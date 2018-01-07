Память о Победе. С гласностью у нас хорошо! У нас со слышимостью плохо…

Сергей Пономарев, , 13:34 — REGNUM

В 1945 году наша страна одержала две больших победы. Одна — весной — над Германией и ее европейскими сателлитами. Другая — осенью — над азиатским хищником — милитаристской Японией. В ходе войны с Японией советскими войсками освобождены северо-восточный Китай, Корея, южный Сахалин, отторгнутый у нас в 1905 г., Курильские острова, сформировалась современная российская граница на Дальнем Востоке. Более 90 человек стали за эту войну Героями Советского Союза, более 300 тысяч награждены боевыми орденами. Маньчжурская стратегическая операция — шедевр военного искусства по размаху, срокам, малым потерям наступавших, общей эффективности. Для всего мира, в том числе и для союзников по коалиции (США, Великобритании) был тогда очевиден решающий вклад СССР в скорую капитуляцию Японии.

В честь каждой из побед учреждена медаль. На медали «За победу над Германией» Верховный Главнокомандующий смотрит на запад, а на медали «За победу над Японией», которой награждены 1,8 млн. человек, — на восток.

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 и 2 сентября 1945 г. дни 9 мая и 3 сентября объявлены днями всенародного торжества — Праздниками Победы над Германией и Японией («Ведомости Верховного Совета СССР» 1945 г., №26, №61). Постановлено было считать эти дни нерабочими. В 1947 году Указами Президиума Верховного Совета СССР статус нерабочего дня с 3 сентября и 9 мая был снят, однако оба праздника сохранили свое победное название («Ведомости Верховного Совета СССР» 1947 г. № 17; «Известия», 24 декабря 1947 г. № 302 (9524).

При Брежневе, воевавшем на германском фронте, традиция праздновать День Победы над Германией получила в СССР свое развитие (1965 г.). День Победы над Японией традиционно широко отмечается на Дальнем Востоке, особенно в Сахалинской области, образованной в 1947 г. наполовину за счет освобожденных территорий. Но воевал с Японией не Дальний Восток, а вся страна!

Начало реанимационных мероприятий

После многих лет духовной дезориентации, в отсутствие внятной идеологии, у государства некоторое время назад наступило понимание необходимости собрать хотя бы некоторые остатки традиционных ценностей, которые оно готово защищать. Важнейшее значение в этой сфере, на мой взгляд, имеют два документа.

Первый из них — Стратегия Национальной безопасности (СНБ) Российской Федерации, утвержденная Указом Президента РФ №683 от 31.12.2015 г.

Она относит к традиционным российским духовно-нравственным ценностям преемственность истории нашей Родины (п.78), культурный суверенитет, а к угрозам национальной безопасности в области культуры:

— размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

— ослабление единства многонационального народа Российской Федерации);

— внешнюю идейно-ценностную экспансию и деструктивное информационно-психологическое воздействие.

Второй документ — это Доктрина информационной безопасности РФ, утвержденная Указом Президента Российской Федерации №646 от 5 декабря 2016 года.

Она в интересах сохранения культурных, исторических и духовно-нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации (подпункт а) п.8), защиты суверенитета Российской Федерации в информационном пространстве (подпункт д) п.8), стабильного социально-экономического развития страны, а также национальной безопасности Российской Федерации (п.9), требует нейтрализации информационно-психологического воздействия, в том числе направленного на подрыв исторических основ и патриотических традиций, связанных с защитой Отечества (подпункт д) п.21, подпункт к) п.23 Доктрины).

Но эти документы стратегического планирования требуют конкретизации и реализации.

В полном соответствии с этими документами группой участников войны, награждённых медалью «За Победу над Японией», учёных, депутатов, военных (около 100 человек) в октябре 2017 г. Президенту России было направлено коллективное Обращение, привлекающее его внимание к факту неисполнения законодательства РФ, проявляющемся в отказе от признания нынешними органами государственной власти 3 сентября днём всенародного торжества — Праздником Победы над Японией.

Обращение неоднократно публиковалось федеральными и другими информационными агентствами (см., например, ИА REGNUM ) и печатными СМИ.

Однако в Управлении Президента РФ по работе с обращениями граждан, судя по ниже излагаемому, существует какой-то запрет на доведение до Президента вопросов, относящихся к его исключительной компетенции. Потому что считать, что эти люди не знают его компетенции, равносильно например, дикому утверждению, что это иностранные граждане. (Хотя, кто его знает… Вот Березовский, имея иностранное гражданство, работал у нас заместителем Секретаря Совета безопасности РФ).

Главным советником Т. Овчинниковой из Управления по работе с обращениями граждан Администрации Президента РФ заявителям сразу же было сообщено, «что в связи с тем, что в заявлении отсутствуют сведения о рассмотрении вопроса Правительством, для обеспечения получения ответа по существу обращение направлено в Правительство РФ». Таким образом, г-жа Овчинникова, произвольно, с превышением полномочий ввела дополнительную, отсутствующую в законодательстве, норму о предварительном рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Президента РФ, Правительством РФ.

