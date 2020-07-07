7 июля 2020 | Время чтения 8 мин

Нынешние «выборы Лукашенко» эксперты называют самыми тяжёлыми для него. Ни одна предыдущая президентская кампания не выглядела столь криминально. Никогда прежде несменяемый белорусский лидер не решался открыто угрожать массовыми расстрелами, не бросал кандидатов в президенты за решётку и не сорил нелепыми обвинениями России.

Сергей Артёменко, , 12:03 — REGNUM Следком Белоруссии признал главу Центризбиркома республики Лидию Ермошину потерпевшей по уголовному делу, возбуждённому в отношении оппозиционного блогера Сергея Тихановского, пытавшегося баллотироваться кандидатом в президенты. Об этом Ермошина сообщила журналистам 6 июля, рассказав подробности нового политического скандала.

Правильные кандидаты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Ермошиной, её вызвали в Следком для дачи показаний после того, как она 4 июня во время заседания Центризбиркома заявила о поступивших в её адрес якобы угрозах от Тихановского. После дачи показаний, сообщила Ермошина, её «признали потерпевшей».

Во время того скандального заседания Центризбиркома госпожа Ермошина не стеснялась в выражениях. Она назвала сторонников Тихановского «ордой», использующей «методы братков из 90-х». Самого блогера, к тому времени находившегося несколько дней в изоляторе, она обвинила в намерении её убить.

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Тихановский пытался сам принять участие в президентских выборах, однако Ермошина отказалась его регистрировать. Зато она зарегистрировала популярного блогера как главу инициативной группы по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты его жены — Светланы Тихановской.

Законом разрешено проведение пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты. Во время одного из таких пикетов 27 мая в Могилёве, сообщила Ермошина на заседании Центризбиркома, Тихановский якобы и призвал её убить, а также незаконно вторгнуться в её жилище.

«Цитирую из интернет-ресурсов: «Мы скоро собираемся в Шклов, в Александрию пикеты проводить. Это понятно, хоть там никто и не живет (имеется в виду резиденция), но проведем. И возле дома Лидии Ермошиной в Минске будет замечательный пикет тоже. Заодно все зайдем в гости, это мы можем». Зайдем в гости к человеку, который не ждет и не приглашал? А если зайдем, то как — принудительно? Это уже вторжение в жилище. Это угроза действием в связи с исполнением мною профессиональных обязанностей», — заявила тогда Ермошина.

Александр Лукашенко и глава Центризбиркома Лидия Ермошина President.gov.by

Теперь, судя по развитию ситуации, Тихановскому добавят ещё одну статью УК РБ. Следком Белоруссии, как показывает практика, весьма быстро включается в репрессивные процессы, фабрикуя уголовные дела по указанию «сверху».

На наличие такого указания недвусмысленно указывают заявления Александра Лукашенко, назначившего Лидию Ермошину своей бессменной главой Центризбиркома. Он публично заявил 4 июня о наличии у своих оппонентов финансовых ресурсов мифических «российских олигархов», попутно вылив на представителей «отмороженной оппозиции» ушаты грязных оскорблений. В тот же день МВД отчиталось об изъятии на даче Тихановского $900 тыс., радиостанций и прочего. Причём следственная бригада нашла искомое с третьего захода за диваном.

К этому времени автор YouTube-канала «Страна для жизни» отбывал арест после провокации, произошедшей 29 мая в Гродно с участием спецслужб и проституток. При задержании Тихановского один из милиционеров симулировал настолько тяжёлые травмы, что едва шевелился на асфальте, корча гримасу адской боли.

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Сам блогер, судя по опубликованным видеозаписям, не только увернулся от хватавшей его за разные части тела проститутки, но и пальцем не тронул прибывших милиционеров. В тот же день, за несколько часов до инцидента в Гродно, Лукашенко во время выступления на МТЗ в Минске фактически выложил легенду спецоперации.

Официальное признание Ермошиной «потерпевшей» по совершенно смехотворному поводу указывает на то, что Лукашенко теряет остатки самообладания. Вряд ли кто-то будет оспаривать тот факт, что происходящее творится по его отмашке.

Сергей Тихановский Цитата из видео «Сельское хозяйство можно спасти с профессионалами!» пользователя Страна для жизни. youtube.com

Следком, Центризбирком, Генпрокуратура, КГБ и прочие участники уголовного преследования автора YouTube-канала «Страна для жизни» выглядят откровенно жалко и смешно, учитывая, что «потерпевшая Ермошина» является соучастницей фальсификации результатов президентских выборов в Белоруссии. Показания в отношении неё публично и неоднократно давал тот самый Лукашенко, который назначал Ерморшину главой ЦИК и признавался ею победителем на сфальсифицированных выборах. Скандальные заявления Лукашенко делались перед представителями СМИ и опубликованы на YouTube.

