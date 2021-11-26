Москва, , 13:15 — REGNUM Кремль и правительство РФ решили использовать регионы в качестве громоотвода по введению QR-кодов, считает экс-депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.

Вера Ганзя Duma.gov.ru

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«Руководство Госдумы анонсировало подходы к принятию закона о QR — кодах. Принимать или не принимать закон, зависит от решения представительной власти регионов. Но представительные органы власти полностью зависимы от губернаторов. А губернаторы напрямую зависят от федеральных органов власти. Вот такой круговорот власти в решении одного конкретного вопроса», — рассуждает Ганзя в Facebook.

Она возмущена формальностью подходов.

«Как всегда, Кремль и правительство решили использовать регионы в качестве громоотвода. Мол, мы тут не причём, это в регионах так решили! Только как же регионам поступить иначе? Губернаторам шепнут на ушко о последствиях такого демарша. Думаю, шептать будут исключительно о дотациях и субсидиях из федерального бюджета. И поведут губернаторы свою паству в виде правящей партии к этому антинародному решению, как овец на заклание.

Зато федеральная власть в шоколаде — демократию же формально соблюли и «подчинились» решению регионов!» — отметила экс-депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первое чтение правительственных законопроектов о введении QR-кодов в Госдуме намечено на 16 декабря.