Одновременно была нарушена ч.3 ст.8 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» №59-ФЗ, согласно которой перенаправляется лишь то обращение, которое содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию данного госоргана или должностного лица.

Очевидно, что вопрос о государственных праздниках относится к числу ценностных, идеологических, смыслообразующих, а потому находится вовсе не в компетенции исполнительной власти, а в круге полномочий именно Президента РФ. Именно он и только он как гарант Конституции РФ, определяет в соответствии с её статьёй 80 основные направления внутренней и внешней политики государства.

Да и как Верховный Главнокомандующий, он, наверняка, заинтересован в праздновании дней воинской славы.

Вопреки прямому запрету (п.6 ст.8 ФЗ №59-ФЗ) направлять обращения в орган, действие которого обжалуется, Обращение было направлено в Правительство РФ, не исполняющее Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 г. об объявлении 3 сентября Днём всенародного торжества — Днём победы над Японией.

Всё вышеизложенное было суммировано и повторно отправлено в адрес Президента Российской Федерации.

Казалось бы, всё ясно, передайте Обращение в Управление внутренней политики Администрации и дело с концом!

Я пятнадцать лет работал в органах прокуратуры (мл.советник юстиции) из них шесть лет начальником уголовно-судебного отдела прокуратуры области, каждодневно давая заключения по кассационным и надзорным жалобам. Обучая меня, фронтовик-орденоносец Михаил Петрович Кохан, наставлял: «Запомни: мелочей нет! Сколько бы ни было в жалобе доводов, на каждый из них следует дать ответ». Всего, работая на государственной гражданской службе около сорока лет (действительный государственный советник Сахалинской области 1 класса), и постоянно разрешая жалобы, всегда старался придерживаться этих наставлений. В общей форме они сейчас воплощены в Федеральном законе ФЗ №59-ФЗ «О порядке рассмотрения жалоб граждан Российской Федерации». Пункт 1 части 1 ст.10 этого закона требует на каждое обращение всестороннего, объективного и полного ответа.

Однако аппарат избрал тактику защиты первичной ошибки. Теперь на Обращение общественности ответил (а) главный советник К. Харитоненко из департамента рассмотрения жалоб и правовой работы. Пренебрегая доводом об исключительной компетенции Президента Российской Федерации, игнорируя довод о недопустимости направления обращения лицу, действия которого обжалуются, этот главный советник привел следующие аргументы, якобы оправдывающие направление нашего Обращения в Правительство.

Дескать, обращения об установлении в России памятных дней должны направляться в Правительство РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 31 июля 2013 г. N 659"О порядке установления в Российской Федерации памятных дней и профессиональных праздников».

Люди добрые! Г-н Харитоненко, Вы же не слепой! Мы не ставили вопроса об установлении нового памятного дня! Мы недоумеваем, почему не отмечается на государственном уровне уже установленный день воинской славы России?!

Кроме того, государственный чиновник обязан знать разницу между памятным днем и днём воинской славы. Специфика каждой из категорий определяется статьями 2−5 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» №32-ФЗ. Кстати, именно в этом законе, обязывающем войска в дни воинской славы проводить торжественные мероприятия, указано, что определение порядка проведения воинских ритуалов в Вооруженных Силах Российской Федерации и других войсках относится к исключительным полномочиям Президента Российской Федерации (ст.4 ФЗ №32-ФЗ).Шедеврально неадекватным был аргумент, завершавший ответ главного советника по жалобам. «Согласно пункту 7 статьи 4 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», по просьбе религиозных организаций соответствующие органы государственной власти в Российской Федерации вправе объявлять религиозные праздники нерабочими (праздничными) днями на соответствующих территориях». Ему про Фому, а он про Ерёму! По Харитоненко получается, что участники войны с Японией это религиозная организация. Слава Богу, хоть не секта!

Наша третья попытка доставить Обращение адресату и обратить внимание на несообразности и неполноту данных ответов завершилась ответом заместителя директора департамента письменных обращений граждан Администрации Президента РФ С.Панова. Он повторил доводы К. Харитоненко, правда, исключив отнесение 3 сентября к религиозным праздникам.

Таким образом, в Администрации Президента адресованное ему Обращение по вопросу его исключительной компетенции рассматривать не стали.

А что же родное Правительство?

Получив сверху коллективное Обращение, Правительство РФ, не мудрствуя лукаво поручило дать ответ Министерству обороны.

Министерство обороны РФ 1.12.2017 №172/2/10 374 сообщило, что Правительство РФ не поддерживает установление нового дня воинской славы «3 сентября День победы советского народа над милитаристской Японией (1945 год)». Связано это якобы с тем, что 2 и 3 сентября серьезных боевых операций Красной Армией не производилось, а подписанный 2 сентября 1945 года Акт о капитуляции является достоянием многих держав.

