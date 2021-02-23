Минск, , 08:36 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, формально являющаяся лидером белорусской оппозиции, призвала готовится к так называемому Дню Воли, который будет отмечаться 25 марта. Об этом она написала 22 февраля на своем telegram-канале.

По словам оппозиционного политика, президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы не только довел Белоруссию до «страшного кризиса», но также стал «главной угрозой независимости» республики.

«Мы же видим: он пытается продать Беларусь по частям в обмен на кредиты и поддержку, чтобы удержаться еще несколько месяцев», — написала она, добавив, что весна «уже близко».

«25 марта — это День Воли. День нашей независимости», — подчеркнула политик.

Тихановская призвала готовиться к этому дню. В частности она призвала «мобилизовать протестный дух, выстраивать безопасные сообщества, планировать возвращение на улицы собственных городов».

По словам Тихановской единственной силой, которая может положить конец «распродаже страны» являются протестующие, которых она отождествила со всем белорусским народом.

«25 марта — это день, к которому мы объединяем усилия и заявляем: мы вместе против кризиса и за новую Беларусь», — подытожила она.

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Напомним, ранее Тихановская в интервью Le Temps признала, что в Белоруссии оппозиция «потеряла улицы». Вместе с тем она выразила мнение, что протестующие возможно уже весной снова будут готовы выйти на улицы. Стратегия оппозиции по ее словам заключается в постоянном давление на представителей белорусской власти («режим») до тех пор, пока протестующие не будут готовы выйти снова на улицы.