Пропаганда Лукашенко плавает в собственной лжи о миграционном кризисе
Телекартинка с белорусско-польской границы стала напоминать знаменитые «горячие точки» планеты. Водомёты, барражирующие вертолёты и броневики. Кордоны вооружённых силовиков, поливающие слезоточивым газом атакующих их гражданских — с камнями, кольями и прочими предметами. Всё это западному телезрителю хорошо знакомо по репортажам из Ольстера и Иерусалима.
Теперь картинка снимается на погранпереходе Брузги — Кузница. Нападение 16 ноября на польских полицейских и пограничников стало самым яростным за всё время противостояния. По данным польской полиции Подляского воеводства, за минувшие сутки скопившимися на белорусской границе нелегальными мигрантами была предпринята 161 попытка нелегального проникновения в Польшу. При этом пострадало девять защитников польской границы. Одному из них проломили череп, что характеризует накал насилия. Польша объявила белорусских офицеров соучастниками этой провокации.
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МИД Белоруссии обвинил польских пограничников в том, что якобы они забрасывали мигрантов камнями. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаззаявил 16 ноября: «Происходит прямая, вызывающая провокация пограничных инцидентов с польской стороны. Спецсредства применяются по территории Белоруссии. Беззащитных людей травят газом и глушат светошумовыми гранатами. Более того, у нас есть информация, что польские силовики уже начали даже бросать в людей камни. Есть пострадавшие».
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Как появились «беззащитные люди» на государственной границе и почему белорусские пограничники не пресекали её массовое нарушение хотя бы на белорусском участке — вопрос, на который у МИД Белоруссии нет ответа. Госпогранкомитет Белоруссии тоже не желает отвечать на этот вопрос, хотя ответ очевиден.
Следственный комитет Белоруссии начал расследование инцидента и на следующий день, 17 ноября, отчитался об установлении виновных в побоище. Подчинённое Александру Лукашенко ведомство возбудило уголовное дело по ст.128 УК («Преступление против безопасности человечества. Массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью»).
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Похвальная скорость белорусского СК: совершённые при похожих обстоятельствах в 2020 году деяния местных силовиков до сих пор не расследованы. Белорусские убийцы и насильники по-прежнему носят погоны и даже получили поощрения. Наталья Эйсмонт до сих пор возглавляет пресс-службу президента Белоруссии и даже комментирует нынешние события. По поводу причастности к убийству белорусского диссидента Романа Бондаренко в ноябре прошлого года её даже не допросили. Впрочем, «это другое», как выражаются друзья и партнёры «многовекторного» официального Минска.
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МИД, полиция и министерство обороны Польши возлагают на официальный Минск ответственность за эскалацию противостояния, переросшего в открытое массовое насилие на границе. Польское военное ведомство опубликовало видеозаписи, из которых видно, кто в кого бросает камни. Анатолий Глаз и его начальник Владимир Макей не могут предъявить общественности столь же убедительных доказательств, предпочитая заниматься инсинуациями со ссылками на сомнительную «информацию» (которой, очевидно, на самом деле нет).
Из видеозаписей польских военнослужащих следует, что в атаках на пограничников и полицейских участвуют выбегающие с белорусской территории группы мужчин с лидерами, координирующими деятельность остальных участников массовых беспорядков. На атакующих надеты водонепроницаемые плащи, что указывает на подготовку к штурму заграждения на польском участке погранперехода.
Штурмовики одели маски и балаклавы, которые, по белорусскому законодательству, могут носить только силовики. Возможно, маски скрывали вполне-таки славянскую внешность. Среди бросавших камни в польскую пограничную стражу зафиксированы подростки.
Госпогранкомитет Белоруссии не пресекал массовые беспорядки, сопровождавшиеся насилием и нарушением не только белорусских законов, но и международных обязательств официального Минска. Необходимые силы и средства были. Согласно видеозаписям с белорусской стороны, после штурма польского погранперехода военнослужащие Белоруссии построили нелегалов-«беженцев» в колонны и увели в расположенный неподалёку логистический центр. Там по распоряжению Лукашенко был создан новый, более комфортный лагерь.
Не исключено, что появление таких условий стало благодарностью за активность несколькими часами ранее. Близость к погранпереходу подразумевает возможность быстро задействовать спецконтингент в случае надобности. И значение телефонных договорённостей Александра Лукашенко с Ангелой Меркель не стоит преувеличивать.
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В комментариях о происходящем на белорусско-польской границе инсинуаций, нелепостей и откровенной лжи предостаточно. В них непросто разобраться, не зная контекста и белорусских реалий. Например, поначалу сообщение министерства обороны Польши о передаче белорусскими спецслужбами светошумовых гранат «беззащитным беженцам», штурмовавшим линию обороны стражей государственной границы соседнего государства, выглядит нелепой клеветой.
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Однако всё воспринимается не столь однозначно, если вспомнить, как год назад белорусские спецслужбы легко игнорировали закон в угоду политической целесообразности, сформулированной Александром Лукашенко в знаменитом тезисе «иногда не до законов». Например, начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии наряжался в гопника с района и вместе с подчинёнными участвовал в погромах, бил витрины в центре Минска. Затем он же наставлял молодых коллег стрелять «по яйцам», калечить и убивать сограждан с другими политическими взглядами, сгонять их в «концлагеря для острокопытных». Поэтому и сообщения польского министерства обороны о снабжении белорусскими спецслужбами «безоружных» и «несчастных людей» из ближневосточных стран средствами для нападения на польский погранпереход перестают выглядеть столь уж фантастическими и явно нуждаются в независимом расследовании.
