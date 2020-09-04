Минск, , 21:27 — REGNUM Пресс-служба президента Белоруссии опубликовала аудиозапись разговора, который якобы происходит между абонентами в Варшаве и Берлине. Александр Лукашенко сообщил 1 сентября Михаилу Мишустину, что речь в аудиозаписи идёт о том, что провокация с якобы отравлением «Новичком» российского оппозиционера Алексея Навального инспирирована на Западе для того, чтобы Владимир Путин не вмешивался во внутренние дела Белоруссии.

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"Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Белоруссии. — Прим.) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — поведал тогда Лукашенко.

В пятницу 4 сентября аудиозапись якобы перехваченного белорусскими военными разговора была опубликована пресс-секретарём президента Белоруссии Натальей Эйсмонт в телеграм-канале «Пул Первого». В аудиодокументе двое мужчин разговаривают на английском.

Представитель «Варшавы» — некто «Ник» интересуется, точно ли подтверждается отравление российского оппозиционера Алексея Навального. На это следует ответ «Берлина»: «Послушай, Майк, в данном случае это не так важно. Идёт война, а во время войны всякие методы хороши».

«Согласен, — отвечает представитель «Варшавы». — Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Белоруссии. Самый эффективный способ — утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России».

«Этим и занимаемся, — заверяет представитель «Берлина». — А как ваши дела в Белоруссии?».

Представитель «Варшавы» сетует: «Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону».

В социальных сетях откровенно глумятся над создателями такого аудиодокумента.