Тихановский уже третий месяц находится в следственном изоляторе с букетом статей УК. Ему вменяется неповиновение сотрудникам милиции, организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также препятствование выборам и едва ли не подготовка государственного переворота на деньги «российских олигархов».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков так и не дождался разъяснений белорусского лидера, о каких именно «олигархах» говорил Лукашенко и что имел в виду, когда заявлял о якобы вмешательстве из России в белорусские как бы выборы. Похоже, что предводитель «беларускай шляхты» банально соврал.

Однако одно дело — врать о мифических «олигархах» и столь же эфемерных «каруселях» при сборе подписей, и совсем другое — угрожать согражданам массовыми расстрелами. Уже сейчас по Белоруссии разъезжают группы «людей в штатском», открыто похищающих людей средь бела дня на центральных улицах и увозящих жертв на автомобилях без опознавательных знаков. Такую практику в духе латиноамериканских диктаторских режимов глава МВД Белоруссии Юрий Караев пытается выдать за правоохранительную деятельность.

Александр Лукашенко награждает орденом «За службу Родине» III степени главу МВД Белоруссии Юрия Караева President.gov.by

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От прямых угроз Лукашенко перешёл к демонстрации практической подготовки. Показательным стало посещение им 22 июня 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады. В своём выступлении он подверг критике «разговоры о какой-то демократии» и прямо заявил: «В сложившейся обстановке задача армии и сил специальных операций в первую очередь защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ».

На том же мероприятии госсекретарь белорусского Совбеза Андрей Равков заявил, что Вооруженные силы могут быть задействованы в восстановлении конституционного порядка на территории постсоветской республики. Он сообщил десантникам об изменении военной доктрины Белоруссии и «объяснил суть новых войн: их особенность — стреляют в спину», проинформировал гостелеканал «СТВ».

"Все это связано с использованием скрытых возможностей возмущения людей, поднятием протестного настроения с использованием определенных технологий, которые мы называем где-то цветными революциями, где-то — новыми технологиями. Но тем не менее они имеют место быть, — заявил Равков. — В рамках противодействия всему этому мы вынуждены были внести предложение, и оно было утверждено в военной доктрине — то, что вооруженные силы имеют право в соответствии и с конституцией, и с другими законами, обеспечивающими деятельность военной организации государства, принимать участие в восстановлении конституционного порядка на территории Республики Беларусь».

Александр Лукашенко во время посещения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады President.gov.by

Затем объединение чиновников «Белая Русь» опубликовало на своём сайте материал под симптоматичным заголовком «С врагами не следует церемониться. Не то время». Председатель этого объединения, в прошлом известный пропагандист проституции и наркомании, «лицьвин» Геннадий Давыдько заявил, что «сегодня необходимы превентивные меры, которые позволят оградить страну и общество от большего и страшного — большой крови, паралича власти, рухнувшей экономики».

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Социально-экономический кризис в Белоруссии действительно нарастает. Падает промышленное производство и ВВП в целом, растёт безработица и понимание отсутствия хороших перспектив без ротации элит. Доведший «до ручки» государственную «Белтелерадиокомпанию» Давыдько может осознавать масштаб проблем, созданных такими же управленцами, как он и его хозяин.

Упомянутые «превентивные меры», судя по отчётам правозащитников, уже вовсю применяются. В следственном изоляторе КГБ с 18 июня сидит кандидат в президенты Виктор Бабарико и глава его избирательного штаба Эдуард Бабарико (сын экс-главы «Белгазпромбанка»). За решёткой находятся Сергей Тихановский и многие другие.

Маховик репрессий раскручивается, перемалывает жертв десятками ежедневно, что для политически пассивной Белоруссии немало. Чиновники стращают крайними мерами, прибегают к массовым арестам, однако на место арестованных в «цепочки солидарности» становятся новые протестующие. Колхозная элита в истерике — обычные методы не работают, вовлечение армии в конфликт чревато путчем со штурмом бункера «последнего диктатора Европы».

Александр Лукашенко на избирательном участке President.gov.by

По данным Международного центра гражданских инициатив «Наш дом», с 1 мая по 5 июля в Белоруссии репрессировано 720 человек. Заведено 35 политически мотивированных уголовных дел в отношении кандидатов в президенты и представителей их избирательных штабов, инициативных групп, а также блогеров. Оштрафовано 606 человек за «цепочки солидарности» с политзаключёнными и другие ненасильственные действия, демонстрирующие гражданскую позицию.

Так называемые «выборы президента Республики Беларусь» окончательно превращаются в фарс, какую-то оперу в жанре BDSM или сюжет из будущего кинофильма, где Саша Барон Коэн сыграет очередного диктатора.

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