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Пока что в кадр даже белорусских государственных СМИ попадают нелегальные мигранты, метающие в польских пограничников камни и другие предметы, использующие для преодоления заграждений ножницы по металлу, брёвна, палки и прочее нелетальное. Не только польская, но и российская пресса сообщала о применении с обеих сторон лазеров и световых установок. Возможно, особо продвинутые курды объяснили в минском аэропорту необходимость таких вещей для налаживания добрососедских отношений с турецкой общиной Германии. Однако более вероятно, что «несчастных людей» в лагере на госгранице соответствующим образом оснастили пресловутые «неравнодушные белорусы».
С телекартинкой у белорусских пропагандистов совсем плохо. Они умудрялись в одном и том же новостном выпуске сначала сообщить, что «беженцам» не хватает воды и прочего самого необходимого, и, буквально несколько минут спустя, самих же себя опровергнуть, заявляя, что всего достаточно — и воды тоже. В подтверждение демонстрировалась бутилированная вода от правительственного «Белорусского Красного Креста». Зампред белорусского госпогранкомитета Игорь Буткевич в эфире гостелеканала «ОНТ» заявлял: «С водой нет никаких проблем».
Не столько комичной, сколько отвратительной во всех отношениях получилась вариация белорусских пропагандистов на тему известного сюжета с девочкой из кинофильма «Хвост виляет собакой» (Wag The Dog). На пограничной контрольной полосе у колючей проволоки на камеру сняли просьбу малолетней «беженки» к польскому пограничнику: «Воды, воды!». Съёмку постановки выдали в эфир вместе с сообщениями о том, как белорусские опекуны нелегалов доставили в незаконно организованный лагерь на границе и воду, и молоко, и даже сдобные булочки.
Позже польских силовиков упрекнули в том, что они не делились не только водой, но и своими сухпайками. При этом в кадрах фигурировали белорусские военные, с которых сорвали погоны и шевроны, но оставили армейские вязаные шапочки с форменными кокардами, «разгрузки» и прочую амуницию. Таких персонажей на видеозаписях дикторы и репортёры гостелеканалов усиленно не замечали.
Репортажи белорусских пропагандистов со стоянок нелегалов и мест стычек свидетельствуют о вопиющем непрофессионализме. Понятно, что военкорам в белорусских СМИ взяться неоткуда. Однако дикцию поставить можно. Изучить обстановку перед выходом в эфир тоже не проблема при минимальном уважении к себе и телезрителям — тогда и не будет путаницы между огнемётом и водомётом.
Во всей этой нелепой и лживой пропагандистской дичи «Белтелерадиокомпании» и других государственных СМИ Белоруссии, которая не имеет ни малейшего отношения к журналистике, прослеживается стремление убедить самих себя не столько в способности адекватно отвечать на высокотехнологичные пропагандистские продукты Запада, сколько в допустимости публично лгать и упиваться безнаказанностью.
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Хватало в этой неоправданно затянувшейся постановке и смешного. Например, 11 ноября Александр Лукашенко в ходе совещания с правительством и силовиками распорядился: «Министерству обороны, КГБ, погранвойскам — обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши». Польша является членом Североатлантического альянса. Однако сама постановка задачи выглядела столь же нелепо, как и прошлогодний фарс с «прослушкой Ника и Майка».
До этого, 9 ноября, с нелепыми заявлениями в телеэфир вышла назначенная Лукашенко начальницей Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова. Комментируя ситуацию с нелегалами на белорусско-польской границе, она поведала: «Очень сожалеем, что такое в XXI веке может происходить с людьми, что такое отношение может быть к людям. Это просто недопустимо. Это бесчеловечно, это не поддается никакому разуму. И этого нельзя допускать, с этим надо бороться всем. Самое страшное, что сегодня пытаются обвинить Беларусь в этом. У нас давно принят закон, позволяющий приезжать жителям 80 стран к нам без виз. И люди могут ехать туда, куда хотят. Мы этих людей не приглашали к себе в страну. Они едут в Евросоюз, они убегают от войны. Их пригласили, они едут на работу, они хотят жить в мире, в европейских странах. Почему сегодня происходит это? При чем здесь белорусские власти и при чем здесь Беларусь? При чем здесь наш народ? Конечно, мы возмущены поведением. И это надо прекращать.
На самом деле никто Белоруссию не обвинял — критика адресована «режиму Лукашенко», который не отождествляется с постсоветской республикой. К народу белорусскому вопросов нет, а к бюрократии и силовикам — очень много. Кочанова не в курсе, что находящиеся на границе нелегалы въехали в Белоруссию по визе, выданной (скорее даже проданной с большой маржой) сотрудниками белорусского МИД. Поэтому причастность «властей» обоснована, а ссылка на пресловутый «безвиз» выглядит по меньшей мере как некомпетентность.
На следующий день, 10 ноября, тот же гостелеканал выдал традиционный треш своего пропагандиста Григория Азарёнка под заголовком «Азарёнок: я видел хамский бесстыдный смех пшеков в лицо детям, умоляющим о глотке воды. Ляхи, с огнём играете». Содержание соответствует заголовку.
Мининформации Белоруссии традиционно не замечает ничего ненормального в скандальной и явно находящейся в конфликте с законом деятельности государственных СМИ. Министерство занято политическими репрессиями, блокировкой неугодных российских и белорусских сайтов, лишением лицензий белорусских изданий, оформлением журналистов и публицистов как «экстремистов» и прочих преступников. Попутно «осуждает действия польских силовиков в отношении отечественных и зарубежных журналистов».
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Белорусская аудитория достойна не только качественного госуправления, но и качественной журналистики. К сожалению, без первой не может быть второй. Об этом следует помнить, оценивая перспективы объединения России и Белоруссии в формате Союзного государства не только в экономической и военной сферах, но и в информационной.
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