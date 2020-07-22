Центризбирком принял 55 заявлений на участие в президентской кампании, однако зарегистрировал лишь 15 инициативных групп по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. В статусе кандидата в президенты Центризбирком зарегистрировал только пятерых.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Отказано в госрегистрации двум основным соперникам Александра Лукашенко — Валерию Цепкало и находящемуся в СИЗО КГБ экс-главе «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико. Причём экс-главу «Белгазпромбанка» посадили вместе с сыном — главой избирательного штаба Эдуардом Бабарико. Арест был произведён демонстративно — на пути в Центризбирком.

В истории белорусских выборов ещё не было случая, чтобы за решётку бросали фактически кандидата в президенты вместе с главой его избирательного штаба. Ничего подобного не наблюдается даже в Косово — откровенно криминальном образовании, которое официальный Минск де-факто признаёт (свидетельством тому — минские «Вторые евроигры» 2019 года) — в отличие от Абхазии и Южной Осетии, ДНР и ЛНР.

Лицемерие во внешней политике официального Минска является производным от гораздо большего лицемерия в политике внутренней. В этом Приштина смотрится даже честнее, если такие категории применимы к политике. Во всяком случае, албанцы понимают важность ротации первых лиц. Сейчас в косовском президентском кресле (с 1992 года) восьмой человек, а в Белоруссии с первых президентских выборов (с 1994 года) — один и тот же.

President.gov.by Александр Лукашенко

Бабарико было отказано в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии ещё тогда, когда стало ясно, что он лидер симпатий не только по интернет-опросам, но и по собранным без административного ресурса подписям. Испугавшись шокирующе низкого рейтинга Александра Лукашенко (откуда и пошёл мем «Саша 3%»), власти запретили отражать симпатии граждан на сайтах СМИ. Социологические исследования и опросы независимых служб по общественно-политическим вопросам были запрещены ещё раньше.

Белорусским обывателям предложено довольствоваться данными специально созданных для таких случаев структур. Сначала, 9 июля была вброшена информация от начальника Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при президенте Валерия Павлюченко о том, что рейтинг Александра Лукашенко в июне составил 76%. Затем, 14 июля последовал вброс со ссылкой на специфический «Аналитический центр Ecoom» Сергея Мусиенко о готовности 69,4% граждан проголосовать за бессменного руководителя Белоруссии.

С этими данными «государственной социологии» контрастируют независимые исследования. Так, российская компания Tazeros Global Systems, обработав данные о почти 7 млн уникальных белорусских пользователей сети интернет, установила, что рейтинг лояльности Александра Лукашенко составляет 6,6% при рейтинге антилояльности 81,6%. Согласно полученным данным, готовы голосовать за любого, кроме него — 72%, и считают, что он должен уйти, — 62,6%. Для сравнения: у Виктора Бабарико рейтинг лояльности и антилояльности составили 53,6% и 17,6% соответственно.

Через несколько часов после того, как 14 июля глава Центризбиркома Лидия Ермошина (назначена на должность Александром Лукашенко) объявила об отказе регистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, по всей Белоруссии прокатилась волна мирных протестов. Особенностью стало то, что она захватила не только областные центры, но также и малые провинциальные города, чего прежде не наблюдалось.

Rec.gov.by Лидия Ермошина

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Граждане справедливо возмущались незаконным решением Лукашенко (через Ермошину) отказать им в праве выбора. Даже по белорусским законам, не говоря уж о международных обязательствах, Бабарико обязаны были зарегистрировать. Отказ был мотивирован ссылкой не на закон, не на приговор суда, а на некое письмо Комитета госконтроля.

На массовые протесты спецслужбы ответили массовыми репрессиями. ОМОН и «люди в штатском» совершали налёты на «цепочки солидарности» протестующих, попутно захватывая и увозя в райотделы милиции прохожих, зевак и вообще всех, кто попадался под руку. Ввиду переполненности изоляторов и камер в РУВД, в Минске для задержанных было организовано нечто вроде концлагерей, позволяющих содержать спецконтингент под открытом небом за оградой из колючей проволоки. На следующий день пойманных граждан ждал скорый суд, если о таковом в соседней части как бы Союзного государства вообще уместно говорить.

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В это время избирательные штабы Бабарико и Цепкало объединились вокруг зарегистрированного кандидата в президенты Светланы Тихановской. Изначально её мужу — популярному блогеру Сергею Тихановскому было отказано в регистрации кандидатом. Стремительно набравшая популярность жена политзаключённого 19 июля провела многотысячный митинг в Минске, а 20 июля заявила в радиообращении о намерении в случае победы провести новые, справедливые президентские выборы.

