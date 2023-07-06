Украинская армия ожидает поступления турецких самоходно-артиллерийских установок Firtina T-155. Об этом изданию «Укринформ» сообщил замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Он также упомянул самоходки Archer производства Швеции, которых также ждут в ВСУ. Но если в сообщении о передаче шведских вооружений нет ничего нового (поставки тех же САУ Archer в количестве 12 штук Стокгольм анонсировал и ранее), то поставки самоходок Турцией вызывают вопросы.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее Анкара воздерживалась от прямых поставок летальных вооружений обеим сторонам конфликта, ссылаясь на свой нейтралитет. Безусловно, ВСУ получали ударные беспилотники Bayraktar TB2. Но это де-юре было оформлено как контракт Украины с частной компанией Baykar Makina — а не с Турецкой республикой.

Поставка самоходных орудий может означать, что Турция пересматривает свою политику в отношении Киева, а значит в будущем может активнее включиться в конфликт. Изменяя позицию по украинскому вопросу, Турция во многом следует глобальным веяниям в мировой политике, сказал ИА Регнум руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев.

«Мы же видим, как многие страны, которые до этого заявляли о своём нейтралитете, сейчас ведут поставки вооружений на Украину через посредников», — заметил эксперт.

Так что Турция здесь не исключение, тем более что Турция никогда не отвергала поставок возможных вооружений и техники, подчеркнул Исаев. «Я бы в данном случае не стал говорить о смене подхода турецких властей по этому вопросу. Турция в том положении, когда может позволить себе и вести реверсные поставки товаров в Россию, и поставлять вооружения на Украину — и страна пользуется такими возможностями», — заметил востоковед.

Эксперт напомнил, что ранее Турция уже поставляла на Украину не только «Байрактары», но и бронеавтомобили Kirpi.

«Да, заявлялось, что поставка беспилотников — это частная инициатива. Но разница формальная. Это стратегический продукт, который Турция реализует по всему миру, — заметил эксперт. — Продажа «Бейрактаров» невозможна без согласия турецкого правительства. Так что турецкое оружие уже есть на Украине, теперь поставляются новые образцы. Опять же, Турция здесь не одинока. Если вспомнить, какие заявления делали европейские политики весной 2022 года, то там речи про такие масштабные поставки вооружений тоже не шло».

Но мере того как конфликт затягивается, направляется всё больше оружия, и Турция здесь не исключение, добавил эксперт.

С другой стороны, Турция извлекает из поставок свою выгоду, пользуясь тяжёлым положением Киева. Продажа Киеву самоходных орудий может быть вызвана высокими потерями, которые несут ВСУ.

Украинские войска за последние месяцы потеряли большое количество самоходных орудий, из-за чего вынуждены обращаться за оружием к новым поставщикам, сказал ИА Регнум военный эксперт Максим Тумбарцев.

«Во-первых, большое количество орудий, которое были поставлено ВСУ ранее, уже уничтожено. Активно работают барражирующие боеприпасы «Ланцет», для которых самоходные орудия — приоритетная цель, — пояснил военный эксперт. — Счёт идёт на десятки уничтоженных самоходок.

Во-вторых, задерживаются поставки самоходных орудий M109 из Италии, которые то доставляют на Украину, то увозят обратно на ремонт, поэтому приходится искать других поставщиков, сообщил эксперт.

Что собой представляет турецкая самоходка Firtina

155-мм самоходные орудия Firtina — это лицензионная версия корейской самоходки К9 с турецкой системой управления огнем, связью, навигацией и рядом других систем, пояснил Тумбарцев.

«Это хорошая и современная гаубица с большой длиной ствола — 52 калибра. Дальность огня осколочно-фугасными снарядами порядка 30 км. Она унифицирована под натовский калибр 155-мм, то есть может использовать любые снаряды западного производства, включая управляемые снаряды Excalibur», — рассказал военный эксперт.

Для ВСУ самоходки удобны также тем, что у украинских экипажей есть опыт эксплуатации орудий K9, которые стоят на польских САУ Krab, отметил Тумбарцев.

«Также важный момент: у Турции есть самоходные орудия в большом количестве, а значит она может поставить их в короткие сроки в отличие от стран Европы», — подчеркнул эксперт.

Сирийское наступление и другие факторы

Однако остаётся вопрос: почему ранее Турция воздерживалась от прямых поставок тяжёлых вооружений на Украину? По оценке экспертов, это может быть связано с изменением обстановки на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии. Ранее сирийская армия при содействии российских ВКС нанесла серию ударов по укрытиям исламистов в сирийской провинции Идлиб. Ряд арабских источников полагает: в ближайшее время в регионе может начаться масштабная военная операция, направленная, в том числе, против группировок, которые поддерживаются Турцией. В этом контексте можно рассматривать поставку турецких орудий на Украину как некий ответный жест в адрес России.

Существуют и другие объяснения для изменения турецкой политики, заметил Исаев.

«Я бы не стал однозначно утверждать, что именно послужило причиной. Российско-турецкие отношения — это очень многовекторная история, в которой могут иметь место подобные уступки, подколы, проверки на прочность, — рассуждает востоковед. — Да, вполне может быть связано с ситуацией в Идлибе. Могут быть возможные факторы, связанные с мятежом Пригожина, потому что именно ЧВК играли в Сирии важную роль. И как сейчас изменится баланс сил в регионе — неизвестно. Но на сто процентов утверждать нельзя».

Конфликт на Украине стал отличной возможностью для Турции выстроить собственную политику, основанную на балансе между Западом, Россией и другими игроками на мировой политической арене, считает Исаев.

Расчёты и планы Эрдогана

Недавно переизбравшийся президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган повышает свой политический вес, выступая в роли посредника в украинском конфликте. Как напоминает стамбульская газета Sabah, 7 июля в Турцию прилетит президент Украины Владимир Зеленский, который обсудит с Эрдоганом вопросы мирного урегулирования украинского конфликта и ряд других вопросов.

Поставляя Украине вооружения и встречаясь с Зеленским, Эрдоган делает шаг навстречу Западу. Но, отмечает Гумер Исаев, не исключено, в ближайшем будущем Турция может косвенно поддержать Россию, например, в очередной раз воспрепятствовать вступлению Швеции в НАТО.

«Обретение субъектности идёт через такие, условно говоря, решения с двойными стандартами. Где-то в пользу НАТО, где-то в пользу России, — рассуждает специалист-востоковед. — Конфликт НАТО с Россией — это то, что усиливает Турцию, и турки пользуются этим довольно грамотно. У Турции развивающийся ВПК. И в обозримом будущем Турция войдёт в круг лидеров по мировому оружейному экспорту. Поэтому по итогам конфликта Турция будет бенефициаром наряду с США».

В то же время действия Турции, очевидно, вызваны тем, что Россия не имеет возможности ответить на них симметрично. Поэтому расширение номенклатуры поставок оружия Киеву — вопрос времени, полагают эксперты.

«Прослеживается тенденция к увеличению поставок вооружений. Но, как я уже говорил, это бизнес», — полагает Исаев. Он допускает, что Москва не будет ужесточать своё отношение к Анкаре в таком случае, «не будет радикально меняться подход к ситуации в Сирии, не будет, например, поставляться оружие курдам». В Анкаре полагают, что находящаяся в сложном положении Россия не будет рвать отношения с Турцией, и воспринимают это как карт-бланш на безнаказанные действия, считает эксперт.