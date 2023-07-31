Руководство японских Сил самообороны — которые чем дальше, тем больше похожи на полноценную (и весьма боеспособную) армию — нашли «трёх китов» мировой политической и экономической дестабилизации. В так называемой «Белой книге» — японской военной доктрине, которая обновляется ежегодно, в роли «главных злодеев» мировой политики выступают Россия, Китай и КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Белая книга» составляется военным руководством на основании стратегии национальной безопасности: в последний раз новая редакция такой стратегии была принята в конце 2022 года. Но в прошлом году «Белая книга» прямо не называла своих врагов, а вот в нынешней редакции — называет.

В 510-страничной «Белой книге» приводятся слова министра обороны Японии Ясукадзу Хамады, который считает, что «мир находится в поворотной точке истории». Причиной тому, по его словам, стали «агрессивные действия» Москвы, Пекина и Пхеньяна.

Японским по белому

Во-первых, в Токио обратили внимание на рост военного потенциала Китая. Отмечается, что, согласно прогнозам, к 2035 году у КНР будет 1500 ядерных боеголовок — этот факт очень тревожит Токио. Для сравнения, сейчас на всю ядерную триаду (наземные баллистические ракеты, авиабомбы, и ракеты морского базирования) у Пекина около 350 боеголовок.

Во-вторых, у японцев вызывают тревогу партнёрские отношения России и Китая: в доказательство приводятся участившиеся случаи совместных военных учений. За самым недавним примером в Токио наблюдали на прошлой неделе. 23 июля в Японском море завершились совместные учения Тихоокеанского флота России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «Север/Взаимодействие — 2023» с отработкой противолодочных задач и морского боя. А сразу по завершении маневров ВМФ России и ВМС НОАК приступили к совместному патрулированию в Тихом океане — уже третьему такому мероприятию.

Говоря собственно о вызове со стороны России, авторы «Белой книги» делают акцент на развертывании новых российских вооружений на Курильском архипелаге, в том числе на т. н. «северных территориях» — то есть на наших южных Курилах. Так, в минувшем году сообщалось о размещении береговых ракетных комплексов «Бастион» на северокурильских островах Парамушир и Матуа, а в 2016-м появилась информация о появлении комплексов «Бал» и «Бастион» на южнокурильских Итурупе и Кунашире.

Токийские стратеги упомянули и более масштабную угрозу — российская спецоперация на Украине может вдохновить Пекин на аналогичные действия в отношении Тайваня. Как ранее отмечало ИА Регнум, ближайший союзник Японии — США педалируют тезис «русские не должны победить на Украине в том числе и потому, что это подтолкнет Китай к захвату Тайваня». В Вашингтоне высказывали опасения, что Китай может нанести удар по мятежному острову уже в 2024-25 годах — и не исключено, что такой вариант допускают и в японском генштабе.

В-третьих, как уже говорилось выше, Япония считает, что возрастает угроза со стороны КНДР — ближайшего союзника Китая, который (как предполагают составители «Белой книги») к 2022 году обладал примерно двумя десятками ядерных боеголовок. «Северная Корея уже обладает возможностью для реализации миниатюризации ядерного заряда для установки его на баллистическую ракету», которая способна достичь Японского архипелага, опасаются в токийском военном ведомстве. Как бы в подтверждения японских страхов, Пхеньян дважды за июль проводил масштабные ракетные пуски — в том числе межконтинентальной баллистической ракеты в направлении Японии. Пхеньян с начала года испытал уже около ста ракет, в том числе и МБР.

«Во многом японская концепция национальной безопасности исходит прежде всего из сценария военного конфликта именно с Северной Кореей», — сказал ИА Регнум завкафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов.

Курильский реванш

Пожалуй, главное новшество нынешней «Белой книги» — внимание Токио к конфликту на другом конце Евразии, на Украине. В военном ведомстве надеются, что из-за потерь на Украине «Россия ослабеет, и военный баланс с соседними странами изменится в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Делая ставку на комплексное поражение России, Япония считает, что она может спокойно и безболезненно забрать те территории, которые считает своими, сказал ИА Регнум военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Сам по себе отказ Москвы вести диалог с Токио о заключении мирного договора (а именно так видят ситуацию в Японии) — это, по мнению японских стратегов, фактор политической нестабильности в регионе, и он создаёт предпосылки для войны, в том числе и ядерной, подчеркивает Матвийчук.

«Отдельно они считают, что России «настало время отдать свои территории», поскольку они «не соответствуют духу, закону и времени», и так как эти территории были «отвергнуты» в период СССР. А поскольку, по словам японцев, СССР проиграл в Холодной войне, эти территории необходимо «вернуть», — указал эксперт.

Залогом «возврата», с японской точки зрения, и должно стать военное поражение в СВО, вкупе с политической изоляцией и подрывом экономики, подчеркивает Матвийчук. Именно после этого комплексного поражения России Япония рассчитывает спокойно и безболезненно забрать те территории, которые считает своими, резюмировал эксперт. Пока же Токио наблюдает не неудачи, а как минимум затягивание конфликта, а вместо международной изоляции — укрепление контактов Москвы с главным врагом, Пекином.

Беспокойство за острова

В целом японские военные считают главной угрозой резкое и сильное изменение баланса сил в Восточной Азии — и главный вызов видят в ослаблении США и одновременном усилении Китая, отметил Стрельцов. Он напомнил о территориальном споре Японии с Китаем (и, к слову, с Тайванем, который считает себя правопреемником Китайской республики 1912-49 годов) по поводу островов Сенкаку, или по-китайски Дяоюйдао.

«Япония опасается, что на каком-то этапе Китай попытается силовыми методами захватить спорные острова, которые находятся под административным контролем Японии. Именно этот сценарий лежит в основе военной доктрины Японии, который переориентируется на угрозу со стороны Китая», — пояснил востоковед.

Япония достаточно давно соперничает с Китаем за первенство в регионе, и она считает Китай если не прямой военной угрозой, то как минимум серьёзным вызовом — как это и говорится в официальных документах: «Думаю, японские военные как раз исходят из возможного сценария, что в отдалённой перспективе будет какой-то военный конфликт с Китаем».

Токио соперничает с Пекином и за влияние в южной части Тихого океана (формально экономическая помощь островным государствам Океании объясняется потребностью реабилитироваться за оккупацию во время Второй мировой). Здесь Япония всё чаще блокируется с бывшим врагом — Австралией, ключевой участницей нового англосаксонского блока AUKUS.

В Токио, судя по всему, также не отказались «в полной мере от мечты о господстве над Азией», отмечал в комментарии ИА Регнум депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Поэтому неудивительно, что Япония видит в Китае и России в том числе конкурентов в борьбе за влияние в Азии.

Похоже, что два союзника, США и Япония, стимулируют обоюдные страхи, отмечают эксперты. Показательно, что авторы «Белой книги» подчеркивают, что северокорейские ракеты способны нанести удар не только по Японским островам, но и добить до тихоокеанского побережья США. Американцы же, в свою очередь, рассчитывают, используя опасения Токио по поводу «русской и китайской угроз», расширить своё военное присутствие в Японии и упрочить зависимость японцев от американских военных поставок, сказал ИА Регнум член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.