Между тем, во-первых, и 9 мая 1945 года также «серьезных боевых операций Красной Армией не производилось», но эта дата празднуется как «День Победы над Германией», а во-вторых, в Обращении и не ставился вопрос об установлении «нового дня воинской славы», а ставился вопрос лишь об исполнении уже действующего Указа. Никакого увековечивания конкретных боевых операций (Маньчжурской стратегической, Южно-Сахалинской наступательной, Курильской десантной и др.) и не предлагалось.

Кроме того, нам сообщено, что «каких-либо международных документов об окончании войны 3 сентября 1945 года не подписывалось».

Неужели для того, чтобы реанимировать отечественный день воинской славы нужно зарубежное согласие или иной международный документ? А Президент издает указы про культурный суверенитет… Спрашивается, для кого, если ими не руководствуются в Министерстве обороны?

Ответ подписал начальник управления государственно — патриотического воспитания Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил Российской Федерации С.Гусев. Не думаю, что этот военный человек сам ревизовал оценки Победы над Японией, данные в Обращении Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами И.В.Сталина к народу («Правда», 3 сентября 1945 г. №211(9982). Но беда в том, что транслирует он позицию Правительства РФ не только нам, авторам Обращения, но и всему личному составу Вооруженных сил нашего государства. Применительно к подписавшим — изложенные аргументы Правительства — оскорбительны, применительно к личному Вооруженных сил — это несомненный разрыв исторической преемственности, представляющий угрозу национальной безопасности, как это квалифицировано Президентом России в СНБ 2015 г.

Пришлось сообщить в Правительство, что День Победы над Японией это праздник не только Вооруженных сил, но и всей страны, а потому компетенция не одного Министерства обороны, а всего Правительства. Нам уступили и поручили Министерству труда также дать ответ заявителям.

Министерство труда РФ 8.12.2017 №14−02/ООГ-9369 за подписью Т. Маленко сообщило, что Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 г. об объявлении 3 сентября праздничным Днём, отменен Федеральным законом от 23.07.2010 №179-ФЗ, которым 2 сентября (не 3 сентября!) отнесено к числу памятных дат как безликий День окончания Второй мировой войны.

Это утверждение об отмене Указа названным законом не соответствует действительности. Этот закон не отменил ни одного правового акта. Желающие могут убедиться немедленно.

Кроме того, министерство труда сообщило о нецелесообразности установления еще одного нерабочего праздничного дня. Между тем данный вопрос нами не ставился, т.к. ещё Указом от 7 мая 1947 г. статус нерабочего дня праздника с 3 сентября снят, но данный день одновременно сохранил статус как праздничного так и победного. Названные указы относятся к числу действующих, вопреки произвольному утверждению Министерства труда.

Что видим в «сухом остатке»?

Правительство РФ заняло неконструктивную позицию игнорирования действующего законодательства, а по сути — содействия подрыву исторических основ и патриотических традиций, связанных с защитой Отечества, что противоречит вышеназванным указам Президента Российской Федерации.

Все эти «мемориальные» доски душителю Ленинграда Маннергейму, культовое возвеличивание яростного антисоветчика писателя Солженицына, прямо призывавшего к нарушению территориальной целостности России путем передачи Курил Японии, строительство Ельцин-центра, в честь властолюбца, соревновавшегося с Горбачёвым в разрушении великой страны и еще 20 лет назад (1998) отказавшего Федеральному собранию в восстановлении Дня победы над Японией, драпировка на каждый праздник трибун мавзолея к которым на Параде Победы 1945 г. были брошены фашистские знамёна — всё это идейный фундамент для противодействия сохранению памяти о нашем героическом прошлом. Праздник для людей в нашем правительстве видно тогда, когда им заокеанский дядюшка подарит новый телефончик. На букву «г» называется… Ах, да, «гаджет»! Помните, какая горечь и какой стыд охватил нас, когда страна увидела этих людей, принимавших военный парад, не стоя, а сидя в шезлонге?

Управление по работе с обращениями граждан Администрации Президента игнорирует общественное мнение по вопросам непосредственной компетенции Президента РФ, делает всё, чтобы не сама Администрация готовила и давала ответы, ревностно блюдёт «информационную девственность» Президента Российской Федерации. Почему?

Как преодолеть бюрократические редуты информационной блокады и идеологической неприязни? Как сообщить на самый верх предложения по выполнению Стратегии национальной безопасности 2015 года?

Прежде всего, преданием гласности этой истории.

Прошу также считать это материал Открытым письмом Руководителю Администрации Президента РФ А.Э.Вайно.

С учетом предвыборной ситуации, очевидно, придется также обращаться к кандидатам в Президенты Российской Федерации на выборах 2018 года.

В том числе к кандидату в Президенты РФ В.В.Путину.

Может быть, в его предвыборном штабе меньше бюрократии, чем в его Администрации?

Сергей Пономарёв, Южно-Сахалинск. 7 января 2018.