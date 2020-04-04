4 апреля 2020 | Время чтения 8 мин

Анатолий Кошкин, Сергей Пономарёв, , 16:03 — REGNUM Старейшая газета области на островах «Советский Сахалин» 1 мая сего года будет отмечать славный юбилей — 95-летие со дня основания. Это было тогда, когда еще половина острова Сахалин и все Курильские острова находились во власти империалистической Японии, которая, кстати, претендовала и на северную часть Сахалина, предлагая советскому правительству ее «продать». В разрабатываемых японским Генштабом сухопутных сил ежегодных планах «войны на севере» — против Советского Союза, северная половина Сахалина подлежала захвату и включению в состав «Великой японской империи».

СССР

Как известно, этим планам не суждено было осуществиться. Потерпев сокрушительное поражение в развязанной ею же кровавой войне, Япония не только не «прирастила» свою империю за счет всего Сахалина, но и была вынуждена по решению союзных держав вернуть СССР ранее принадлежавшие Российской империи земли — южную часть Сахалина и все Курильские острова. Решающую роль в разгроме японских сухопутных сил на Азиатском континенте сыграли доблестные войска Красной Армии, поставившие последнюю точку во Второй мировой войне.

Память о подвигах советских солдат, в тяжелых сражениях с фанатично сопротивлявшимися японскими вояками освобождавших порабощенные народы Китая и Кореи, бережно хранит и коллектив редакции «Советского Сахалина». Находясь на передовых рубежах борьбы за территориальную целостность нашей Родины, газета разоблачает тех, кто покушается на законно принадлежащие России дальневосточные территории, ведет упорную деятельность за сохранение исторической справедливости о Победе советского народа как на Западе, так и на Востоке.

Вот и сегодня «Советский Сахалин» выступает за восстановление незаконно вычеркнутой Ельциным и Козыревым из реестра Дней воинской славы России даты «3 сентября — День Победы над Японией».

Газета пишет: «Двадцать пять лет назад вступил в силу федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Однако в нем не нашла отражения Победа советского народа над милитаристской Японией в сентябре 1945-го. Отправленные в Москву островитянами поправки к закону силы не возымели. В 2010-м празднование памятной даты с 3 сентября официально было отнесено на 2 сентября и названо Днем окончания второй мировой войны.

Прошло десять лет. Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, предлагающий перенести этот праздник с таким же названием на 3 сентября. Что думают по этому поводу островитяне?»

Думается, мнение жителей Сахалина и Курильских островов важно знать не только в области, но и на федеральном уровне. С тем, чтобы с ним ознакомились и депутаты Государственной Думы, которым решать, будет среди Дней воинской славы России праздничная дата «3 сентября — День Победы над Японией» или в угоду нашим восточным соседям она будет «завуалирована» безликим «Днем окончания Второй мировой войны», где о Победе ничего сказано не будет.

Публикацию мнений островитян подготовила Людмила Степанец.