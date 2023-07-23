Москва, 23 июля, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Совместные российско-китайские военно-морские учения «Север/Взаимодействие — 2023» завершились в Японском море. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Виталий Аньков. / РИА Новости Корабль ТОФ «Адмирал Трибуц» в Японском море

«В ходе совместных практических действий моряки двух стран отработали противолодочные задачи и ведение морского боя, противовоздушную оборону, морское и воздушное конвоирование судов», — говорится в сообщении.

Также совершенствовались навыки по организации охраны и обороны отрядов кораблей при стоянке на незащищённом рейде.

Отмечается, что всего было выполнено около 20 боевых упражнений, в том числе совместные артиллерийские стрельбы по морским, воздушным и береговым целям.

Учения проводились в период с 20 по 23 июля. Основной целью было укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР и поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

После завершения учебных мероприятий российские и китайские корабли взяли курс на Владивосток.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля экипажи кораблей Черноморского флота провели учения по изоляции района Чёрного моря, временно закрытого для судоходства. Корабли и авиация флота также выполнили комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя. Кроме того, ракетный катер «Ивановец» выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в северо-западной части Чёрного моря.