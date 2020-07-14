Минск, , 13:51 — REGNUM Александр Лукашенко зарегистрирован кандидатом в президенты Белоруссии. Такое решение единогласно принято Центризбиркомом постсоветской республики на заседании 14 июля.

Отказано в регистрации двум основным конкурентам Лукашенко — Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Прошли госрегистрацию Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень.

Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина выдала удостоверения кандидатов в президенты. За Лукашенко удостоверение получил глава его избирательного штаба Михаил Орда, альтернативные кандидаты получили удостоверения лично.

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