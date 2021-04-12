Минск, , 15:23 — REGNUM За активное участие в подавлении манифестаций против бессменного правления Александра Лукашенко, похищение людей и другие акции в отношении политически нелояльных сограждан сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступность и коррупцией МВД Белоруссии удостоились государственных наград на секретной церемонии. Об этом 12 апреля в своём расследовании о деятельности ГУБОПиК сообщило объединение белорусских оппозиционных силовиков BYPOL.

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Согласно публикации, бывший начальник ГУБОПиК МВД Белоруссии Николай Карпенков (с октября ушёл на повышение и теперь замминистра МВД) сформировал в августе 2020 года сформировал четыре «группы «Атаки», задачей которых был «выход на улицу» с целью физического подавления и задержания участников мирных акций протеста». В состав каждой группы были включены военнослужащие Сил специальных операций белорусской армии.

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Именно эти группы причастны к скандальному похищению оппозиционерки Марии Колесниковой, нападении на офис незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико и других акциях. В январе членов этих формирований наградили кортиками, медалями «За отвагу» и «За отличие в охране общественного порядка», а также грамотами. Сообщаются фамилии и должности тайно награждённых.

Новый начальник управления Андрей Паршин пришёл в ГУБОПиК с должности начальника Главного управления собственной безопасности МВД и первым делом начал «чистку рядов». В публикации отмечено: «Первым его приказом было проведение опросов личного состава с использованием полиграфа («детектор лжи»). При этом после прохождения сотрудником этой процедуры Паршин дополнительно беседовал с каждым лично на предмет выяснения преданности режиму. По итогам такой проверки из центрального аппарата ГУБОПиК (дислоцируется по ул. Революционной, 3) уволено либо переведено на должности, не связанные с оперативной работой, порядка 10 сотрудников».

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