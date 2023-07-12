Токио, 12 июля, 2023, 07:43 — ИА Регнум. Межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) запустила Северная Корея в сторону Японского моря, она упала в 250 км от Хоккайдо. Об этом 12 июля сообщил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно на экстренной пресс-конференции в Токио.

Haz.de Запуск. КНДР

«Северная Корея в среду осуществила запуск МБР из района вблизи Пхеньяна в восточном направлении. Она находилась в воздухе 74 минуты и упала в 250 км от Хоккайдо вне пределов исключительной экономической зоны Японии в Японском море», — уточнил Мацуно.

По словам представителя кабмина Японии, максимальная высота полёта ракеты составила шесть тысяч километров, дальность полёта превысила тысячу километров. Также Мацуно отметил, что ракету запустили по крутой траектории, её испытания не имеют никакого отношения к запуску разведывательного спутника, который был анонсирован КНДР.

Мацуно добавил, что никакого ущерба в связи с пуском ракеты на настоящий момент зафиксировано не было.

Телеканал Asahi, ссылаясь на источники в минобороны Японии, указал, что ракета побила рекорд по продолжительности полёта за всю историю КНДР.

Ранее ИА Регнум сообщало, что правительство Японии выразило протест властям Северной Кореи в связи с осуществлённым запуском, предположительно, баллистической ракеты.

Генсек кабинета министров Японии Мацуно отметил, что от премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который находится в Вильнюсе на саммите стран НАТО, поступило указание о созыве Национального совета безопасности.

Как уточнил глава японского военного ведомства Ясукадзу Хамада, Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. В текущем году это 12-й такой пуск и первый с 15 июня.