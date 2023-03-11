Представители Саудовской Аравии и Ирана подписали соглашение о восстановлении дипломатических отношений по итогам непростых четырехдневных переговоров в Пекине. Об этом говорится в совместном трехстороннем заявлении. Оно подписано секретарями советов национальной безопасности Ирана и Саудовской Аравии контр-адмиралом Али Шамхани и Мосаедом бин Мохаммадом аль-Айбаном, а также руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Напомним, что Эр-Рияд объявил о разрыве дипотношений с Тегераном 3 января 2016 года после того, как возле саудовского посольства в Иране собрались протестующие в связи с казнью в Саудовской Аравии шиитского проповедника Нимра ан-Нимра.

Но за акциями стояли причины иного порядка.

Тегеран и Эр-Рияд были активно вовлечены в шедшую с 2014 года гражданскую войну в Йемене, где иранская сторона поддерживала повстанцев — хуситов (на севере страны), а саудовская во главе арабской коалиции — президента Абда Раббо Мансура Хади (на юге). Именно на этом направлении активно работала дипломатия Омана в качестве посредника саудитов в контактах с иранцами. И дело дошло до того, что в январе 2023 года Эр-Рияд и хуситы начали неформальные переговоры по ирано-саудовскому урегулированию.

Весной 2021 года появилась информация, что Саудовская Аравия и Иран ищут возможности для возобновления дипломатических отношений и стороны выбрали нейтральную площадку для обсуждения — Ирак.

Осенью того же года прошли переговоры в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, после чего появились сообщения о подготовке сторонами «Дорожной карты ограниченного взаимодействия». По некоторым данным, в этой «карте» были обозначены такие проблемы, как предполагаемый уход из региона США, возможное появление геополитической неопределенности и перспективы сближения между Тегераном и Эр-Риядом.

Как отмечало в этой связи издание Asia Times, «стороны очень осторожно подходили к проблемам деэскалации».

В то же время, как сообщали многие арабские издания, вопрос о восстановлении дипотношений между двумя странами не являлся главным. На вторые позиции отводилась и проблема прекращения вооруженного конфликта в Йемене. Тегеран, как писали иранские издания, больше интересовало то, насколько Саудовская Аравия способна помочь с ослаблением американского санкционного давления на иранскую экономику.

imago/Xinhua/ТАСС Демонстрация против Саудовской Аравии в Тегеране в связи с казнью шиитского проповедника Нимра ан-Нимра

Что касается Эр-Рияда, то королевство тогда искало опору в Вашингтоне, пыталось налаживать закрытые контакты с Израилем и широко маневрировало по внешнему контуру.

Наконец, на роль посредника между двумя странами претендовала и Россия.

В феврале 2022 года в ходе одиннадцатой Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» замглавы МИД России Михаил Богданов заявлял, что «мы не раз предлагали нашим партнерам и в Эр-Рияде, и в Тегеране наше посредничество и Москву как место встреч, официальных, неофициальных. И в этом плане наше предложение остается на столе».

Было понятно, что в новой геополитической конъюнктуре попытки США и некоторых их союзников столкнуть две страны в открытом военном конфликте не дадут результатов, а восстановление дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией является только вопросом времени.

Многие региональные и западные эксперты были уверены, что о восстановлении дипотношений Тегеран и Эр-Рияд объявят в столице какой-либо ближневосточной страны. Потому что диалог между Ираном и Саудовской Аравией оказывает серьезное воздействие не только на ход событий в регионе, но и на мировую политику, а эффективное внешнее посредничество укрепляет позиции страны, выступившей в такой роли.

Больше всех на такую роль претендовал Ирак, который имеет помимо налаженных отношений с США и их партнерами на Западе хорошие отношения с большинством соседей, в том числе с Ираном и Катаром, что позволяет ему балансировать между основными центрами силы. В Багдаде полагали, что это способно повысить утраченную после 2003 года геополитическую роль в регионе.

Но случилось то, чего мало кто ожидал.

Luo Xiaoguang/XinHua/Global Look Press Мосаед бин Мохаммад аль-Айбан, Ван И и Али Шамхани

Тегеран и Эр-Рияд обо всем договорились в Пекине. При этом иранское государственное агентство IRNA пишет, что решение о восстановлении дипотношений было принято благодаря «благородной инициативе» председателя КНР Си Цзиньпина. Это означает, что в региональной геополитике появляется новое качество, которое потом будет перебрасываться и на мировой масштаб. И вот почему.

Во-первых, Китай впервые за последние 30 лет стал выступать в роли мирного посредника на Ближнем Востоке.

Во-вторых, ему впервые удается конвертировать свое экономическое влияние в этом регионе в политическое.

В декабре прошлого года председателя КНР Си Цзиньпина приветствовали в Эр-Рияде в рамках визита, в котором приняли участие главы 14 арабских государств. Это было всего через несколько месяцев после относительно сдержанной встречи с президентом США Джо Байденом, чьи отношения с Саудовской Аравией остаются прохладными.

Наконец, Китай начал одновременно предпринимать шаги в обеспечении как региональной, так и глобальной безопасности, если иметь в виду его план по урегулированию украинского конфликта.

Что же касается Саудовской Аравии, то, помимо чисто экономических, у ее имеются и другие важные соображения, стимулирующие сближение королевства с Китаем.

Эр-Рияд, один из лидеров в исламском мире, защищает свои национальны интересы, предпринимает смелый маневр с целью прорваться в «высшую лигу» мировой политики через Пекин, понимая, что Китай пока что не дрейфует в сторону разрыва с Западом.

Неслучайно, выступая ранее в Лондоне, министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан аль-Сауд именно с таких позиций защищал связи королевства с Пекином, заявляя, что «Китай является не только нашим крупнейшим торговым партнером. Он также является крупнейшим торговым партнером большинства стран».

Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Фейсал бен Фархан аль-Сауд

Иран тоже ведет свою игру.

Нельзя исключать, пишет британская газета The Guardian, что «соглашение между Эр-Риядом и Тегераном будет иметь последствия для ядерной сделки между США и Ираном с большей вовлеченностью в этот процесс и Пекина». Ранее, описывая такую предполагаемую ситуацию, американское издание Foreign Policy отмечало, что в «мусульманском браке разрешено иметь четырех жен», поэтому «Тегеран и Эр-Рияд могут в своих «политических гаремах» назначить Пекин главной женой, а любимой может быть другая».

Пока можно констатировать следующее: Иран, Саудовская Аравия и Китай стали использовать новаторские приемы в дипломатическом маневрировании с целью застолбить новые общие интересы как в регионе, так и в глобальном масштабе. Эти интересы вполне реальны. Саудовская Аравия и Иран позиционируют себя на Ближнем Востоке в качестве центров силы, реально подчеркивая эрозию американской исключительности, сужение возможностей Вашингтона «рулить» всем и всеми в своих интересах.

Теперь от Китая ожидается второй шаг: либо возможное вовлечение в вооруженный конфликт в регионе, либо еще большая активизация с его стороны миротворческих усилий.

Сейчас же стороны проводят корректировку новых многопрофильных отношений. Рычагов воздействия на регион у США становится все меньше и меньше, а восстановление дипотношений между Ираном и Саудовской Аравией демонстрирует смену вех.