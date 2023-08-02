Вашингтон, 3 августа, 2023, 01:18 — ИА Регнум. Российская экономика выдержала испытание санкциями и показала прочность и устойчивость к внешним преградам. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Издание отметило, что страны Запада ощутили провал в своём желании «быстро поставить российскую экономику на колени» из-за спецоперации, который «идентичен тупиковой ситуации на поле боя».

«Россия смогла решить проблемы из-за санкций с импортом микрочипов, и уже обладает возможностью ежедневно наносить удары высокоточным оружием», — признали эксперты.

Газета также отметила, что несмотря на введенные ограничения на продажу нефти, её продолжают покупать, а добыча снизилась незначительно.

По заключению The Wall Street Journal, прочность экономики РФ обусловлена значительными государственными вливаниями, развитием военно-промышленного комплекса, а также переориентацией внешней торговли на восточных партнёров, в частности Индию и Китай.

Как сообщало ИА Регнум, развитие экономки — это база для решения всех задач, стоящих перед Россией, заявил 31 июля президент Владимир Путин.

25 июля на совещании по развитию экономики российский лидер заявил, что высокие темпы роста экономики страны и увеличения доходов бюджета сохранятся. Также Владимир Путин подтвердил прогноз роста ВВП страны в 2023 году на уровне выше 2%, но отметил, что существуют риски роста инфляции в России.

На Западе просчитались, что санкции сломят Россию и нанесут ей серьёзный урон, считает американский политолог Джон Миршаймер. Санкции были обречены с самого начала, так как русские были в отличном положении, чтобы обойти их, пояснил эксперт.