7 марта 2020 | Время чтения 2 мин

Может быть, хватит в год 75-летия великого исторического события издеваться путём замалчивания над праздником Победы над Японией, установленном в 1945 году Указом Президиума Верховного Совета СССР как День всенародного торжества и празднуемым 3 сентября?

Сергей Пономарёв, , 18:46 — REGNUM Почти год назад двадцать депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва выступили инициаторами постановления от 25.04.2019 № 5/11/138−7)«О внесении изменений в статьи 1 и 11 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», которым предлагалось внести дополнительный день воинской славы России «2 сентября — День Победы во Второй мировой войне (1945 год)».

Медаль СССР «За победу над Японией», 1945

Неторопливо, (в июле 2019 года), законопроект, наконец — то отправили в Государственную Думу. Там он получил регистрационный №764 215−7, был назначен на рассмотрение в декабре 2019 года, но затем стал переноситься. В очередной раз его рассмотрение перенесено 2 марта 2020 года.

Вдруг на сайте Сахалинской областной Думы появляется новость о том, что выступая 26 февраля 2020 года в Совете Федерации в рамках «Часа субъекта Федерации», председатель Сахалинской областной Думы А. Хапочкин «особо подчеркнул, что Совет Федерации поддержал сахалинскую инициативу о придании государственного статуса «день воинской славы» дате «3 сентября — День окончания Второй мировой войны»..

Итак, председатель Сахалинской областной Думы, один из подписантов и вдохновителей думского законопроекта, вопреки коллегиальному решению, отказывается от необходимости праздновать Победу, одержанную нашей страной в 1945 году, и сообщает о поддержке Советом Федерации другой сахалинской инициативы, которой на Сахалине никто не видел, и предлагает удовлетвориться безликой формулировкой «День окончания Второй мировой войны».

Но разве такую инициативу Сахалинская областная Дума рассматривала и поддерживала?

Разве председательствующий в Думе вправе без сложения полномочий руководителя говорить всякую отсебятину?

Может быть, хватит в год 75-летия великого исторического события издеваться путём замалчивания над праздником Победы над Японией, установленном в 1945 году Указом Президиума Верховного Совета СССР как День всенародного торжества и празднуемым 3 сентября?

Знает ли господин Хапочкин, что согласно пункту 2 раздела 2 Конституции Российской Федерации не отмененные нормативно-правовые акты СССР продолжают действовать на территории Российской Федерации?

Указ Президиума Верховного Совета СССР не противоречит Конституции Российской Федерации, а его действительность неоднократно подтверждалась. В частности Правовым управлением Совета Федерации, НИИ военной истории Генерального штаба Вооруженных сил РФ и т.д.

Если председатель областной Думы это знает, но хочет переименовать омытую кровью наших дедов Победу в нейтральное «окончание войны», то с моральной точки зрения хочется назвать такие действия предательскими.

Если не знает, то это вызывает большие сомнения в его профессиональной компетентности.

Смолчит ли депутатский корпус Сахалинской областной Думы на конкретный пример демонстративного неуважения к его решениям со стороны председателя областной Думы?

И не пора ли Сахалинской областной Думе вернуться к коренному названию праздника, чтобы всем было понятно: кто и над кем одержал ПОБЕДУ?!

А без ПОБЕДЫ какой день воинской славы?!

Посмотрите на надписи на медали, которой награждено более 1 800 000 человек.

Вопрос вовсе не частный, не внутренне-думский, а касающийся каждого гражданина России, а тем более сахалинцев и курильчан, живущих на территориях, освобожденных в результате Победы над Японией в 1945 году.

Забывать этого нельзя. Мы и не забудем.

С.Пономарёв, депутат Сахалинской областной Думы 2,3, 4 созывов