Минск, , 12:55 — REGNUM Евросоюз и Россия договорились о принадлежности Белоруссии к зоне российских интересов. Об этом на пресс-конференции литературного фестиваля Taormina Book в Италии заявила сбежавшая из Минска член оппозиционного «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии» журналистка Светлана Алексиевич.

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В рамках выставки состоялась пресс-конференция, во время которой обладательница «нобелевки по литературе» выступила с критикой режима Александра Лукашенко и России, которая якобы участвует в подавлении белорусских массовых протестных выступлений. В частности, она заявила журналистам: «Между Европой и Россией существует негласная договоренность, что Белоруссия — зона интересов Москвы. И поэтому мы остались одни, нам никто серьезно не помогает, потому что любая помощь извне приведет к конфликту с Россией».

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Прозвучали и другие скандальные заявления Алексиевич, сообщает «Комсомольская правда». Журналистка предложила применять санкции не только к белорусским госслужащим, но также к их жёнам и детям.

«Но, главной вишенкой на торте, стало заявление лауреатки о том, что в Белоруссии «находятся переодетые русские солдаты». Вишенка немного прокисшая, потому что Алексиевич озвучила слух, который без конца рассказывают друг другу минские протестующие. Мне тоже, во время митинга в Минске, у костела на Площади Независимости, показывали на омоновцев и нашептывали: «Они все из России, у Лукашенко нет столько ментов». Впрочем, когда нас ‑ и меня тоже — усадили в комфортабельные автозаки, «российские омоновцы» ехавшие с нами, не побоялись начать спорить с демонстрантами и никто даже не усомнился, что их Родина — Белоруссия. Парадокс в том, что у Алексиевич и белорусских силовиков Родины не просто разные, а параллельные и вместе им не сойтись», — пишет корреспондент КП Дмитрий Стешин.

Напомним, год назад Алексиевич отметилась скандальным заявлением на тему различий между западными и белорусскими убийцами, которых она якобы могла лично посещать и сравнить. В интервью русофобскому изданию «Новое время» она заявила: «Я, например, посещала западные тюрьмы — там даже убийцы другие. Он, убийца, приходит, садится с тобой спокойно разговаривать. А приходишь в наши тюрьмы — убийца лебезит «господин-начальничек, господин-начальничек», полусогнут, даже если он еще недавно был богатейшим человеком. Так что это такая очень глубокая вещь, и она сверху донизу общество пронизывает. И пока никто из современных руководителей не сделал попытки вырваться из этого круга, поскольку все они люди того времени. И Владимир Путин, и Александр Лукашенко, и Нурсултан Назарбаев, там еще и восточное идолопоклонство накладывается. Так что наше сознание поражено тотально».

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