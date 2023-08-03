Москва, 3 августа, 2023, 17:53 — ИА Регнум. В какой-то момент ФРГ перестанет быть первой экономикой Европейского союза, и свою роль в этом сыграет отказ от поставок российских энергоресурсов, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Об этом он заявил 3 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее издание JB Press предсказало, что, оставшись без недорого российского газа, Германия столкнулась с экономическим спадом, который в итоге доведёт её до такого состояния, когда она уже не сможет претендовать на звание движущей силы европейского экономики, а станет «больным человеком» континента.

«Есть ли шанс, что Германия перестанет быть главной экономикой Европейского союза? Безусловно, — согласился Фролов. — Более того, в какой-то момент она неизбежно перестанет быть первой экономикой ЕС. Хотя бы по той причине, что сам Евросоюз не вечен. Кто-то возразит, что это, мол, слишком мощное образование. Но тогда возникает встречный вопрос: а ЕС за последние лет пять не поменялся в своих границах и экономическом потенциале? А он поменялся. Раньше в его составе было не 27, а 28 государств. И крупнейших экономик в составе ЕС было не две, как сейчас, а три».

Фролов усомнился в том, что именно отказ от российских энергоносителей станет спусковым крючком и главной причиной изменений в европейской экономике вообще и в германской в частности. Однако кризис в ЕС длится уже порядка 15 лет, начиная с 2008 года. Иными словами, тот кризис, который грянул в конце нулевых годов, в полной мере не преодолён, и одним из следствий этого стал выход Великобритании из Евросоюза.

Кроме того, до сих пор не закончился энергетический кризис, который ударил по ЕС сильнее, чем по любому другому региону мира из-за специфики ценообразования на энергетических рынках Евросоюза. По большому счёту попытка отвязаться от поставок из Российской Федерации лишь обостряет те проблемы, с которыми Брюссель сталкивался на протяжении последних 15 лет и особенно последних двух лет.

«Энергоресурсы для внутреннего потребителя в ЕС поставляются по биржевой привязке, — пояснил Фролов. — Даже долгосрочные контракты имеют биржевую индексацию. В том числе и контракты с российскими поставщиками. И даже если бы мы поставляли газ в ЕС, то высокие цены давили бы на уровень спроса. Даже по итогам I квартала 2022 года было ясно, что спрос на газ в ЕС сократится на 50 млрд кубических метров. Он сократился на 55–60 млрд кубов. Можно ли это связывать с отказом от поставок из России? Отчасти да. Отказ от поставок из РФ обострил те проблемы, которые уже накопились в ЕС».

Он напомнил, что для Германии поставки российского газа имели ещё одно измерение. Берлин рассчитывал стать крупнейшим газовым узлом Европейского союза — его энергетическим центром, определяющим ценовые индексы и влияющим на экономики других стран ЕС. Но эта стратегия уже не будет реализована в обозримом будущем. А значит, те задачи, которые руководство Германии раньше ставило перед собой и перед своей экономикой, выполнить уже не получится.

«Стало быть, и те способы преодоления кризисных явлений (и выход на устойчивый рост), которых хотели добиться ещё при Меркель, не будут реализованы, — сказал Фролов. — Вопрос ведь не в цене энергоресурсов, которые шли из России, и не в каких-то невероятно низких ценах, а в том, что этого газа было много и он должен был преимущественно идти через территорию Германии».

После запуска «Северного потока — 2» Германия стала бы беспрецедентно крупным газотранспортным узлом континентального значения. Теперь Берлину остаётся об этом только мечтать.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению энергетика Игоря Юшкова, отказ от российского газа усугубил общие проблемы германской экономики. Дорогая энергия закладывается в стоимость всех товаров. А это в числе прочего вызывает высокую инфляцию. Однако для борьбы с этой проблемой финансовые власти ЕС выбрали очень сомнительный путь — повышение ставки ЕЦБ. Как следствие, местный бизнес сталкивается с дорогим кредитом, что ещё сильнее бьёт по перспективам экономического развития.

По мнению экономиста Вадима Понкратова, Европейский союз сумел в своё время обеспечить заполнение собственных газовых хранилищ темпами выше средних при снижении зависимости от поставок газа из РФ. Однако ему пришлось заплатить за это очень высокую цену — произошла деиндустриализация ведущих европейских экономик и потеря целых отраслей.

По словам вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека, независимость его страны от российского газа стоила громадных усилий.