Джидда, Саудовская Аравия, 8 апреля, 2023, 06:23 — ИА Регнум. Заход российского военного корабля, фрегата «Адмирал Горшков», впервые за последнее десятилетие в порт Саудовской Аравии Джидда не понравился Вашингтону. Об этом 7 апреля сообщает индийский телеканал WION.

Иван Шилов ИА REGNUM Фрегат Адмирал Горшков

«Корабль российского ВМФ швартуется в Саудовской Аравии впервые больше чем за десятилетие. Это не понравится администрации Байдена — ведь ее некогда близкий союзник, Саудовская Аравия, прямо на ее глазах постепенно отдаляется от Вашингтона», — говорится в сюжете телеканала.

WION отметил, что корабль оснащён гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», которые позволяет получить преимущество над любым противником благодаря его скорости, примерно в пять раз превышающей звуковую, а также высокой маневренности.

Как сообщалось ранее, фрегат «Адмирал Горшков» в составе отряда кораблей Северного флота принял участие в двух международных военно-морских учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря, пройдя при этом около 21 тысячи морских миль.