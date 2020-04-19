19 апреля 2020 | Время чтения 15 мин

День окончания Второй мировой войны перенесён со 2 сентября на 3 сентября и переведён из числа памятных дат (не обязательных для празднования) в число дней воинской славы.

Сергей Пономарёв, , 13:56 — REGNUM Государственная Дума 14 апреля приняла во втором и третьем чтении, а Совет Федерации 17 апреля 2020 года одобрил — поправки к федеральному закону «О днях воинской славы и памятных датах России». День окончания Второй мировой войны перенесён со 2 сентября на 3 сентября и переведён из числа памятных дат (не обязательных для празднования) в число дней воинской славы.

Медаль СССР «За победу над Японией», 1945

Как заявил при докладе в Совете Федерации сенатор Г. Карасин, ставший по поручению губернатора Сахалинской области В. Лимаренко одним из авторов законопроекта, — сделано это было «по многочисленным обращениям ветеранских организаций Дальнего Востока».

Григорий Карасин President.gospmr.ru

Что же на самом деле просили ветеранские организации?

Передо мной лежит их обращение к Президенту страны, руководителям палат Федерального Собрания. В нем совсем другая просьба: верните подлинное название праздника — «3 сентября — День победы над Японией»! Именно так он был назван в Указе Президиума Верховного Совета СССР 1945 года, который не отменен, но который хотят заменить новоделом — суррогатом, подменяющим славную победу безликим «окончанием войны». Сама она что-ли кончилась? Шла-шла, а потом почему-то кончилась…

Это мнение было своевременно доведено и до авторов законопроекта, и до руководства страны, но было не просто проигнорировано, оно, по сути, сфальсифицировано.

Чтобы не упоминать победу над Японией, председатель Совета Федерации В. Матвиенко даже слукавила, заявив, что Президиум Верховного Совета СССР принял в 1945 году Указ об окончании Второй мировой войны (Смотреть с 39 минуты 33 секунды). На самом деле принят был Указ о дне всенародного торжества — Дне Победы над Японией (Ведомости Верховного Совета СССР, 1945, №61).

Сенаторы от Северной Осетии усмотрели противоречие между новым днём воинской славы и назначенным на тот же день Днём солидарности в борьбе с терроризмом. Их старательно убеждали, что такого противоречия нет. Интересно, что День солидарности по борьбе с терроризмом спешно учреждался ровно 15 лет назад, в тот же день 1 апреля (законопроект №145 246−4), что и День окончания Второй мировой войны, принятый Государственной думой в первом чтении 1 апреля 2020 года. Символично, что в день общепризнанного обмана и первоапрельских шуток над населением России так изощренно, если не сказать цинично, «пошутили». Тогда роль инициатора учреждения памятного дня антитеррора доверили видному единороссу, члену руководства «Единой России» А. Исаеву, являющемуся представителем официальных российских профсоюзов. Замысел состоял в имитации «народности» законопроекта, придуманного политтехнологами. (Аналогичный приём использовали спустя годы Г. Карасин и В. Матвиенко, ссылавшиеся на мнение ветеранских организаций, якобы желавших Дня окончания войны).

Андрей Исаев Duma.gov.ru

Сахалинская областная Дума уже 7 апреля 2005 года постановлением №2/6/131−4 приняла Обращение к депутатам Государственной думы, членам Совета Федерации, Президенту России, к законодательным органам субъектов Российской Федерации.

