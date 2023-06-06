Иран намерен «формировать новую морскую коалицию для действий в северной акватории Индийского океана», сообщило тегеранское агентство Mehr. Такое заявление сделал командующий военно-морскими силами Исламской республики, контр-адмирал Шахрам Ирани.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Среди предполагаемых партнеров по коалиции главком иранских ВМС первым делом упомянул Саудовскую Аравию. Саудиты, в недавнем прошлом злейшие оппоненты и конкуренты Ирана в регионе, после исторического примирения (которое произошло при участии Китая) — если не партнеры Тегерана, то во всяком случае благожелательные соседи. Далее, в числе возможных участников морской коалиции, Ирани упомянул Катар (с которым у саудитов и у иранцев также традиционно не лучшие отношения), несколько других стран Персидского залива — Ирак, ОАЭ, Бахрейн.

И наконец, но не в последнюю очередь, в «коалицию для координации» Иран пригласил еще двух известных оппонентов, обладающих ядерным оружием, — Пакистан и региональную сверхдержаву Индию.

Хотя официально власти всех вышеперечисленных государств информацию не подтвердили, медиа со ссылкой на катарский новостной сайт Al-Jadid передают: Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Оман начали консультации — отметим, при координации всё того же Китая. Целью переговоров называется обеспечение безопасности судоходства в Персидском заливе.

«Нелогично и противоречит разуму»

Заявление иранского главкома ВМС и скупые сообщения о неких предварительных переговорах уже вызвали весьма эмоциональную реакцию у американских военных. Представитель 5-го флота США (базирующегося в Бахрейне) Тим Хокинс объявил, что факт возможного заключения Тегераном военно-морского союза с Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива «нелогичен и противоречит разуму».

«Иран несет главную ответственность за региональную нестабильность и хочет сформировать альянс морской безопасности для защиты вод, которым он угрожает», — цитировал Хокинса портал Breaking Defense.

Сейчас в регионе действует только одна морская коалиция, руководимая США, и имитирующая борьбу с йеменскими и сомалийскими пиратами. Формально в нее входят 38 стран, но на деле именно американский флот обеспечивает там безопасность судоходства — а фактически демонстрирует всем «длинную руку» Вашингтона в Персидском заливе и Индийском океане, где главным противником традиционно был и остаётся Иран. Корабли 5-го флота патрулируют воды Персидского залива и сопредельных акваторий, досматривая суда на предмет поставок оружия.

У Пентагона явно серьезные планы на этот регион — с ноября по декабрь прошлого года 5-й флот провёл в Бахрейне учения Digital Horizon («Цифровой горизонт») с отработкой использования летающих и надводных беспилотников и других аппаратов с искусственным интеллектом.

globallookpress Беспилотный надводный корабль Elbit Systems Seagull работает вместе с патрульным кораблём USS Monsoon в Персидском заливе во время манёвров Digital Horizon 2022

Но расклад сил очевидно начинает — точнее, продолжает — меняться. Мартовское «китайское примирение» иранцев и саудитов с восстановлением дипотношений и прекращением наиболее острого (занявшего около 7 лет) конфликтного периода уже начало приносить плоды. Практически сразу же зашла речь о восстановлении связей Тегерана с арабским миром в целом, посольство в Тегеране вновь открыли Мальдивы — государство небольшое, но занимающее стратегически важное положение в Индийском океане. Одновременно позиции США на Ближнем Востоке в целом и в районе Персидского залива в частности, похоже, ослабевают.

Партнерство с американцами признали неэффективным

Примечательно, что заявление главы ВМС Ирана последовало практически сразу после того как ОАЭ вышли из возглавляемой США военно-морской коалиции в Персидском заливе. Тогда МИД страны сообщил, что «в результате нашей постоянной оценки эффективности сотрудничества в области безопасности со всеми партнерами ОАЭ два месяца назад мы отказались от участия в Объединённых морских силах».

Эта «выходка» Эмиратов, пожалуй, второй ощутимый укол по самолюбию американцев за последнее время — после демонстративного приглашения сирийского лидера Башара Асада на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) в Саудовской Аравии, о котором подробно писало ИА Регнум. К очевидному неудовольствию Вашингтона членство Сирии в ЛАГ (где тон задают аравийские монархии) было восстановлено.

Наконец, но не в последнюю очередь, упомянем явное рассогласование позиций между «коллективным Западом» и объединением экспортеров нефти ОПЕК (где решающий голос у тех же саудитов, Катара и других) по поводу цен на топливо.