С таким же обещанием выступил и другой номинальный соперник белорусского правителя — Андрей Дмитриев. И это ещё одна беспрецедентная особенность белорусских выборных кампаний.

Цитата из видео на YouTube Андрей Дмитриев

Как и на Украине, в Белоруссии нет ни одного пророссийского кандидата. Вся пятёрка представлена националистами разного градуса. Из них лишь Сергей Черечень выглядит как представитель политического национализма, судя по телеобращению 21 июля, — умеренно-левацкого.

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Радикальный этнический национализм с откровенно русофобской программой представляет зарегистрированная кандидатом в президенты Белоруссии индивидуальная предпринимательница Анна Канопацкая. В этом не осталось сомнений после ознакомления с её выступлением, выпущенным 21 июля в телеэфир вместе с записями Тихановской, Дмитриева и Череченя.

Власти настолько боятся прямого обращения кандидатов в президенты к «ляхтарату», что после президентской кампании 2010 года разрешают выпускать в эфир обращения только в записи и только после соответствующей работы цензоров. Ермошина сообщила, что дебатов с бессменным руководителем Белоруссии не будет.

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Лукашенко от теледебатов отказался и свои обращения адресует целевой аудитории — «активу» подчинённой ему чиновничьей вертикали. Отказалась от теледебатов и отверженная всеми Канопацкая, заявившая 18 июля: «Участвовать в детском шоу прокремлевских марионеток, состоящем из мальчиков-спойлеров и девочек-хохотушек, позволить себе не могу никак. Мне еще страной управлять».

До этого, 16 июля Канопацкая направила в МИД письмо, в котором пожаловалась на первого заместителя министра экономического развития Российской Федерации Михаила Бабича. В доносе содержатся нелепые обвинения российского чиновника, а также просьба «принять меры».

Kremlin.ru Михаил Бабич

«Исполнение данным лицом функций посла Российской Федерации в Республике Беларусь имело негативные последствия, привело к росту напряжения между нашими странами, завершилось его отзывом и заменой, — донесла белорусская деятельница. — Кроме того, этим лицом в отношении меня, в тот момент действующего депутата Палаты представителей Республики Беларусь, были предприняты действия, имевшие целью оказать давление».

Бывшая «палаточница» не уточнила, какие именно «действия» якобы предпринимал Бабич в отношении неё. Ни для СМИ, ни подписчикам своей страницы в Facebook она не смогла ответить на уточняющие вопросы.

Считающаяся в белорусском общественном мнении «спойлером Лукашенко» заявила в том же письме, что нахождение Бабича на территории Белоруссии «в период президентских выборов противоречит интересам Республики Беларусь и будет лишь способствовать нарастанию в обществе деструктивных настроений».

Пояснений по поводу такого ожидания Канопацкая также не привела. Ответ на «сигнал» из МИД Белоруссии не опубликован. Согласно классике жанра, после такого «резонанса» Бабичу грозит как минимум «выговор с занесением», если не «партбилет на стол».

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Индивидуальная предпринимательница не располагает ни партийными структурами, ни медийными ресурсами, ни достаточным для такого развлечения капиталом отца. Она может надеяться лишь на хозяина положения, отплатившего разрешением стать «спойлером» за предыдущие оказанные ему интимные политические услуги. Поэтому и сейчас она дует в его дуду, распространяя лживые измышления про «российских кукловодов».

В 2019 году Анна Канопацкая отметилась в инспирированной властями Белоруссии провокации в отношении спецпредставителя президента России — российского посла в Белоруссии (на то время) Михаила Бабича. Кроме слухов, глава МИД Белоруссии Владимир Макей не смог представить сколь-либо заслуживающих внимания обоснований отзыва высокопоставленного российского чиновника.

Mfa.gov.by Владимир Макей

Добиваясь такого решения от Владимира Путина, официальный Минск опустился до пресловутого трамвайного хамства. Кремль пошёл навстречу «белорусским друзьям и партнёрам»: почти год российское посольство в Минске возглавляет Дмитрий Мезенцев.

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Как показывает нынешняя президентская кампания в Белоруссии, за минувший год ситуация для России в другой части как бы Союзного государства лишь ухудшилась. Причём негативные процессы набирают оборот не только в политике, но и в гуманитарной сфере, и в экономике — везде.

«Не наши войны», длящаяся второй год нефтегазовая война и демонстративное уничтожение актива Газпрома — белорусского «Белгазпромбанка», официозная русофобия с уже прямыми обвинениями менеджеров российского газового холдинга и косвенными — руководства Российской Федерации. История болезни пухнет от новых страниц.

Россия проиграла битву за умы на Украине, в Белоруссии, Прибалтике, Средней Азии — повсеместно. Поэтому последствия для политики и экономики стали закономерными. Проиграв битву, недопустимо проиграть войну.

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