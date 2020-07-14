Минск, , 21:50 — REGNUM Тысячи граждан Белоруссии в разных городах республики вышли на стихийные акции протеста, выражая несогласие с созданной властями ситуацией на президентских выборах. Центризбирком Белоруссии на заседании 14 июля решил не регистрировать кандидатами в президенты основных конкурентов Александра Лукашенко, что спровоцировало выход людей на центральные улицы.

Массовые акции протеста охватили все областные центры и многие райцентры. По форме они представляют собой «цепочки солидарности», велопробеги и другие подобные ненасильственные акции.

Наиболее заметные и массовые протестные выступления проходят в 2-миллионном Минске. Эпицентр находится на площади Победы.

Сотрудники спецслужб в форме и «люди в штатском» приезжают на автозаках и микроавтобусах без опознавательных знаков, нападают на прохожих и увозят задержанных в неизвестных направлениях. Вслед им слышится «Позор!», аплодисменты и улюлюканья.

После отъезда спецавтомобилей участники протестных акций возвращаются на свои места. Так продолжается до подъезда очередного автозака или микроавтобуса.

Протестующие против «выборов Лукашенко» возмущаются отказом Центризбиркома регистрировать кандидатами в президенты тех, кто может составить реальную конкуренцию Александру Лукашенко. В интервью журналистам участники ненасильственных акций протеста высказывают недовольство массовыми политическими репрессиями, внесудебными расправами, отсутствием дееспособных судов и правоохранительных органов.

Они недовольны похищениями диссидентов сотрудниками спецслужб — «людьми в штатском». Многие заявляют также о неприемлемости тоталитаризма и атмосферы страха.

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Водители приветствуют протестующих звуковыми и световыми сигналами. В ответ они получают аплодисменты и, изредка, возгласы одобрения и солидарности.

Среди сотен задержанных отмечены журналисты белорусских и зарубежных изданий. Некоторых задержали во время стримов, в прямом эфире, не обращая внимания на журналистские удостоверения и свидетельства об аккредитации МИД Белоруссии.

Решение собраться на протестные акции возникло стихийно, по итогам обсуждения в социальных сетях и Телеграм-каналах. МВД Белоруссии предупредило о незаконности таких ненасильственных акций.

Государственные СМИ замалчивают протестные выступления. В эфире государственных телеканалов и на сайтах правительственной прессы рассказывается о погоде, об успехах животноводов, о негритянских протестах в США и шансах на успех белорусских провинциальных спортивных команд.

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Напомним, 14 июня глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина отказала в регистрации кандидатами в президенты бывшим руководителям «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико и минского «Парка высоких технологий» Валерию Цепкало, которые считались главными соперниками Александра Лукашенко. При этом Центризбирком не отказал в регистрации Светлане Тихановский — жене популярного оппозиционного блогера Сергея Тихановского, входящей в тройку самых популярных альтернативных кандидатов.

Также сегодня получили удостоверения кандидатов в президенты Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень. Они считаются «спойлерами» руководителя постсоветской республики, бессменно руководящего Белоруссией с 1994 года.

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