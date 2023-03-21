Тегеран, 21 марта, 2023, 14:21 — ИА Регнум. О готовности Ирана возобновить отношения с арабскими странами заявил 21 марта иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По словам представителя Ирана, руководство страны полностью готово возобновить экономические отношения со всеми странами Ближнего Востока. Тегеран рассматривает укрепление добрососедских отношений с этими странами «как фактор укрепления самого региона», подчеркнул министр.

«Такие страны, как Саудовская Аравия, будут иметь возможность экономического взаимодействия с Ираном», — цитирует Хандузи РИА Новости.

Напомним, Иран восстановил отношения с Саудовской Аравией, заключив 10 марта соглашение, согласно которому две страны возобновят деятельность посольств. Посредником в достижении этой договорённости выступил Китай.