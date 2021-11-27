Федеральные законопроекты о QR-кодах вызвали внутриполитическую бурю в России, какой не было уже несколько лет. Наше общество, измотанное двумя годами пандемии коронавируса, с относительной покорностью воспринимало решения властей о введении локдаунов и даже о принудительной вакцинации ряда категорий граждан, однако когда речь зашла фактически о тотальной принудительной вакцинации через сегрегацию — тут терпение не выдержало.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

Как это, наверное, и должно быть в цифровой век, гроздья гнева начали набухать в интернете, и сперва прорывались в виде результатов соцопросов, в которых подавляющее большинство участников высказывалось категорически против введения QR-сегрегации.

Несмотря на это, та часть российской власти, которая всерьез решила насадить в стране сегрегационный режим, начала обкатку его элементов в регионах. В Югре был введен локдаун для непривитых — выход из дома только по специальному электронному уведомления и в ограниченных целях. В Казани общественный транспорт начал работать только для привитых обладателей QR-кодов.

Первый же день работы общественного транспорта Казани только для обладателей QR-кодов обернулся потасовками, скандалами и агрессией. 25 ноября жители Казани вышли на митинг на Площади 1 мая с лозунгами против принудительной вакцинации. Участники митинга вышли с лозунгами «Нет фашизму!», «Долой QR-коды!», пели песню «Священная война».

В Государственной думе, где на рассмотрении находятся два федеральных законопроекта о QR-кодах, решили не торопиться с их принятием и отправить законопроекты в региональные законодательные собрания для обсуждения и внесения предложений. Как метко заметила экс-депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя, регионы в этом случае используются как «громоотводы».

"Как всегда, Кремль и правительство решили использовать регионы в качестве громоотвода. Мол, мы тут ни при чём, это в регионах так решили! Только как же регионам поступить иначе? Губернаторам шепнут на ушко о последствиях такого демарша. Думаю, шептать будут исключительно о дотациях и субсидиях из федерального бюджета. И поведут губернаторы свою паству в виде правящей партии к этому антинародному решению, как овец на заклание. Зато федеральная власть в шоколаде — демократию же формально соблюли и «подчинились» решению регионов!» — пояснила Ганзя.

Duma.gov.ru Вера Ганзя

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И действительно, региональные законодательные собрания начали как под копирку штамповать свое «одобрямс» этим двум законопроектам. Осечка произошла в Северной Осетии — там депутаты неожиданно для всех проголосовали против законопроектов о QR-кодах, что вызвало настоящее ликование жителей республики. Однако буквально через несколько часов заработали механизмы явно недемократического характера — депутаты заксобрания Северной Осетии вновь собрались на заседание и проголосовали уже «за» эти законопроекты. Руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте республики Тимур Ортабаев понял, что такого инцидента ему не простят властные круги ни в Москве, ни во Владикавказе, и сложил с себя полномочия.

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин решил сам проверить, что думают граждане об этих законопроектах. Он написал у себя в телеграм-канале пост на эту тему и открыл под ним комментарии для пользователей. За два дня это сообщение набрало почти 600 тысяч комментариев и подавляющее большинство из них — это голоса против введения в стране QR-сегрегации. Админы тг-канала Володина даже пытались тереть комментарии, но это оказалось бесполезным.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его партия получила десятки тысяч писем и обращений, в которых люди требуют не допустить насаждения в стране «электронного концлагеря».

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

Тем временем события стали принимать уже совсем непредсказуемый оборот. В Челябинске противники введения в России системы QR-кодов пытались прорваться в здание Заксобрания региона — дело дошло до потасовки с охраной.

В Воронежской области группа граждан пришла в приемную губернатора и передала главе региона петицию, подписанную 4 тыс. человек против введения QR-кодов в общественных местах и в общественном транспорте. Представители губернатора поспешили заявить, что это всё инициатива федерального центра и вообще в Воронежской области бесплатно делают ПЦР-тесты на ковид, чтобы люди могли посещать общественные места.

В здание заксобрания Вологодской области пытались ворваться противники принудительной вакцинации и QR-сегрегации. Дело также закончилось дракой и задержаниями.

После таких инцидентов законодательные собрания Алтайского края и Владимирской области решили отложить рассмотрение предложенных правительством России законопроектов.

Общественная палата России в очередной раз подтвердила исключительную номинальность своего статуса и провела совершенно беззубое обсуждение этих двух законопроектов. Околовластные «общественники» вяло подискутировали, посоветовали сменить само название «QR-код» на что-нибудь более почвенное, сделали очевидное для всех «открытие», что не все противники QR-сегрегации являются категорическими противниками вакцинации и констатировали, что раз кроме вакцин против ковида якобы еще ничего не придумали, то надо насаждать вакцины пусть даже и путем сегрегации. Отдельного внимания заслуживает высказывание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной — она прямо сказала, что законопроекты о QR-кодах принимать нельзя — они угрожают реальным расколом общества и массовыми акциями протеста. Член комиссии ОП РФ по доступной среде Ксения Алфёрова заметила, что введение QR-кодов фактически отсекает от нормальной повседневной жизни целые категории незащищенных граждан, которым по разным причинам цифровые технологии просто недоступны. Это и люди преклонного возраста, а также страдающие различными заболеваниями, например, аутизмом или синдромом дауна.

Barnaul.org Проверка QR-кода в торговом центре

Примечательно, что в Чувашии местная прокуратура указала властям региона на тот факт, что для получения ряда государственных и муниципальных услуг необходимо идти в административное здание, но туда не пускают без QR-кодов, а это слишком явно похоже на дискриминацию и противоречит законодательству. Власти озадачились и стали искать варианты.

В Алтайском крае более 250 предпринимателей подписали обращение за отмену QR-кодов. Они указывают, что борьба с COVID-19 переросла в «инструмент манипулирования», а бизнес от этой системы несет колоссальные убытки, которые в итоге приведут к схлопыванию экономики с непредсказуемыми последствиями.

И всё это происходит на фоне больших мировых процессов. Действия властной группы, насаждающей вакцинацию с помощью сегрегации, вносят раскол в российское общество как раз в тот момент, когда происходит мощнейшая атака Запада против России. Каждый день приходят тревожные новости с наших южных рубежей, где скапливаются боевые корабли НАТО, и из Донбасса, где ВСУ при поддержке сил специального назначения стран Североатлантического альянса постоянно атакуют силы ДНР и ЛНР.

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Одновременно с этим страны Евросоюза накрыла мощнейшая волна пандемии коронавируса, и это несмотря на то, что в большинстве этих стран уже достигнут тот самый пресловутый «коллективный иммунитет», которого так хотят достичь наши вакцинаторы. Растет в этих странах, где привиты по 70−80% населения, и смертность от ковида.

В Южной Африке и Ботсване появился новый штамм коронавируса, которому ВОЗ присвоила название «Омикрон». Этот штамм грозит затмить по агрессивности штамм «Дельта», который сейчас господствует во всем мире. Эффективность самой стратегии борьбы с этой пандемией через вакцинацию поставлена под вопрос.