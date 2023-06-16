В ближайшее время планируется продажа неизвестным покупателям партии танков из резервов ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля). Об этом в интервью тель-авивскому изданию «Калькалист» сообщил начальник отдела оборонного экспорта минобороны Израиля бригадный генерал Яир Колес. Журналисты отмечают, что это первый случай в истории, когда израильские танки будут проданы в Европу.

Иван Шилов ИА REGNUM

Речь идёт о танках Merkava старых моделей, а переговоры о продаже находятся на «продвинутом этапе», пояснил генерал Колес.

Позднее израильский новостной портал Ynet сообщил некоторые подробности планируемой сделки. По информации журналистов, речь идёт о нескольких сотнях танков Merkava 2 и Merkava 3. В переговорах о сделке участвуют представители армии США, поскольку в производстве танков были задействованы американские военные технологии. Как ожидается, подписание контракта и осуществление поставок будут завершены в ближайшие два-три месяца.

Главный вопрос, на который не отвечают израильские СМИ, — кому именно предназначаются поставки бронетехники. Однако в Европе сейчас не так много стран, которые нуждаются в подержанной технике ЦАХАЛ для нужд своих армий, тем более в количестве нескольких сотен штук.

Если речь действительно идёт о массовых поставках в сотни машин, то израильскую технику скорее всего получит Украина, хотя нельзя исключить и другие варианты, сказал ИА Регнум военный эксперт, отставной офицер танковых войск Александр Михайловский.

«Здесь всё очень просто. Большие государства Европы самостоятельно производят бронетехнику для своих нужд. И явно не заинтересованы в подержанных машинах. В то же время ни одному из «малых» государств не нужны сотни танков», — рассуждает эксперт.

Теоретически это могла бы быть Польша, но именно сейчас для нужд Войска Польского закупает бронетехнику в Южной Корее, Варшава ждёт поставок от США, указывает собеседник. Так что, делает вывод Михайловский,

«единственная страна, которая может заинтересоваться подержанными танками в больших количествах, — это Украина».

Через третьи руки

Власти Израиля долгое время держали нейтралитет по отношению к конфликту на Украине. Склонить ближайшего союзника США на Ближнем Востоке к военной помощи главного «клиента» Запада в Восточной Европе удавалось с трудом. Израиль ограничивался передачей Украине бронированных машин скорой помощи, а также «нелетальной помощи» ВСУ — бронежилетов, армейских аптечек и медицинского оборудования.

Действующий премьер Биньямин Нетаньяху открытым текстом заявлял — у еврейского государства слишком много внешних вызовов (в первую очередь, со стороны Ирана, использующего Сирию как свой плацдарм), чтобы делиться вооружениями с Украиной.

Израиль, впрочем, дал согласие на передачу Украине артиллерийских боеприпасов, складированных на территории страны. Также израильские специалисты оказывают Украине помощь в создании системы предупреждения о ракетных ударах. Однако в политическом и военном руководстве до последнего времени воздерживались от поставок вооружений и бронетехники, не желая ухудшать отношения с Россией.

Однако похоже на то, что в Израиле нашли возможность осуществить поставку вооружений в зону конфликта через «третьи руки».

Наиболее вероятно, что закупка танков будет произведена одной из стран Европы или же блоком НАТО, предполагает Михайловский. После поставки, например, в Польшу или Германию танки могут быть переданы на Украину. Израиль таким образом сохранит нейтралитет. Как отмечает эксперт, у ВСУ не должно возникнуть проблем с эксплуатацией машин, поскольку они были разработаны в соответствии с западными стандартами.

Чем для ВСУ интересны «Меркавы»

«Если мы говорим про Merkava 2, то у них орудия калибра 105 мм, как у танков Leopard 1, которые Украина сейчас ждёт от НАТО. У Merkava 3-е орудие 120 мм, как у вторых «Леопардов» и других современных танков производства НАТО. Так что с боеприпасами проблем не будет, — указывает Михайловский. — Это очень живучие машины, особенно «тройка».

Я осматривал этот танк в музее бронетанковых войск в Израиле и хочу поддержать распространённое мнение: израильская бронетехника создана с особым упором на безопасность экипажа.

Так что для украинских танкистов это хорошие новости. Но здесь нужно оговориться, что конечный покупатель танков пока не называется, мы рассматриваем теоретическую ситуацию».

В пользу версии о том, что танки предназначены для Украины, говорит тот факт, что Запад активно занимается восполнением потерь ВСУ, понесённых в ходе недавно начавшегося наступления. По информации Bild, Германия намерена выкупить у Швейцарии 25 танков Leopard 2 с целью дальнейшей передачи Украине. Примечательно, что в этом случае речь также идёт о поставке бронетехники из нейтрального государства через посредничество третьей стороны.

