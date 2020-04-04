Анатолий Кошкин, Сергей Пономарёв, 4 апреля 2020, 16:03 — REGNUM Старейшая газета области на островах «Советский Сахалин» 1 мая сего года будет отмечать славный юбилей — 95-летие со дня основания. Это было тогда, когда еще половина острова Сахалин и все Курильские острова находились во власти империалистической Японии, которая, кстати, претендовала и на северную часть Сахалина, предлагая советскому правительству ее «продать». В разрабатываемых японским Генштабом сухопутных сил ежегодных планах «войны на севере» — против Советского Союза, северная половина Сахалина подлежала захвату и включению в состав «Великой японской империи».
Как известно, этим планам не суждено было осуществиться. Потерпев сокрушительное поражение в развязанной ею же кровавой войне, Япония не только не «прирастила» свою империю за счет всего Сахалина, но и была вынуждена по решению союзных держав вернуть СССР ранее принадлежавшие Российской империи земли — южную часть Сахалина и все Курильские острова. Решающую роль в разгроме японских сухопутных сил на Азиатском континенте сыграли доблестные войска Красной Армии, поставившие последнюю точку во Второй мировой войне.
Память о подвигах советских солдат, в тяжелых сражениях с фанатично сопротивлявшимися японскими вояками освобождавших порабощенные народы Китая и Кореи, бережно хранит и коллектив редакции «Советского Сахалина». Находясь на передовых рубежах борьбы за территориальную целостность нашей Родины, газета разоблачает тех, кто покушается на законно принадлежащие России дальневосточные территории, ведет упорную деятельность за сохранение исторической справедливости о Победе советского народа как на Западе, так и на Востоке.
Вот и сегодня «Советский Сахалин» выступает за восстановление незаконно вычеркнутой Ельциным и Козыревым из реестра Дней воинской славы России даты «3 сентября — День Победы над Японией».
Думается, мнение жителей Сахалина и Курильских островов важно знать не только в области, но и на федеральном уровне. С тем, чтобы с ним ознакомились и депутаты Государственной Думы, которым решать, будет среди Дней воинской славы России праздничная дата «3 сентября — День Победы над Японией» или в угоду нашим восточным соседям она будет «завуалирована» безликим «Днем окончания Второй мировой войны», где о Победе ничего сказано не будет.
Артем Бандура, председатель совета регионального отделения ООД «Поисковое движение России»:— Историю надо уважать. Формулировка «3 сентября — День окончания второй мировой войны» расплывчатая. Будто Советский Союз и его правопреемница Россия к этим событиям непричастны и не поставили победную точку в борьбе с немецким фашизмом и японским милитаризмом во второй мировой. Я за то, чтобы 3 сентября отмечался День Победы над милитаристской Японией. Ведь именно эта дата закреплена действующим указом Президиума Верховного Совета СССР. Если же по политическим мотивам Госдума отклонит такую формулировку, то, на мой взгляд, сентябрьский праздник следовало бы назвать все же не Днем окончания второй мировой войны, а Днем Победы во второй мировой войне. Не называем же мы 9 Мая Днем окончания Великой Отечественной войны. Это день Победы над Германией, и медаль такая отчеканена.
Николай Вишневский, историк, автор нескольких краеведческих книг:— В прошлом году областная дума подготовила поправку к проекту федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Депутаты предложили 2 сентября считать не Днем окончания второй мировой войны, а Днем Победы во второй мировой войне. И сделали это, на мой взгляд, неправомерно. Ни СССР, ни, в частности, Россия в той войне единолично не побеждали. Мировым пожаром были охвачены 62 независимых государства как нацистского блока, так и антигитлеровской коалиции. Так что не только советские воины, но и их союзники приближали победу. Отдельно взятой стране устраивать такой праздник необъективно, нелогично и некрасиво. Думаю, не надо изобретать велосипед. Надо отдать должное Дню победы над Японией. Причем, подчеркну, милитаристской Японией, чтобы не обижать нынешних наших соседей, с которыми мы стремимся жить в мире и дружбе.
Александр Болотников, депутат областной думы:— В свое время я был инициатором областного закона о памятных днях, который закрепил в нашем региональном календаре День освобождения Южного Сахалина и Курил от японских милитаристов. Учитывая то, что на федеральном уровне наши законодательные инициативы слабо проходили, мы выдвинули свою: День воинской славы 2 сентября — День Победы во второй мировой войне. Я соглашусь, если в новом федеральном законе такая формулировка с ключевым словом «победа» перейдет на 3 сентября. Это будет замечательно. Тем самым законодательно будет закреплено, что мы не единоличные победители, а участники победы во второй мировой, по итогам которой Сахалин и Курилы вернулись под юрисдикцию Советского Союза.
