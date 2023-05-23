Саммит «Центральная Азия — Китай» в Сиане не оставил никого равнодушным. Его значение и договоренности, достигнутые на нем, сложно переоценить — они имеют принципиальное значение для региона Центральной Азии, Китая, России и намечают пути дальнейшего геополитического противостояния во всем мире. И не зря саммит в Китае совпал с 49-м саммитом «Большой семерки» (G7), который прошел в эти же дни (19–21 мая) в Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога Узбекистан — Кыргызстан — Китай

По факту мы имеем дело с еще одной фиксацией окончательного разделения мира на две части. Но любопытно другое.

«Всё пропало!»

В Центральной Азии синофобские настроения практически преодолены. Где-то самим обществом и экспертным сообществом, которые осознают значимость развития отношений с восточным соседом, а где-то — не без участия силовых органов, как в Казахстане, где были пресечены акции протеста прозападной оппозиции под антикитайскими лозунгами.

В России же, несмотря на очевидные для любого объективного наблюдателя сближение и наличие договоренностей с Китаем, антикитайские настроения сильны. Речь идет не только о СМИ и социальных сетях, которые во многом отражают настрой простого общества в том числе, но и среди экспертов, и среди представителей власти на различных уровнях.

Доходит до смешного, даже раскручиваемые тезисы в российских социальных сетях полностью совпадают с основным темником прозападных журналистов в Центральной Азии.

Речь идет об оценке последствий решения о строительстве железной дороги Узбекистан — Кыргызстан — Китай, которое было еще раз подтверждено на прошедшем форуме и является ключевым инфраструктурным проектом Китая в реализации стратегии «Один пояс — один путь».

Критические оценки итогов саммита преимущественно и касаются железной дороги, которая должна обеспечить поток товаров из Китая в Европу в обход России и тем самым привести к конфликту интересов двух держав. Из патриотического сегмента медиа доносятся традиционное «все пропало!» и «Китай переиграл Россию».

«Хочешь разбогатеть — построй дорогу»

Проект строительства этой дороги обсуждается последние 20 лет. Позиция России по этому вопросу не была ясной и никогда прямо не озвучивалась. Однако очевидно, что геополитические реалии последних лет подтолкнули Пекин и Москву к стратегическому союзу.

Уже в сентябре 2022 года в Самарканде на саммите ШОС был подписан трехсторонний Меморандум о взаимопонимании по строительству 454-километровой железной дороги Узбекистан — Кыргызстан — Китай.

Вслед за саммитом ШОС, где присутствовали лидеры всех стран Центральной Азии, прошла встреча тет-а-тет Владимира Путина и Си Цзиньпина 20–22 марта в Москве, где они ударили по рукам и договорились о совместном взаимодействии по всем направлениям.

EPA/FLORENCE LO /POOL/ТАСС Саммит «Китай — Центральная Азия» в Сиане. 19 мая 2023 года

Глупо было бы предполагать, что во время последней встречи не обсуждались и не согласовывались наиболее значимые инициативы и решения двух государств в столь значимом для них регионе, как Центральная Азия.

В западных СМИ эту дорогу любят преподносить как путь в обход России, попавшей под санкции. Но в реальности Россия пока что только увеличивает торговые связи с Китаем, установив в этом году новый рекорд — 153 млрд долларов за 10 месяцев 2022 года, что на 33% больше такого же периода прошлого года.

Поэтому Россия сама заинтересована в новых логистических цепях для торговли с Китаем. И значимая часть будущих грузов по новой дороге пойдет в конечном итоге или в Россию, или через Россию в том числе.

Узбекистан поддерживает экономические связи и с КНР, и с РФ. Москва и Пекин — это два ведущих экономических партнёра Ташкента, и там стремятся нарастить экономические выгоды от возможных потоков, одновременно проявляя наибольшую самостоятельность под давлением западных санкций.

Выгоду получает и Киргизия — проектный офис дороги будет размещён в Бишкеке, а это новые рабочие места плюс развитие транспортных сетей.

В то же время проект в свое время оценил и президент Азербайджана Ильхам Алиев, который подчеркнул, что новая железная дорога станет частью Среднего коридора, или Транскаспийского международного транспортного маршрута, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан и будет способствовать росту торговли.

Президент Кыргызстана во время нынешнего саммита озвучил китайскую поговорку: «Хочешь разбогатеть — построй дорогу». Садыр Жапаров заявил, что драйвер роста экономик Центральной Азии — развитие регионального транзитного, транспортного и логистического потенциала. Он рассказал о важности строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Геополитический контекст

«Претворение в жизнь этого стратегического проекта выведет регион из транспортного тупика, соединит около 4 млрд людей, расширит географию перевозок из Азии через Турцию в Европу, в регион Ближнего Востока, Ирана, страны Персидского залива и Северной Африки», — сказал Жапаров лидерам Китая и стран Центральной Азии.

