Вашингтон, 26 июня, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Российский дрон-камикадзе «Ланцет» оказался массовым убийцей военной техники украинской армии. Об этом 26 июня написал американский эксперт Питер Сучиу в статье для издания 19Fortyfive.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Дрон «Ланцет»

По словам эксперта, российские военные уверенно ведут оборону от контрнаступления украинской армии.

«Большая заслуга в этом принадлежит барражирующему боеприпасу ZALA Lancet, беспилотному летательному аппарату с максимальной дальностью полета 40 километров и временем автономной работы около 40 минут», — говорится в публикации.

Также Сучиу назвал указанный дрон-камикадзе простой смертоносной платформой, которая массово уничтожает украинские средства ПВО, бронетехнику и артиллерию.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня французская САУ CAESAR перевернулась на запорожском направлении в зоне СВО при попытке сбежать от дрона «Ланцет». Орудие подорвали вторым барражирующим боеприпасом.

До этого Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта украинской армии с помощью дронов квадрокоптерного типа. Атаку осуществили на запорожском направлении.