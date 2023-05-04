В Италии разгорается скандал, связанный с поставками военной техники для ВСУ. Правительство страны столкнулось с внешней и внутренней критикой после того, как выяснилось, что два десятка самоходных артиллерийских установок M109L, переданных из резерва вооружённых сил Италии, оказались непригодными к использованию в боевых условиях.

Иван Шилов ИА REGNUM M109L

О поставках самоходных установок из Италии на Украину было впервые объявлено в конце ноября прошлого года. Как тогда сообщило издание La Repubblica, украинские военные должны были получить шесть самоходных орудий PzH-2000, две реактивных системы залпового огня и 155-мм самоходные орудия M109L.

В марте эшелон с самоходками M109 был снят на железнодорожной станции в городе Удине на северо-востоке Италии. Как сообщали очевидцы, эшелон направлялся в Словакию для дальнейшей передачи в руки украинских военных.

Но по прибытии на Украину оказалось, что все итальянские САУ неисправны. «Ни одна из 20 самоходных гаубиц, поставленных Италией Украине в начале этого года, не была готова к бою», — констатировал в комментарии Financial Times один из иностранных советников Вооружённых сил Украины.

Александр Погожев ИА REGNUM Осколки снаряда 155-мм калибра

Итальянская армия имеет на хранении более 220 самоходных орудий M109L. Большая часть из них складирована на базе военной техники НАТО в Удине. В прошлом году предполагалось, что Украине будут переданы 60 самоходок, но итальянские власти столкнулись с нехваткой запчастей для ремонта.

В связи с этим власти Италии приняли решение о поставке техники тремя партиями по 20 штук. Первичный ремонт взяла на себя итальянская сторона, а доведение машин до необходимого уровня предполагалось провести уже на Украине.

Минобороны Италии долгое время не комментировало инцидент, однако затем попыталось замять историю, сообщив, что только некоторые из поставленных самоходок были неисправны, отмечает издание Il Qatto Quotidiano. В этой публикации утверждается — ремонт техники был возложен на некую американскую фирму, а та не выполнила своих обязательств.

«Это устаревшие бронемашины, которые долгое время не использовались в Италии. Именно по этой причине перед отправкой они были переданы для обслуживания американской компании, которая должна была вернуть их в рабочее состояние. Возможно, проблема произошла на этапе обслуживания», — сообщил источник il Qatto Quotidiano.

Издание сообщает, что американские детали для ремонта таки и не прибыли или оказались несовместимыми с итальянской версией установок M109. Так что теперь технику, которая уже доехала до Украины, вновь придётся отправлять на ремонт — в Италию или Бельгию.

Skaarup.HA Самоходная гаубица M109

Инцидент с итальянскими самоходками наглядно иллюстрирует кризис военного снабжения, который постепенно охватывает армию США и её союзников по НАТО, сказал ИА REGNUM военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. По его мнению, США не могут решить вопрос с производством запчастей для военной техники из-за нежелания американских промышленников связываться с военными контрактами.

«У американцев ощущается серьёзная напряжёнка с запчастями для собственных вооружённых сил. Они сейчас вкладывают в решение этой проблемы крупные средства. Но бизнес не идёт им навстречу. Администрация Джо Байдена предлагает промышленникам подписывать краткосрочные контракты. Все понимают, что военные действия на Украине кончатся, поэтому не хотят заключать контракты на длительный срок. А предприниматели не хотят связываться с кратковременными контрактами. Если завтра конфликт завершится, все вложенные средства окажутся выброшенными на ветер», — отметил эксперт.

Из-за упомянутой серьёзной нехватки ресурсов для собственной армии Вашингтон ограничивает поддержку своих союзников по НАТО. Но тяжелее всего эта ситуация может сказаться на Украине, особенно в преддверии контрнаступления ВСУ, которое ранее было разрекламировано украинскими властями и командованием.

«Нехватка запчастей — критически важный момент для любого наступления.

Сейчас почва на Украине мягкая, условия эксплуатации военной техники сложные. При интенсивном использовании военной техники будут нарастать поломки, которые на месте разрешить нельзя, — отметил Бартош. — Придётся вывозить технику в Европу для ремонта, но, как мы видим, у европейцев тоже нехватка запчастей. Поэтому для ВСУ опасность в том, что наступление, о котором так много они говорят, заглохнет из-за отсутствия ремонта военной техники».

Ещё одна проблема, с которой ВСУ могут столкнуться из-за ситуации с итальянскими самоходками, — нехватка тяжёлой артиллерии. Именно самоходные артиллерийские установки становятся основной добычей для российских барражирующих боеприпасов «Ланцет».

ИА REGNUM Дрон-камикадзе «Ланцет»

По данным сервиса Lostarmour, который фиксирует потери военной техники на основании данных из открытых источников, за время военных действий на Украине были уничтожены как минимум шесть самоходных орудий M109 и 12 155-м самоходок AHS Crab производства Польши. В действительности это число может быть гораздо выше, поскольку далеко не все потери фиксируются на фото или видео.

Без поставок новых самоходных артиллерийских установок подразделения ВСУ, которые планируется задействовать в ходе наступления, могут остаться без огневой поддержки. Поскольку буксируемая артиллерия не может самостоятельно перемещаться вслед за наступающими войсками, а также не сможет вовремя изменить позицию, особое значение уделяется именно САУ.

А учитывая, что итальянские орудия M109L так и не прибыли на замену уничтоженным самоходкам, в обозримом будущем ВСУ рискуют остаться без огневой мощи.