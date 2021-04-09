Хорошо стартовав во время белорусской президентской кампании 2020 года, Светлана Тихановская в поствыборный период провалила всё, что можно было провалить. Она провалила даже то, чего провалить было нельзя.

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Тихановская

Её успеху во многом способствовал профессионализм консультантов, мудро позиционировавших Тихановскую как кандидата для тех, кто устал от бессменного правления Александра Лукашенко и одновременно устал от русофобской риторики националистов из «старой оппозиции».

Обстоятельной предвыборной программы у Тихановской не было — впрочем, как и у других участников имитации выборного процесса. Зато было замечательное обещание безотлагательно провести новые честные и законные выборы.

Тихановская демонстрировала скромность и была прямой противоположностью истерящему хаму, сжимающему посиневшими пальцами репрессивную дубинку. Сказывался ореол мученичества: её муж, популярный блогер Сергей Тихановский был лишён права баллотироваться, после чего был арестован в статусе руководителя её избирательного штаба и почти год находится в следственном изоляторе. Многих впечатлила грязная провокация при аресте, для исполнения которой МВД Белоруссии привлекло проститутку, впоследствии заявившую: «Организатор всего — ФСБ».

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Первые удары по своему прекрасному образу Тихановская нанесла сама почти сразу же после закрытия избирательных участков. Вышедшие на улицы демонстранты заявляли готовность собираться вновь и вновь под пулями и дубинками, светошумовыми гранатами и прочими атрибутами полицейского террора — пока Лукашенко не уйдёт.

Тихановская призвала манифестантов разойтись по домам, и это было её первой крупной ошибкой. Протестующие не разошлись, проигнорировав экс-кандидата.

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Цитата из видео «Светлана Тихановская озвучила 3 пункта победы Санкции ЕС Реальные новости #27» пользователя Страна для жизни. youtube.com Светлана Тихановская

Были и другие ошибки. Оставшись без присмотра спичрайтеров, Тихановская поставила под сомнение участие Белоруссии в Союзном государстве, ОДКБ и других интеграционных структурах. В июле, за пару недель до финала президентской кампании она заявила в интервью латвийскому изданию: « Я считаю, что Белоруссии не нужно Союзное государство . Белоруссия должна быть независимым самостоятельным государством. Нам нужны обычные межгосударственные связи, никаких дополнительных договоров не надо».

Естественно, эту грубую политическую ошибку замолчать не удалось. Как и публикацию на сайте Тихановской древних наработок членов праворадикального националистического «Белорусского народного фронта» (БНФ). Белорусские левые и официоз вдоволь поглумились над этим жалким плагиатом, втихаря удалённым в разгар скандала. Оправдываясь, Тихановская в сентябрьском интервью российскому изданию заявила: «Я в первый раз об этих предложениях услышала от чиновников, которые пропагандировали эту чушь. Такого быть не могло… И если где-то что-то когда-то и появилось, то это не имеет ко мне вообще никакого отношения».

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Заявленная в августе от имени Тихановской инициатива по созданию «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии» была реализована в форме трагедии с элементами фарса. Неплохая идея была отдана на откуп бездарной русофобствующей оппозиционерке Ольге Ковальковой, шатавшейся в декабре 2019 года по Минску среди сжигавших портреты Владимира Путина и рассказывавшей сказки про ужасную Россию.

Ковалькова собрала в КС своих знакомых русофобов, лузеров и просто известных людей, движимых неким романтическим настроем и искренне не понимающих сущности современного государства. Среди членов оппозиционного совета оказались уважаемые граждане, которых вписали, видимо, до получения их согласия на участие в этом проекте. Однако хуже всего было то, что в президиум КС доверенное лицо Тихановской вписало махровых русофобов и неадекватов, например, скандально известную журналистку Светлану Алексиевич.

