооборота железнодорожного транспорта до 1,9% в годовом выражении после снижения на 0,8% в мае, а также ускорение роста грузооборота автомобильного транспорта до 7,4%.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля на совещании по развитию экономики президент России Владимир Путин заявил, что высокие темпы роста экономики страны и увеличения доходов бюджета России сохранятся. Также он подтвердил прогноз роста ВВП страны в 2023 году на уровне выше 2%, но отметил, что существуют риски роста инфляции в России.