13 мая 2020 | Время чтения 5 мин

В начале сентября 2020 года исполнится 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. На территории нашей страны последние залпы этой войны прозвучали 18 — 22 августа 1945 на северных Курилах (Шумшу и Парамушир) и на Сахалине – при сопротивлении японских частей советскому десанту, высадившемуся в Маоке (ныне Холмск).

Сергей Пономарёв, , 12:24 — REGNUM В начале сентября 2020 года исполнится 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. На территории нашей страны последние залпы этой войны прозвучали 18 — 22 августа 1945 на северных Курилах (Шумшу и Парамушир) и на Сахалине — при сопротивлении японских частей советскому десанту, высадившемуся в Маоке (ныне Холмск). Император Японии заявил о капитуляции, а его войска яростно дрались и в Маньчжурии и на среднем Сахалине в Харамитогском укрепрайоне, а затем и на Холмском перевале. Без военной победы южный Сахалин, отторгнутый от нашей страны после японской оккупации в 1905 году, сам бы по себе в Россию не вернулся.

Наша победа

В апреле этого года Государственная Дума стремительно, даже без обсуждения с регионами, приняла, Совет Федерации быстро одобрил, а Президент России 24 апреля 2020 года подписал федеральный закон №126-ФЗ, которым 3 сентября провозглашено Днём воинской славы. Вроде хорошо!

Беда в том, что прояпонскому лобби в российской власти удалось замаскировать отечественную славу под цвет японского ландшафта. Поправкой к федеральному закону «О днях воинской славы и памятных датах России» оказались украдены ключевые слова «Победа над Японией», введенные Указом Президиума Верховного Совета СССР еще в 1945 году и отчеканенные на медали, которой награждено более 1,8 млн. человек. Новый день воинской славы получил нейтрально-толерантное название «День окончания Второй мировой войны». Зачем? Наших «толерастов» и 9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне — праздновать не заставишь. У них, кроме раздражения новый День воинской славы ничего не вызвал. Но не для них ведь День воинской славы устанавливается!

Парад победы. 24 июня 1945 в Москве

Однако у нормальных людей и, прежде всего, старшего поколения, такая пораженческая формулировка вызвала возмущение, оцененная как геополитическое и нравственное отступление. Спрашивается: чем же закончилась Вторая мировая война? Неужели шла — шла … и кончилась?

Примечательно, что в выступлениях губернатора Сахалинской области — инициатора законопроекта и выполнявших его поручение депутатов Государственной думы и сенаторов звучало фальшивое утверждение о якобы соответствии законопроекта многолетним чаяниям ветеранов и всего населения Сахалинской области. Федеральное Собрание фактически было обмануто.

Возмущенная общественность, включая фронтовиков, освободителей Сахалина и Курил, руководителей патриотических организаций, почетных граждан Сахалинской области, ученых немедленно направили в Государственную Думу, в ее фракции, в Совет Федерации и Президенту России письма протеста. В них указывалось, что 3 сентября с 1945 года объявлено днем всенародного торжества, а Указ Президиума Верховного Совета СССР об этом в соответствии с пунктом 2 Раздела 2 Конституции Российской Федерации является действующим. Кроме того, согласно преамбуле Федерального закона от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» «настоящий Федеральный закон устанавливает дни славы русского оружия — дни воинской славы (победные дни) России в ознаменование славных побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России».

Таким образом, «день воинской славы» не может ограничиваться словами «окончание войны», а должен содержать термин «победа». Решающая роль победы над Японией в истории России состоит в возвращении Южного Сахалина, передаче в состав России Курильских островов, ликвидации восточного очага Второй мировой войны, освобождении Маньчжурии и Кореи, создании геополитических союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Полковник РККА с капитулировавшими солдатами 88-й японской пехотной дивизии в районе Котона (с 1945 года — село Победино Смирныховского городского округа Сахалинской области)

Кроме того, название Дня воинской славы явно не соответствует Закону о поправках в Конституцию Российской Федерации №ФКЗ — 1, подписанному Президентом Российской Федерации 14 марта 2020 года, которым введена в Основной закон страны статья 67.1.

В ней прямо указано, что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, что Российская Федерации чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды, а умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

Вот что ответил на днях председатель политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции этой партии в Государственной Думе ФС РФ С.М. МИРОНОВ:

«Внимательно ознакомился с присланным Вами обращением ветеранов и представителей общественности по поводу недавно принятого Государственной Думой Закона, установившего в качестве одного из Дней воинской славы России — День окончания Второй мировой войны (3 сентября). Считаю, что аргументы, приведенные в этом обращении, весьма убедительны.

Действительно, было бы исторически неверно и несправедливо, отмечая День окончания Второй мировой войны, почему-то умалчивать о Дне победы над Японией. К сожалению, Закон, о котором идет речь в обращении, был принят довольно поспешно, хотя он, на наш взгляд, недостаточно хорошо проработан. Вариант названия Дня воинской славы, который предложен в присланном Вами обращении, гораздо правильнее и точнее с точки зрения исторической правды, нежели тот, что сейчас оказался закреплен Законом. Фракция СР считает, что к рассмотрению данного Закона надо вернуться с учетом тех критических замечаний, которые высказывает общественность, и в первую очередь — заслуженные ветераны, участники боев с милитаристской Японией. Мы будем ставить вопрос об этом в Государственной Думе.

Благодарю Вас и всех тех, кто подписал обращение, за ответственное отношение к исторической Памяти и активную гражданскую позицию. Желаю крепкого здоровья, добра, благополучия и успехов».

Естественную радость от такого ответа омрачает понимание механизмов нашей политической жизни. В условиях абсолютного большинства правящей партии в Государственной Думе и приоритета партийной дисциплины над историческими, правовыми и иными аргументами здравого смысла, внесение законопроекта только от фракции «Справедливая Россия» рискует упереться в антипартийное голосование «по злобе» и принципу «все что не нами внесено — плохое».

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Ждём ответа от остальных фракций. Не за горами 75-летие Победы над Японией.

Двадцать лет назад президент России В.В.Путин, прибыв в Южно-Сахалинск утром 3 сентября, перед обычными у нас торжествами в День Победы над Японией сразу же возложил цветы на мемориале у площади Славы. Логично было бы ему их возложить здесь и в этом году.

Приглашаем, Владимир Владимирович!

А лучшим юбилейным подарком от президента (не только дальневосточникам — всему народу российскому) стало бы уточнение названия праздника. С тем, чтобы он назывался «День Победы над Японией — День окончания Второй мировой войны».