7 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Отвечая сегодня на поздравления, Декабрина Михайловна чётко обозначила наш долг перед ней и ее поколением: «Война с Японией, как известно, закончилась капитуляцией этой страны, подписанной 2 сентября. Но Праздником Победы над Японией Указом Президиума Верховного Совета СССР был объявлен день 3 сентября. Его и надо нам всем праздновать!».

Сергей Пономарев, , 14:15 — REGNUM Сегодня, 7 декабря 2019 года, в Сахалинской области отмечали 95-летие Декабрины Михайловны Пушкарёвой — ветерана Великой Отечественной войны (1941−1945), участницы боёв за освобождение юга Сахалина в августе 1945 года, медсестры 79-стрелковой дивизии 56-го стрелкового корпуса 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта, Почётного гражданина Сахалинской области.

Медсестра Декабрина. Герои земли Сахалинской. Южно-Сахалинск, 2019

Торжественное празднование организовали правительство Сахалинской области, администрация города Южно-Сахалинска, ряд ветеранских организаций. Областное отделение Российского союза ветеранов (В. Кайдаш) при поддержке Сахалинского фонда культуры (В. Белоносов), авиакомпании «Авиашельф» (Ю. Аксютин) представило книгу «Медсестра Декабрина», хорошо написанную Ларисой Пустоваловой и с любовью изданную в издательстве «Сахалин — Приамурские ведомости». Редкостное и примерное единство властей и общественности, объединенных вниманием к ветерану войны.

Декабрина Михайловна с достоинством принимала поздравления от губернатора области, от мэра Южно-Сахалинска, телеграмму от президента Российской Федерации.

Затем встала в строй двух десятков ветеранов войны и труда, объединенных в хор «Русская душа» и с чувством спела перед полным залом, желающих ее поздравить с таким днём рождения. В хоре, занимающемся пропагандой военных песен, Пушкарёва поёт 29 лет, с 1985 года. Наверное, в этом один из секретов ее творческого долголетия.

Родилась наша героиня в 1924 году на станции Лопатково в Свердловской области. Отец в Гражданскую войну воевал в Первой конной армии. Мать — домохозяйка. В 1939 году семья завербовалась на поселение на северный Сахалин и 1 мая прибыла на пароходе «Совет» из Владивостока в Александровск — Сахалинский.

Отец работал плотником и сам строил жилье. Окончание 8-го класса совпало у девочки с началом Великой Отечественной войны. Сахалинцы до войны были освобождены от призыва, но молодежь буквально рвалась на фронт, защищать Родину. Декабрина записалась на курсы санитарных инструкторов и три месяца провела в казармах. Надежда быть призванной не оправдалась. Тогда по комсомольскому призыву пошла на курсы трактористов, мечтая о танковых войсках. Закончила их с отличием.

Декабрина Михайловна Пушкарёва Yuzhno-sakh.ru

Однако, вместо танка девчушке в полтора метра ростом достался трактор и поля совхоза «Александровский». Трудилась ударно, подавая пример, как секретарь комсомольской организации. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».

Победа на западе, одержанная в мае 1945 года, не означала окончания Второй мировой войны. Летом 1945 года санинструктора Пушкарёву призвали в армию, направили в поселок Дербинское, где она приняла присягу, получила сапоги 41-го размера на свою ногу 36-го. Правда, удалось их обменять на самоделку, обувь, пошитую из плащ-палатки. Затем в Онор, на советско-японскую границу. Дивизия воевала в первом эшелоне. Обстрелы, взрывы, стоны… Декабрина, сокращенно звавшаяся Диной, подбирала раненых по лесам и болотам среднего Сахалина в районе Южной Хандасы. Выносила, грузила на повозки, отправляла в тыл, в Онор. Вспоминает: «Пытались разговорами отвлечь раненых. Кого-то приобнимешь, кому-то повязку освежишь. В меру пошутишь. Песню споешь, стихотворение прочтешь. Просто за руку возьмёшь».

«Маленькая сестра» так за невысокий рост и девичью хрупкость звали тогда старшего сержанта Декабрину Пушкарёву, служившую затем в госпитале в освобожденной Тойохаре (нынешний Южно-Сахалинск).

За ту войну у нее несколько наград: Благодарность Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса И. В. Сталина, объявленная приказом командира части, орден Отечественной войны 2-ой степени, медаль «За Победу над Японией».

Декабрина Михайловна Пушкарёва Yuzhno-sakh.ru

После войны она работала в банке. Сначала бухгалтером, а затем инспектором до 1991 года, закончила учетно-кредитный техникум, воспитала дочь.

Семь лет Декабрина Михайловна отдала Курильским островам. В 1952 году цунами смыло город Северо — Курильск. Гражданских из шести тысяч погибло 2336 человек. А еще стояла дивизия…

Погибли и семьи работников Госбанка. Для восстановления работы учреждения Декабрина добровольно вызвалась ехать из областного центра в уцелевший на какой — то высотке северо-курильский барак. Только в 1959 году она вернулась в Южно-Сахалинск.

Отвечая сегодня на поздравления, Декабрина Михайловна чётко обозначила наш долг перед ней и ее поколением.

«Война с Японией, как известно, закончилась капитуляцией этой страны, подписанной 2 сентября. Но Праздником Победы над Японией Указом Президиума Верховного Совета СССР был объявлен день 3 сентября. Его и надо нам всем праздновать!».

Если нынешний Верховный Главнокомандующий — В. В. Путин вслед за Верховным Главнокомандующим военных лет И. В. Сталиным нашел возможность поблагодарить медсестру — фронтовичку за ее вклад в Победу, то он просто обязан услышать, что воевали с Японией не только старший сержант Пушкарёва, не только сахалинцы, воевала и одержала победу вся наша страна.

3 сентября — праздник Победы над Японией

Вся страна и должна праздновать эту Победу. Это не региональный, не дальневосточный праздник, это праздник всей нашей многонациональной страны.

Умолчание о нём как тяжкая форма фальсификации истории должно быть прекращено.

Вернем День Победы над Японией в общероссийский календарь!

По поручению старшего сержанта, участницы войны, Декабрины Михайловны Пушкарёвой, отметившей свое 95-летие, С. Пономарёв