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Rada.vision Встреча представителей оппозиционного Координационного совета Белоруссии со Светланой Тихановской

До сих пор непонятно, как созданный по инициативе Тихановской и руками Ковальковой КС собирался осуществлять заявленный трансфер власти. Лукашенко явно не собирался в этом участвовать и вполне предсказуемо ответил репрессиями. Генпрокуратура спешно сфабриковала уголовное дело, и ряд членов совета оказался за решёткой. Вызволить их оттуда может только Лукашенко, но почему-то не желает это делать.

Из заявлений сбежавшей за границу Алексиевич следует, что КС разгромлен и вроде как существует в настолько глубоком подполье (и даже в новом составе), что признаков его жизни простой белорусский обыватель рассмотреть не может. Тихановская в этой драматической истории продемонстрировала безответственное отношение к тем, кого приручила.

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Выменяв личную свободу на специфические услуги «крываваму рэжыму», Тихановская оказалась на содержании западных кураторов. Когда литовские товарищи провозгласили её «президентом Белоруссии», то она сразу же от фейкового титула не отказалась. Подумав, предпочла называть себя «национальным лидером» или «лидером нации». Обычно так называют действующих глав государств, реже — отставных политических патриархов. Например, так позиционировались известные азиатские демократы баши-седар Сапармурат Ниязов или елбасы Нурсултан Назарбаев.

Дополнительную комичность странному публичному статусу Тихановской придаёт тот факт, что она не является ни лидером общественно-политического или иного движения, ни лидером политической партии, ни главой ассоциации бизнеса ли хотя бы какой-нибудь общественной организации. Как политик она ноль без палочки, и палочку эту держат западные господа в погонах, заказывающие музыку и танцующие славную белорусскую домохозяйку.

Закономерным развитием карьеры политической содержанки стала роль «говорящей головы», озвучивающей написанные для неё тезисы. Теперь за этим зорко следят специально обученные люди. Впрочем, если присмотреться внимательнее к «офису Тихановской», то без особого труда обнаруживается паноптикум местечковых русофобов, самовлюблённых прожектёров и политических лузеров. Начитавшись американских комиксов, они выдают нелепые «планы победы» и прочие «аналитички», которые никому не интересны.

Urm.lt Портрет Светланы Тихановской на фасаде здания посольства Литвы во Франции

«Именно позиция России является главным препятствием к разрешению кризиса в Белоруссии», — констатировал «офис Тихановской» в сообщении, распространённом 7 апреля через её телеграм-канал.

Автор этой дичи — известный русофоб и фейкомёт Франтишек Вечёрко (он же «Франак Вечорка») — сын Валентина Вечёрко (он же «Винцук Вячорка»). Бесславные потомки спичрайтера компартии БССР угробили основанный Зеноном Позняком БНФ и докатились до упоминаний в новостях в таком контексте: «Франак Вечерко пошел по стопам отца. Винцук Вечерко — ныне заместитель председателя Партии БНФ, а его сын Франак уже дорос до председателя партийной комиссии по культуре. Вслед за отцом теперь уже и Франак получил 15 суток административного ареста «за нецензурную брань в присутствии милиции».

С такими замечательными советниками и помощниками никаких врагов не надо. В дополнение к поощрению по линии заинтересованных госструктур США Вечёрко, Добровольский и прочие товарищи из «офиса Тихановской» вправе претендовать на премию КГБ Белоруссии. Не исключено, что об этом уже похлопотали генералы госбезопасности Валерий Вакульчик и Иван Тертель.

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На политическую ситуацию в Белоруссии влияния у Тихановской нет. Заявленные «общенациональные забастовки» провалились, даже не начавшись. Наивной публике была представлена натужная имитация Тихановской совещаний со «стачкомами», что представляло ценность разве что для отчётности.

Уличные протесты в белорусских городах — сами по себе, а пытающиеся вещать от их имени в Вильнюсе и Варшаве тоже как бы сами по себе, но на коротком поводке дающих деньги. Быть с деньгами на свободе гораздо приятнее, чем с чудовищным штрафом за решёткой. Помощь репрессированным осуществляется преимущественно на словах. Бежавшие по политическим мотивам решают свои проблемы сами с помощью местных властей и неравнодушных обывателей.

