Москва, 28 июля, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Боевые корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил Китая приступили к третьему совместному морскому патрулированию акватории Тихого океана, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

​​«После выхода кораблей ВМФ России и ВМС Китая из Владивостока в акватории залива Петра Великого был сформирован совместный отряд, который начал движение по ранее согласованному сторонами маршруту», — говорится в сообщении.

Задачи совместного патрулирования заключаются в укреплении сотрудничества, поддержании мира и стабильности в регионе, мониторинге морской акватории и охране объектов морской экономической деятельности двух стран. Моряки отработают, в частности, плавание в составе различных строев, организацию всех видов обороны отряда, пополнение запасов воды и топлива на ходу. С экипажами надводных кораблей будут взаимодействовать самолёты морской авиации.

В ведомстве уточнили, что в составе отряда Россию представляют корабли «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев», корветы «Гремящий» и «Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга». От Китая участвуют эскадренные миноносцы «Гуйян» и «Цицикар», корабли «Тунлин» и «Жичжао», а также «Тайху».

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля в минобороны КНР подчеркнули, действия военных флотов России и Китая не направлены против третьих сторон и также не связаны с текущей ситуацией на международном уровне и в регионе.

С 20 по 23 июля в Японском море состоялись совместные российско-китайские военные учения «Север. Взаимодействие-2023». В ходе манёвров моряки отработали противолодочные задачи и морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, охрану и оборону отрядов кораблей при стоянке на незащищенном рейде, обеспечение безопасности коммуникаций в акватории и воздушном пространстве. Также корабли провели совместные артиллерийские стрельбы.