В этом показательном и исторически важном документе указывалось, что

«постановлениями от 02.03.2000 № 19/4/94−2, от 12.07.2002 № 4/14/340−3 и от 27.11.2003 № 8/11/415−3 Сахалинская областная Дума вносила в Государственную Думу законопроекты о дополнении Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России» днем 3 сентября — Днем Победы над милитаристской Японией. Однако до сих пор этот закон не принят. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А. Д. Жуков 14 марта 2005 года в письме (исх. 710п-П44), то есть спустя пять месяцев после отправления обращения в Правительство Российской Федерации, сообщил, что «расширение перечня дней воинской славы потребует дополнительных расходов, покрываемых, в том числе, за счет средств федерального бюджета». Одновременно указал на то, что «в связи с отсутствием в финансово-экономическом обосновании необходимых расчетов дать заключение в соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской Федерации не представляется возможным». Мы расцениваем этот ответ как бюрократическую отписку, так как организация проведения дней воинской славы возложена именно на Правительство Российской Федерации (статья 3 Федерального закона от 10.02.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России»). Иными словами, расчет расходов (если они необходимы) должен соответствовать планам и программам самого Правительства Российской Федерации, а не планам одного из 89 субъектов Российской Федерации, и этот расчет и мог, и должен был сделать именно этот орган государственной власти, если счел данный законопроект затратным. Однако, видимо, Правительство Российской Федерации решало задачу не об оказании помощи, а о воспрепятствовании прохождению законопроекта. Обращаем внимание на то, что 1 апреля 2005 года при рассмотрении Государственной Думой Российской Федерации аналогичного законопроекта, внесенного депутатами Государственной Думы Российской Федерации А. К. Исаевым и Л. В. Пепеляевой (это как раз о Дне солидарности в борьбе с терроризмом — С.П.), несмотря на отсутствие официального заключения Правительства Российской Федерации по законопроекту, требующему расходов в сумме 81 млн. руб., представитель Правительства Российской Федерации А. В. Логинов заявил, что не видит препятствий для принятия законопроекта, который и был принят. Налицо двойные стандарты и нарочито неравноправный подход к законодательным инициативам, сопряженный с дискриминацией представительных (законодательных) органов субъектов Российской Федерации. Проект Федерального закона «О внесении дополнения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России» Сахалинской областной Думы поддержали: Государственная Дума Томской области, постановление от 29.01.2004 N 1051; Парламент Республики Северная Осетия — Алания, выписка из протокола от 29.01.2004 N 20; Смоленская областная Дума, постановление от 19.12.2003 N 491; Государственный Совет Чувашской Республики, письмо от 21 января 2004 г. № 01/107; Государственное Собрание — Курултай — Республики Башкортостан, письмо от 15.12.2003 № 430-ГС; Тульская областная Дума, письмо от 15.12.2003 № Д/17−3911/1; Законодательное Собрание Оренбургской области, письмо от 23.12.2003 № 481; Тамбовская областная Дума, письмо от 29.12.2003 № 61/18; Законодательное Собрание Еврейской автономной области, постановление от 24.12.2003 № 419; Брянская областная Дума, письмо от 16.01.2004 № 02−16/2458; Государственная Дума Астраханской области, письмо от 19.01.2004 № 60; Московская областная Дума, письмо от 15.01.2004 № Д-2−1510; Законодательное Собрание Ростовской области, письмо от 20.01.2004 № 01.2−16 (3562зж); Президиум Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики, постановление от 22.12.2003 № 203; Законодательное Собрание Пензенской области, письмо от 17.12.2003 № 127−3804; Народное Собрание Республики Дагестан, письмо от 24.12.2003 № 01−01/1925; Совет Народных депутатов Камчатской области, постановление от 10.02.2004 № 980; Курганская областная Дума, постановление от 27.01.2004 № 2825; Государственный Совет Республики Татарстан, постановление от 26.02.2003 № 2689. Для населения Сахалинской области, на часть территории которой претендует сопредельное государство, празднование 3 сентября имеет огромное значение. Считаем, если нас поддержит Президент, Федеральное Собрание и Правительство России — это обезоружит сторонников передачи Японии ряда Курильских островов; будет продемонстрировано национальное единство. В настоящее время в Государственную Думу Российской Федерации внесен законопроект № 145 246−4 «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России», который уже принят 1 апреля 2005 года в первом чтении. Законопроектом предполагается изменить концепцию базового закона, дополнив его статьей 1.1. «Памятные даты России», к числу которых предполагается отнести 3 сентября — как День солидарности в борьбе с терроризмом. В пояснительной записке указано: «1 — 3 сентября 2004 года мир потрясли трагические события в г. Беслане, повлекшие гибель более трехсот наших сограждан, в том числе детей. Этот террористический акт, беспрецедентный по своей жестокости, продемонстрировал необходимость сплочения перед лицом терроризма и беспощадной борьбы с ним. День завершения антитеррористической операции — 3 сентября — способен стать датой, символизирующей единение государства и общества в борьбе с проявлениями терроризма». Таким образом, можно констатировать, что действующий Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года «Об объявлении 3 сентября Днем победы над Японией» не исполняется, память о заключительном этапе Второй мировой войны — победоносной войне с милитаристской Японией предается забвению. Создается такое впечатление, что наше государство стыдится освобождения советскими войсками Кореи и части Китая от милитаристской Японии, восстановления исторической справедливости на южном Сахалине и Курильских островах. Но ведь на Дальнем Востоке именно победа над милитаристской Японией закрепила нынешнюю конфигурацию России и состав ее земель! Без моральной оценки и безусловного указания этого факта в Федеральном законе «О днях воинской славы (памятных днях) России» наши дипломаты испытывают трудности в защите интересов нашей страны от территориальных притязаний государства, капитулировавшего в войне. Судя по письмам, сообщениям прессы, ветераны войны Дальнего Востока недоумевают. Считаем, что надуманность празднования предлагаемого Дня солидарности в борьбе с терроризмом — очевидна. До сих пор не найден и не осужден ни один организатор террористического акта в Беслане. Не закончила работу специальная комиссия Совета Федерации Российской Федерации по парламентскому расследованию причин и обстоятельств террористического акта. Фактически в общественном сознании предметом памятного дня утверждается не государственная победа, а поражение государства, не сумевшего предотвратить террористический акт, потому что горечи в предлагаемом «памятном дне» все равно больше, чем гордости. Это толкает новых террористов, новых «геростратов» на «соревнование» в масштабности очередных террористических актов. Кроме того, можно предположить, что предпринимаются попытки противопоставить радость от Победы народа во Второй мировой войне естественному желанию людей запечатлеть память о погибших в Беслане, попытка заслонить десятки тысяч павших в боях в августе 1945 года сотнями пострадавших и таким изощренным способом стереть в народной памяти итоги мировой войны на Дальнем Востоке. Мы обращаемся к депутатам Государственной Думы Российской Федерации и членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с просьбой обратиться, наконец, к исторической памяти, не принимать поспешных законопроектов «на злобу дня», а принять поправки Сахалинской областной Думы к законопроекту. Мы обращаемся к Президенту Российской Федерации как к Главнокомандующему Вооруженными Силами Российской Федерации, воины которого должны знать, что их героизм и самопожертвование не напрасны и будут отмечены днем славы и памяти, обращаемся к нему как к Председателю Российского организационного комитета «Победа», который не должен разделять войны, проходившие на Западе и на Востоке, а должен помнить обо всех ветеранах войны, где бы они ни воевали. Мы просим Президента Российской Федерации лично поддержать проект Федерального закона Сахалинской областной Думы о Дне Победы над милитаристской Японией, чтобы этот день стал действительно памятным днем воинской славы. Мы настаиваем на том, чтобы Правительство Российской Федерации дало положительное заключение на законопроект и аннулировало отзыв заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А. Д. Жукова от 14.03.2005 . Мы просим законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации поддержать наше обращение и опубликовать его в региональной печати. Председатель областной Думы В. И. Ефремов» («Губернские ведомости» № 69 от 22.04.2005).

