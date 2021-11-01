Минск, , 12:42 — REGNUM В понедельник 1 ноября министерство информации Белоруссии официально подтвердило факт ранее принятого решения о блокировке сайта ИА REGNUM. Фактически блокировка началась на прошлой неделе.

ИА REGNUM Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Министерством информации проводится постоянная работа по выявлению идентификаторов интернет-ресурсов, позволяющих получить доступ к сайтам, в отношении которых ранее приняты решения об ограничении доступа, в том числе копий таких интернет-ресурсов. На минувшей неделе Мининформом в БелГИЭ направлены очередные уведомления о включении в список ограниченного доступа ряда идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым был ограничен ранее, в их числе euroradio. fm; regnum.ru; belsat. eu; spring96.org; svaboda.org», — сказано в кратком официальном сообщении.

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Среди упомянутых чиновниками сайтов лишь «регнумовский» не ориентирован на поддержку прозападной русофобской националистической оппозиции. Корреспонденты всех упомянутых мининформом Белоруссии «интернет-ресурсов» были в разное время и под разными предлогами репрессированы.

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Накануне, 30 октября в Союзном государстве России и Белоруссии отметили День памяти жертв политических репрессий.