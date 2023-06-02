Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 31 мая вышли из возглавляемых Соединенными Штатами Объединённых морских сил (ОМС). В этом альянсе состоят 38 государств, участвующих в обеспечении безопасности судоходства в водах Персидского и Аденского заливов, Красного и Аравийского морей. Этот шаг стал еще одним признаком ослабления позиций США в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

В последние десятилетия политическая значимость и экономические успехи ОАЭ сомнений ни у кого не вызывают. Выход страны из военно-морской коалиции свидетельствует о том, что Эмираты более не устраивает сложившийся мировой порядок во главе с Соединенными Штатами, чьи способности и готовность обеспечивать безопасность ближневосточных союзников всё больше ставятся под сомнение.

В водах Персидского залива участились инциденты, в организации которых Вашингтон и западные столицы обвиняли Тегеран. Однако, по мнению ОАЭ, западные союзники не предпринимали никаких шагов по предотвращению морских происшествий.

Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в США и государствах Персидского залива сообщило, что ОАЭ «разочарованы» отсутствием реакции США на недавний захват Ираном нефтяных танкеров. Издание указало, что Абу-Даби «оказывал давление» на Вашингтон, чтобы тот «предпринял более решительные шаги для сдерживания Ирана после того, как в последние недели он захватил два нефтяных танкера в Оманском заливе».

Бездействие США уже вызывало крайне негативную реакцию в Эмиратах, где всё еще полагаются на Вашингтон как на своего главного партнера в сфере безопасности.

В частности, когда йеменские повстанцы-хуситы с помощью беспилотников атаковали в январе 2022 года объекты стратегической инфраструктуры ОАЭ, ожидаемой поддержки Абу-Даби от Вашингтона не получил. Все это происходило на фоне вывода американских военных расчетов ЗРК «Пэтриот» с Аравийского полуострова.

До этого США отозвали свою «террористическую метку» в отношении движения хуситов «Ансар Аллах». Между тем это движение, с точки зрения ОАЭ, угрожало не только им, но и всему региону, подвергая страны Аравийского полуострова атакам баллистических ракет и ударных БПЛА иранского производства.

Менее чем через месяц после вступления в должность президент Джо Байден отменил решение администрации своего предшественника Дональда Трампа о признании хуситов террористами.

Но особенно рельефно беспокойство ОАЭ за создаваемую Вашингтоном систему безопасности в регионе проявилось после того, как США «ушли» из Афганистана, бросив правительство Ашрафа Гани на произвол судьбы.

Кроме того, Эмираты также не могут положиться на США как на надежного поставщика современных вооружений.

В декабре 2021 года ОАЭ вышли из сделки по поставкам американских истребителей F-35 после того, как Соединенные Штаты стали выдвигать невыполнимые для ОАЭ условия, которых не было в изначально подписанном контракте.

Анна Рыжкова ИА REGNUM ОАЭ

Администрация Байдена тогда потребовала от своего ближневосточного союзника в течение следующих четырех лет избавиться от оборудования и технологий китайской Huawei, используемых в информационных сетях государства. По оценкам американской стороны, использование технических устройств из КНР сопряжено с риском шпионажа.

В Абу-Даби это восприняли как попытку вмешательства во внутренние дела страны. Это еще больше убедило Эмираты в необходимости дальнейшей диверсификации своих внешних связей в области безопасности.

Абу-Даби пытается найти иные, кроме США, точки опоры, которыми могут стать как ближневосточные акторы, так и внерегиональные игроки: отсюда и нормализация отношений между Турцией и Эмиратами, и продолжение партнерства Абу-Даби с Москвой на фоне украинского кризиса (несмотря на давление со стороны США), и тесные контакты с Китаем.

Поэтому, наверное, именно сейчас степень влияния Вашингтона и Лондона на Абу-Даби самая низкая за всю историю. В Абу-Даби уже давно проявляли самостоятельность, отказываясь прислушиваться к «советам» из Вашингтона по поводу того, с кем можно иметь дело, а с кем нет.

Именно усилия ОАЭ во многом способствовали тому, что Сирия вернулась в Лигу арабских государств, а Башар Асад смог принять участие в саммите организации в Джидде. При этом сам сирийский президент неоднократно посещал Эмираты, несмотря на предупреждения американской администрации о том, что контакты с Дамаском крайне нежелательны.

По поводу одного из таких визитов писатель и главный редактор политического издания New Lines Magazine Хассан Хассан отметил: «ОАЭ пригласили Асада в качестве заявления против США, частью этого является существующая пассивно-агрессивная обстановка между двумя сторонами».

ОАЭ отказываются присоединиться к западным санкциям против России, а также балансируют на международных площадках, то воздерживаясь при голосовании по проекту резолюции СБ ООН, осуждающей действия России на Украине, то поддерживая антироссийскую резолюцию на Генассамблее ООН.

С учетом нынешней международной динамики этот подход Абу-Даби должен восприниматься как благожелательный для Москвы. Он, собственно, и отражает стратегический уровень взаимодействия между двумя государствами.

Подобный уровень отношений между ОАЭ и Россией определяется прежде всего подписанной 1 июня 2018 года в Москве президентом России Владимиром Путиным и на тот момент наследным принцем Абу-Даби, а ныне президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом аль-Нахайяном декларацией о стратегическом партнерстве. Поэтому и позиция ОАЭ по отношению к России в связи с проведением СВО на Украине не должна вызывать удивления.

Российско-эмиратская декларация от 2018 года не ограничивается лишь экономической составляющей, но указывает на общие цели обеих стран по укреплению сотрудничества в области безопасности и обороны путем активизации консультаций между их соответствующими государственными учреждениями.

В частности, ОАЭ и Россия также поддерживают идею создания международной контртеррористической коалиции, которая действовала бы на основе «уважения суверенитета государств», непосредственно пострадавших от террористических атак.

Также и контакты лидеров РФ и ОАЭ (а президент Эмиратов Мухаммад бин Заид посетил Москву в октябре 2022 г.) демонстрируют тщетность попыток США полностью изолировать Россию и указывают на неспособность Белого дома заставить Абу-Даби присоединиться к антироссийским санкциям.

По информации The New York Times, официальные лица ОАЭ заверяли Москву, что не будут вводить антироссийские санкции, если только они не будут одобрены ООН. Естественно, подобное решение не могло понравиться в США.

Как отметил Андреас Криг, директор консалтинговой компании по политическим рискам MENA analytica, Абу-Даби и Дубай стали ключевыми узлами для российских финансовых, экономических и геостратегических сетей. В то же время Абу-Даби пытается также использовать эти сети, чтобы позиционировать себя в качестве посредника на Украине, а политики в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе все больше обеспокоены очевидной ролью ОАЭ в качестве канала Москвы для обхода санкций.

Таким образом, Эмираты все дальше удаляются от тесных альянсов с США, в том числе и в сфере безопасности. Теперь же ОАЭ в отношении к региональным и глобальным вопросам привержены стратегии формирования новых сетей, в первую очередь через усиление сотрудничества с Китаем, Индией и, естественно, Россией.