Осенью 2005 года Сахалинская областная Дума, обращаясь к ряду депутатов Государственной думы и членам Совета Федерации, писала:

«По нашему мнению, объявление 3 сентября Днем солидарности в борьбе с терроризмом не препятствует объявлению этого же дня — Днём Победы над Японией. Каждая военная победа — это «праздник со слезами на глазах». Хочется отметить, что установленный на оккупированных Японией территориях режим носил государственно-террористический характер, например, только Китай от действий Японии потерял около 35 млн человек (небоевые потери). Считаем, что возможен и другой вариант решения проблемы — День солидарности в борьбе с терроризмом с 3 сентября перенести на 2 или 4 сентября, так как жертв террористического акта поминали, начиная с 1 по 4 сентября (по сообщению органов прокуратуры, боевые действия против террористов в Беслане продолжались до 4 сентября).(Постановление СОД №3/1/339−4 от 15 сентября 2005 года).

В последующем «занятость» 3 сентября использовалась в качестве одного из важных аргументов против закрепления за этой датой Дня Победы над Японией. Искусственно противопоставив теракт в Беслане Дальневосточной Победе, отечественным прояпонским силам удалось на 15 лет задержать возвращение 3 сентября в число дней воинской славы.

Теперь же, когда найден новый, более изощренный способ фальсификации истории путем перехода от простого отрицания значения Победы над Японией заменой его нейтральным новоделом — Днем окончания Второй мировой войны — те же самые политические манипуляторы отошли от демонстративного противопоставления двух событий с несовпадающим эмоциональным содержанием.

Советские солдаты с трофейными японскими флагами. 1945

Спрашивается, а как теперь быть с законом о поправках к Конституции Российской Федерации №ФКЗ — 1, подписанным Президентом Российской Федерации 14 марта 2020 года? Этим законом введена в Основной закон страны статья 67.1, прямо указывающая,

что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории,

что Российская Федерации чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды,

что умаление значения подвига народа при защите Отечества — не допускается.

Согласитесь, что низвести Победу до простого «окончания войны» — это и есть умаление подвига народа, разрушающее историческую преемственность. Не будем уподобляться варварам, снёсшим памятник маршалу Коневу — освободителю Праги. Если уж одержали победу, то давайте ею гордиться!

Одобрение закона в его нынешнем виде — означает поражение перед геополитическими противниками на фронте ведущейся против нашей страны информационно-психологической войны. Надеемся, что это поражение временное.

3 сентября — это не только День окончания Второй мировой войны. Это — день Победы над Японией. Констатации этого факта и страшатся влиятельные силы, ведущие переговоры с этой страной по так называемому «территориальному вопросу».

Мы за мир без уступок отечественной территории, возможных при использовании введенных в Конституцию лазеек в виде так называемых «делимитации, демаркации и редемаркации».

Будем продолжать борьбу за возвращение исторической правды. Приглашаем Президента Российской Федерации провести Парад Победы 3 сентября 2020 года на Сахалине, где и закончилась нашей победой Вторая мировая война.