Ещё 14 танков Leopard 2 планируют закупить у концерна Rheinmetall Дания и Нидерланды, сообщило немецкое издание Handelsblatt. И Испания планирует передать Украине четыре танка из своих запасов, по данным министерства обороны страны.

Бывшее в употреблении, в хорошем состоянии

Однако и Германия, и Испания, и Дания с Нидерландами и ранее поддерживали Украину, поэтому закупки сами по себе не являются чем-то особенным. Но в случае Израиля речь идёт не столько о танках, сколько о последовательном отказе израильских властей от нейтралитета в той или иной степени.

Возникает вопрос: стоит ли ждать, что Израиль в дальнейшем расширит список вооружений, которые будут поставляться на Украину через третьи руки. Как отметил в разговоре с ИА Регнум действующий офицер ЦАХАЛ на условиях анонимности, поставки на Украину современных израильских вооружений вряд ли будут осуществлены, поскольку Киев вряд ли сможет за них расплатиться.

«Что касается ранних вариантов «Меркавы», то их удалось выкупить по крайне низкой цене. Речь идёт про десятки миллионов долларов за сотни машин. Для сравнения, новая Merkava 4 для ЦАХАЛ стоит 4 миллиона долларов за одну штуку. Захочет ли кто-то тратить такие деньги для поставки техники Украине? Крайне маловероятно. Танки ранних моделей были списаны ещё несколько лет назад, и их даже планировалось переплавить. Поэтому некий покупатель смог урвать их за столь небольшую цену», — пояснил источник ИА Регнум.

Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Танк Merkava

По его информации, Израиль также не сможет выделить Украине современные вооружения, поскольку сам нуждается в них. Однако Израиль может выделить из своих резервов часть списанной бронетехники старого образца.

«Здесь стоит отметить, что в ЦАХАЛ постоянно проводится техобслуживание техники, ведь она в любой момент может понадобиться для вооружения резервистов, — пояснил офицер израильской армии. —

И в этом плане потенциальному покупателю очень повезло — он приобретает не металлолом, а полностью боеготовую бронемашину.

Если называть конкретные модели техники, которые могут быть поставлены, то в первую очередь это БМП M113, а также тяжёлые бронетранспортёры «Ахзарит», сделанные на основе советских танков Т-55, бронеавтомобили «Хамви» и другая устаревшая техника».

Некоторое количество этих машин может быть передано другим странам без потери боеспособности для Армии обороны Израиля. И, полагает источник ИА Регнум, на самом деле такие поставки куда более вероятны, чем передача «Меркав» — в силу сугубо политических причин.

«Что касается современных вооружений, таких как дроны, ракетные системы и так далее, то это станет возможным только в том случае, если кто-то расщедрится на такие траты. Поэтому ждать появления у ВСУ современных израильских вооружений точно не стоит», — резюмировал действующий офицер ЦАХАЛ.

Ранее Киев неоднократно обращался к Израилю с просьбой о поставках систем противоракетной обороны «Железный купол» и противотанковых ракет Spike, однако каждый раз получал отказ.

Схема может оказаться чуть запутаннее

В то же время не исключено, что поставка танков «Меркава» в Европу не касается Украины напрямую, а на деле реализуется более сложная схема.

«Здесь очень важно понять, о каких цифрах всё-таки идёт речь, — отмечает Александр Михайловский. — Если мы говорим о сотнях танков (а израильские СМИ говорят о двух-трёх сотнях машин), то значит речь идёт о вооружении непосредственно Украины. Если будут меньшие объёмы, то здесь возможен немного другой вариант».

Ранее сообщения о продаже израильских танков иностранным заказчикам уже неоднократно появлялась в СМИ, однако на деле никогда не подтверждались. Сейчас циркулирует информация, что некоторое количество израильских танков может быть предназначено для Кипра и Хорватии. По крайней мере, такие сведения появлялись ранее в СМИ. «В таком случае здесь очевидно посредничество США: Кипр и Хорватия могут передать имеющиеся у них танки советского или югославского производства Украине, а сами получат израильские бронемашины», — отметил Михайловский.

Но не Хорватия, ни тем более Кипр не нуждаются в сотнях машин. «Так что передача Украине устаревшей бронетехники из резервов израильской армии, по моему мнению, крайне велика, — рассуждает собеседник. — Даже если речь идёт не о танках, те же американские броневики из резервов ЦАХАЛ могут отправиться ВСУ в итоге, коль скоро в Израиле решились распродавать технику из резервов».