Но остается вопрос: готовы ли арабские страны в свете этой игры в многовекторность пойти не только на политические, но и на военные контакты с недавней «страной-изгоем» Ираном.

Специалисты по Ближнему Востоку и Южной Азии считают, что о «великой армаде» под эгидой Ирана говорить явно преждевременно. «До последнего времени Иран был серьезным противником всех этих государств, которые сегодня по приглашению Ирана должны организовать этот военно-морской альянс», — сказал ИА Регнум сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт по Ирану Владимир Сажин.

Сегодня время для такого серьезного шага еще не пришло, но это не значит, что проект такой коалиции в северной части Индийского океана невозможен. «Если отношения между бывшими, будем говорить прямо, врагами — Ираном и арабскими странами Персидского залива, прежде всего Саудовской Аравией, стабилизируются и их уровень уйдет на другую плоскость, этот вариант станет возможен», — отметил собеседник. Пока что для арабских стран мнение США безусловно значимо.

Но контакты Ирана по военно-морской линии, надо сказать, уже налаживаются — и не только с аравийскими соседями (что, вероятно, и беспокоит американцев более всего).

«Горшков» и «Нанкин» у берегов Аравии

Еще в 2021 году ВМФ Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и другие иранские военные моряки провели двусторонние учения с Султанатом Оман. Эта богатая аравийская страна, расположена на другом берегу стратегически важного Ормузского пролива — «горлышка» из Персидского залива в Индийской океан, через которое идёт мощный поток нефтяных танкеров (некоторые из которых тот же КСИР, как утверждается, периодически захватывает). Маневры стали результатом соглашения о военном сотрудничестве между соседями.

«Форматов взаимодействия в Индийском океане много, выработаны форматы для обеспечения мер безопасности на море, для борьбы с пиратами и террористами. Почему бы не еще один формат, в котором будут проводиться учения?» — сказал ИА Регнум научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

Один из таких форматов, заметим, упомянул в своей речи командующий флотом Исламской республики контр-адмирал Ирани — ежегодные учения ВМС Ирана, России и Китая. В марте 2023 года маневры корабельных групп трёх стран были проведены в том же Оманском заливе на северо-западе Аравийского моря. От нашего флота визит нанёс носитель гиперзвуковых ракет «Циркон», авианесущий крейсер «Адмирал Горшков». От ВМФ Народно-освободительной армии Китая — эсминец с управляемыми ракетами «Нанкин». Тогда же «Адмирал Горшков», заметим, нанёс визит в саудовский порт Джидда — это был первый заход российского военного корабля за последнее десятилетие.

«Это не понравится администрации Байдена — ведь ее некогда близкий союзник, Саудовская Аравия, прямо на ее глазах постепенно отдаляется от Вашингтона», — комментировал появление российского крейсера у саудовских берегов индийский телеканал WION.

Что касается Ирана, то он уже «неоднократно проводил в Индийском океане совместные учения с Китаем и с Россией, — отмечает Сажин. — Поэтому здесь есть основа для того, чтобы Китай положительно отнесся к проекту и, может быть, даже и каким-то образом спонсировал этот будущий альянс».

Москве очевидно выгодно любое ослабление военных и геополитических позиций США, у Пекина присутствует и прагматический интерес. Китай «подбирается» к Индийскому океану, через который должен пройти морской аналог «шёлковых путей» — маршрут «Нить жемчуга», с использованием портов Южной Азии (но не Индии, глобального конкурента Китая), Аравии, а также Восточной Африки — от Джибути (где с 2017 года действует база ВМС КНР) до Мадагаскара. Так, с традиционным партнёром — Пакистаном — Китай заключил соглашение о строительстве океанского порта Гвадар.

Появление Индии в составе какого-либо военного или военно-морского альянса в Индийском океане явно не входит в планы Китая. Но, как полагают эксперты, о создании какого-то большого антиамериканского объединения, регионального «анти-НАТО» речи и не зайдёт. «Вряд ли это будет какой-то реальный альянс, вряд ли новый формат будет структурированным объединением вроде НАТО», — считает Куприянов. Но учащающиеся двух- и многосторонние контакты региональных игроков с теми же Ираном, Индией, Россией и Китаем — помимо США, а зачастую и в пику США — это явно тревожит Вашингтон.