Реализация проекта железной дороги станет также значительным шагом по сближению Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где первую скрипку играет Пекин, и Евразийского экономического союза, где определяющее влияние имеет Москва.

Китай при реализации своей стратегии рассматривает в центральноазиатском макрорегионе Россию, Иран и Пакистан в качестве своих союзников. Это страны с населением в десятки миллионов, выходом к морям, две из них обладают ядерным оружием. Они способны заменить Турцию и другие страны в поставках сельскохозяйственной продукции на рынки стран ШОС. Именно продовольствие — козырь России в этом раскладе.

По итогу ЕАЭС и ШОС в ближайшие годы имеют все шансы для слияния с прицелом на расширение минимум на два континента — Евразию и Африку.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Транскаспийский международный транспортный маршрут (Срединный коридор)

Реализации данного крупного инфраструктурного проекта предшествовали и попытки дестабилизации региона. Здесь явно прослеживаются интересы США сорвать создание дополнительного маршрута логистики для своего основного конкурента — Китая.

Речь идет о массовых протестах в Каракалпакстане (Узбекистан), которые в значительной степени координировались посредством социальных сетей из-за рубежа, и в том числе из соседнего Казахстана; волнениях в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана; приграничных конфликтах Кыргызстана и Таджикистана; «Кемпир-Абадском деле» в Кыргызстане, когда прозападные активисты на волне националистических настроений пытались организовать массовые беспорядки; январских события 2022 года в Казахстане и многих других попытках спровоцировать напряженность.

В дополнение к угрозе внутренней или пограничной дестабилизации для всего региона сохраняется угроза со стороны Афганистана.

При этом помимо военно-политических факторов особая роль в атаках на новый транспортный маршрут отводится информационной сфере. Попытки разогреть противоречия между Москвой и Пекином удивительным образом обнаруживают единый темник как в странах Центральной Азии, так и в самой России.

«Не слушайте речи провокаторов»

Ярким эпизодом этого информационного противостояния стала деятельность прозападных медиаактивистов в дни открытого вооруженного противостояния на границе Кыргызстана и Таджикистана (сентябрь 2022 года).

Основные фейки и провокации в СМИ и социальных сетях тех дней сводились к тому, что Россия якобы выступает против строительства железной дороги Узбекистан — Кыргызстан — Китай и ради этого «натравила» своего «цепного пса» Эмомали Рахмона на славный народ Кыргызстана.

EPA/ТАСС Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите «Китай — Центральная Азия»

Тем более что повод для таких вбросов оказался идеальным: вооруженное вторжение сил Таджикистана. Основанием для инцидента послужил один из текущих бытовых конфликтов на границе, которые в тех краях случаются чуть ли не ежедневно в период активных сельскохозяйственных работ.

Эмомали Рахмон пригрел у себя в стране незаконные вооруженные формирования из антиталибской коалиции (этнические таджики Афганистана), которые, как всем известно, контролируют транзит героина в Россию, и именно они «прославились» в дни вооруженного конфликта грабежами кыргызских домов и убийствами мирных жителей.

Эти же вооруженные группировки являются не чем иным, как американскими прокси в деле противостояния как с талибами (организация, признанная в РФ террористической), так и с Москвой и Пекином. Именно поэтому они спровоцировали вооруженный конфликт на границе в дни саммита ШОС в Самарканде.

Но нужно отдать должное властям Кыргызстана.

В связи с деструктивной деятельностью прозападных СМИ президент Садыр Жапаров даже призвал граждан быть предельно аккуратными:

«Не слушайте речи провокаторов, которые клевещут на наших стратегических партнеров, дружественные страны и солидарные нам народы».

Под «стратегическим партнером», очевидно, имелась в виду Россия. «Провокаторами» же были названы отдельные активисты и журналисты, которые в дни вооруженной атаки таджикской стороны реализовали спланированную медиаатаку.

Именно в этом контексте стоит рассматривать и разрешение кыргызских властей многолетних территориальных споров с Узбекистаном (как раз в местах планируемого строительства железной дороги), и арест наиболее одиозных оппозиционеров по «Кемпир-Абадскому делу», и запрет на деятельность в стране крупнейшего американского медиа «Аззатык», и общую нормализацию отношений с Узбекистаном, которые еще 5 лет назад были очень непростыми.

На фоне этой пройденной уже истории вдвойне удивительно сегодня смотрится критическая оценка итогов саммита «Центральная Азия — Китай» многими российскими экспертами и их негативный акцент на строительстве железной дороги.