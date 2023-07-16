Токио, 28 июля, 2023, 08:23 — ИА Регнум. У Северной Кореи есть возможности нанести удар по Японскому архипелагу баллистическими ракетами с ядерными боеголовками. На это в докладе «Белая книга обороны» указало министерство обороны Японии.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно данным доклада, по состоянию на 2022 год КНДР обладала примерно 20 ядерными боеголовками. Страна также провела шесть ядерных испытаний, неоднократно осуществляла пуски баллистических ракет с прицелом на способ доставки ядерного оружия. Кроме того, в книге отмечено, что КНДР форсировала разработку вооружений и баллистических ракет, способных преодолевать расстояния на малых высотах и по нестандартным траекториям, и улучшила их операционные характеристики.

«С технической точки зрения полагаем, что Северная Корея уже обладает возможностью для реализации миниатюризации ядерного заряда для установки его на баллистическую ракету, которая способна достичь Японии. Таким образом, считаем, что Северная Корея обладает возможностью для проведения подобной атаки на Японию», ― указано в «Белой книге», текст которой приводит РИА Новости.

В минобороны Японии заявили, военное развитие КНДР представляет риск для безопасности страны и подрывает мир и безопасность в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, Северная Корея провела последний пуск крылатых ракет в сторону Жёлтого моря ранним утром 22 июля. Военные ведомства США и Южной Кореи приступили к анализу ситуации для определения характеристик запущенных ракет.

12 июля Северная Корея запустила в сторону Японского моря межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

Всего за 2022 год КНДР 37 раз запускала ракеты, что стало абсолютным рекордом. Последний запуск Пхеньян совершил 23 декабря. В КНДР объясняют свои испытания реакцией на углубление военного взаимодействия США и Южной Кореи на полуострове.

Япония неоднократно выражала КНДР решительные протесты в связи с пусками ракет. Власти страны заявляли, что продолжающиеся пуски ракет, в том числе и баллистических, Северной Кореей и другие действия угрожают миру и безопасности Японии, региона и мирового сообщества и являются неприемлемыми. По их словам, такие пуски баллистических ракет являются нарушением соответствующей резолюции СБ ООН.