Номинальные лидеры белорусского протеста периодически подвергаются унижениям со стороны оставшихся в Белоруссии сограждан. Несмотря на пафосные призывы выйти 25 марта на протестные манифестации («День воли»), добыть и принести на блюдечке с бело-красно-белой каёмочкой власть, белорусы предпочли другой сценарий. Тем самым они снова подтвердили несогласие с ролью пушечного мяса.

В такой ситуации Тихановской сотоварищи ничего лучшего в голову не пришло, как объявить… «общенациональное голосование». То есть они всерьёз посчитали, что если проголосовать на какой-то виртуальной платформе, то Лукашенко непременно будет вынужден оставить трон. Некоторые оставленные на свободе члены КС, не считающие себя дебилами, с энтузиазмом стали призывать сограждан решиться на такую акцию прямого действия. Хотя лучше было бы перечитать нетленку «Медведь на воеводстве» Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.

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(сс) OSCE Parliamentary Assembly Светлана Тихановская в ОБСЕ

Политэмигрантам ничего не остаётся, как проговаривать то, что может быть приятно выделяющим финансирование. Естественно, Тихановская стала называть Крым украинским и вместе со своими советниками договорилась до того, что в её неудачах виновата Россия.

В подобных случаях часто проводят аналогию с плохим танцором, которому что-то мешает. Особенность казуса Тихановской в том числе и в том, что танцует не она. Плохими танцорами показали себя её кураторы.

Именно их заслуга в том, что прекрасно приодетая и причёсанная Тихановская, введённая в лучшие дома Евросоюза, сначала искала диалога с Лукашенко, потом наотрез отказалась, выдвигала какие-то нелепые «ультиматумы», а теперь снова заявляет о готовности к прямым переговорам с Лукашенко.

Кто она такая, чтобы Лукашенко с нею вступал в прямые переговоры? Он давно себя ощущает едва ли не фараоном, которому негоже опускаться на уровень контактов даже со вторым лицом, не говоря уж о каких-то наймитах. Лукашенко постоянно демонстрирует такой подход, поэтому глупо от него ожидать переговоров с Тихановской раньше, чем он переговорит с её хозяевами.

Ситуация у Лукашенко незавидная, однако не настолько плохая, чтобы он изменил себе. Подтолкнуть его к такому шагу может министр иностранных дел Владимир Макей, ранее небесталанно режиссировавший шантаж Москвы «разворотом на Запад». Реализации отработанного приёма по выкачиванию российских денег мешает ряд серьёзных обстоятельств. Однако и авантюризма минским товарищам не занимать, учитывая сложность их положения.

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ИА REGNUM Минск, 25 октября 2020 года

Белорусский кризис стал горнилом для политической системы и моментом истины для заявлявшихся принципов. Лукашенко тасует старую колоду кадров, пытается посулами и страхом наказания за свой позор извлечь из-под плинтуса бюрократических тараканов. Повышаются налоги, цены и тарифы. Вводятся новые фантастические, явно свидетельствующие об острой нужде «сборы» — с безработных, с выезжающих за границу. Не исключено, что завтра введут налог на дождь и местный сбор за воздух.

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Из крыльев пресловутой внешнеполитической «многовекторности» осталось только российское, из подкрылков — вообще ничего. Арабские и прочие партнёры из пресловутой «дальней дуги» пожелали успехов. По-прежнему открыт для взаимовыгодного сотрудничества и «связанного» кредитования «железный брат» Пекин.

Никто всерьёз не намерен вмешиваться в белорусский конфликт. Прежде всего потому, что Москва не позволит. Euronews может и дальше обманывать западных обывателей побасенками о том, как «Тихановская принуждает Лукашенко к переговорам». В таких условиях Белоруссия может пребывать очень долго.