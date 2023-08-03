Москва, 3 августа, 2023, 12:24 — ИА Регнум. В России по результатам первого полугодия рост обрабатывающих отраслей в годовом выражении составил 6,2%, и это является хорошим результатом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности в Кремле.

Кадр из видео

Глава государства отметил, что рост заработных плат и сохранение занятости указывают на то, что российская промышленность набирает обороты, ход, осваивает новые направления и получает заказы.

Российский лидер отметил, что по результатам первого полугодия рост обрабатывающих отраслей в годовом выражении составил 6,2%.

«Это хороший результат», — заявил он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3823832" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, 25 июля Владимир Путин на заседании с членами правительства заявил, что нефтегазовые доходы России за первое полугодие 2023 года выросли на 17,8%. Он добавил, что вместе с этим показали хорошую динамику развития предприятия в обрабатывающих отраслях. Всё это свидетельствует о том, что реальный сектор российской экономики укрепляется и растёт.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил актуализировать сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности. Ответственными за выполнение поручения назначены Минпромторг и Минэкономразвития.