Андрей Сайко, южносахалинец, отмеченный медалью Союза казачьих войск России и зарубежья за патриотическую работу с молодежью:— Когда ребенку дают имя, оно остается с ним на всю жизнь. Вот и вещи надо называть своими именами, ничего не выдумывая. Исторический факт победы над милитаристской Японией официально подтвержден 3 сентября 1945-го, таким он и должен остаться в памяти поколений. Никто не вправе переписывать историю. Я за то, чтобы дата 3 сентября называлась Днем Победы над милитаристской Японией.
Галия Кунченко, журналист (г. Курильск):— Считаю, что законодательно следовало бы закрепить двойное название: 3 сентября — День победы над милитаристской Японией и День окончания второй мировой войны. Ведь именно первое событие поставило окончательную точку во втором. И давно пора придать празднику всероссийский масштаб, чтобы в стране люди знали об этом событии, помнили и чтили героическое прошлое. А то получается, что это традиционно дальневосточный праздник, да и то в основном для жителей Сахалина и Приморья, кого непосредственно коснулись боевые действия. Но ведь победу над японским милитаризмом одержали вооруженные силы всего Советского Союза!
Вячеслав Емченко, председатель общественного совета по противодействию коррупции:— Мое мнение однозначно: в календаре знаменательных дат 3 сентября было и должно остаться Днем победы над милитаристской Японией. По аналогии с 9 мая — Днем Победы над фашистской Германией. Современная Германия, осудившая фашизм, не оспаривает это событие. И Япония не вправе. После войны ей, как и Германии, было запрещено иметь армию — только cилы самообороны. По конституции эта страна на вечные времена отказалась от войны, однако до сих пор не заключила с Россией мирный договор. История многому учит, и учит всех. В частности, тому, что миролюбие, добрососедство и сотрудничество — лучший вариант международных отношений.
Светлана Иванова, депутат областной думы:— Я дочь участника войны, участника освобождения Сахалина и Курил. Бережно храню отцовскую медаль «За победу над Японией», на реверсе которой надпись: «3 сентября 1945 года», и историческую газету «Правда», в которой увековечено знаменательное событие. Это незыблемые и неоспоримые доказательства, с которыми почему-то не хотят считаться современные политики. Областная дума не раз обращала внимание на то, что в других регионах страны сентябрьскую Победу-1945 не отмечают и мало что о ней знают. Островные депутаты настаивали, чтобы 3 сентября было внесено в календарь памятных дат России как День победы над милитаристской Японией. Но ответная реакция Госдумы удивила: она перенесла праздник на 2 сентября, назвав его Днем окончания второй мировой войны. Самая фраза «окончание… войны» вызывает ощущение, будто вторая мировая шла, шла, иссякла и… окончилась сама по себе. Но ведь победа в ней добывалась неимоверными усилиями, кровью и ценою тысяч жизней. В нынешнем названии праздника вуалируется историческая победа Красной Армии над японскими милитаристами. Считаю недопустимым исключать из текстов документов государственной важности слово «победа». Создается впечатление, что то ли мы ее стесняемся, то ли не признаем как героический факт истории и не гордимся ею. Президент России говорит: нельзя искажать и переписывать историю. Вот и моя позиция в этом вопросе неизменна, буду продолжать отстаивать ее на всех уровнях.
Ольга Жирова, участница народного ансамбля казачьей песни «Воля» (Южно-Сахалинск):— Я много лет проработала в школе учителем русского языка и литературы. Рассказывала детям, что запамятная дата — 3 сентября, какие события за ней стояли. Мы проводили политинформации, приглашали на встречи историков, ветеранов-сахалинцев, участников освобождения островов, ходили с ними на парады. А что теперь при встрече говорить мне своим, ныне уже 50-летним ученикам или внукам? Простите, все было по-другому? Мы с японцами не воевали, и они нас не трогали, так, немного силами померились? Я, как и большинство моих земляков, остаюсь при своем мнении: нечего перекраивать и замалчивать историческую правду. Готовясь к 75-летию Великой Победы и 75-й годовщине Победы над милитаристской Японией, наш народный ансамбль казачьей песни «Воля» подготовил программу «Когда мы были на войне». В рамках грантовогопроекта проедем с ней по районам до самого севера Сахалина. Это будет нашим вкладом в сохранение исторической памяти.
Публикацию мнений островитян подготовила Людмила Степанец.