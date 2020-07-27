Минск, , 21:30 — REGNUM «Моя главная цель: провести настоящие честные выборы с участием всех альтернативных кандидатов. Голосуя за меня, вы голосуете за восстановление вашего права выбирать власть, за новые и честные выборы», — заявила Светлана Тихановская, считающаяся главным соперником Александра Лукашенко в нынешней президентской кампании.

Светлана Тихановская Tsikhanouskaya2020.by

Тихановская опубликовала свою предвыборную программу, которую поддерживают команды незарегистрированных кандидатов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, считавшихся до ареста первого и бегства в Россию второго основными соперниками Лукашенко.

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«Я хочу, чтобы ушла в прошлое подлая традиция преследовать людей за правду», — сообщила избирателям Тихановская.

Её муж — популярный блогер Сергей Тихановский третий месяц находится в следственном изоляторе. Правозащитники признали Тихановского и Бабарико политзаключённым.

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«Уже сегодня ясно, что выборы, которые состоятся 9 августа 2020 года, невозможно признать свободными и честными. Многих сильных кандидатов, в том числе Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, лишили возможности в них участвовать: по заказу одного из конкурентов возбуждены уголовные дела, в мусорку выброшены сотни тысяч собранных подписей. Нужны новые честные и свободные выборы с прозрачным подсчетом голосов», — констатировала Тихановская.

В своей программе она изложила перечень мер по обеспечению будущих честных выборов, отметив: «Я назначу проведение референдума с предложением вернуться к изначальной редакции Конституции 1994 года, сокращающей полномочия президента, устанавливающее ограничение по количеству сроков пребывания на посту президента, и обеспечивающей разделение властей. Референдум будет проводиться одновременно с выборами президента».

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Тихановская считает, что возврат к Конституции 1994 года позволит обеспечить независимость ветвей власти, верховенство закона, уважение прав человека, признание норм международного права и восстановление народовластия в стране.

В сфере экономики Тихановская пообещала предоставление беспроцентных ссуд для малого и среднего бизнеса, отмену «бесконечных проверок субъектов хозяйствования», упрощение различных процедур и снижение требований к иностранным инвесторам.

Предложены также меры в сферах образования, медицины, пенсионного обеспечения. Декоммерциализация органов госуправления и эффективные институты сдержек и противовесов, по мнению Тихановской, позволят успешно бороться с коррупцией.

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Реформированию будет подвергнута судебная система: судейский корпус получит независимость, высших судей будет назначат парламент. Также реформированы будут Следком, органы прокуратуры, Госкомитет судебных экспертиз и коллегии адвокатов.

Во внешней политике «абсолютной ценностью» названа независимость постсоветской республики. При этом отмечено: «Мы должны создать партнерство на равных, а не зависимость от газовой или кредитной «иглы».

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Напомним, в опубликованном 27 июля интервью «Медузе» Светлана Тихановская заявила: «Я считаю, что Белоруссии не нужно Союзное государство. Белоруссия должна быть независимым самостоятельным государством. Нам нужны обычные межгосударственные связи, никаких дополнительных договоров не надо. Тогда не возникает и лишних соблазнов кого-то куда-то присоединять».

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