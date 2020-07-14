Минск, , 12:57 — REGNUM Некие «российские кукловоды» оказывают влияние на всех участников президентской кампании в Белоруссии, кроме Анны Канопацкой. Об этом претендентка на высший государственный пост в постсоветской республике заявила перед процедурой регистрации Центризбиркомом кандидатов в президенты.

«Я в активной политической деятельности уже давно, я вижу те технологии, которые используются. Я вижу и знаю, какое на меня было оказано прямое давление со стороны Москвы, и поэтому я могу говорить об этом настолько уверенно», — сообщила Канопацкая.

Как сообщает издание «Интерфакс-Запад», она поведала, что не торгует суверенитетом Белоруссии и в нижней палате белорусского парламента, «объединяясь с теми силами, которые ставят независимость превыше всего». Она также заявила: «Я готова объединяться с любым из кандидатов, с кем у нас совпадают взгляды, но на данном этапе я не вижу никого, с кем можно было бы объединиться».

Говоря о своих конкурентах из числа альтернативных кандидатов, Канопацкая сказала: «Я вижу, что все они подвержены влиянию российских кукловодов. Я — единственный кандидат в этой компании, который проводит кампанию за свои деньги».

Она уточнила, что под российскими кукловодами «я имею ввиду людей, которые сидят в Москве».

«Я единственная, кто выступает за денонсацию договора (о Союзном государстве) с Россией. Этот договор нарушает не только суверенитет и Конституцию Белоруссии, но и Конституцию Российской Федерации», — подчеркнула Канопацкая.

Накануне, 13 июля в интервью провинциальному изданию Hrodna. life она сделала аналогичное заявление: «Я — единственный оппозиционный и реальный противник действующего главы государства. Проевропейски настроенный, которая не поддалась влиянию российских кукловодов. И я использую в своих агитационных материалах белорусский язык, выступаю за возвращение Дня независимости на 25 марта, когда действительно у Белоруссии в новейшей истории возникло право на независимость. Я единственный кандидат, кто выступала и выступает за денонсацию договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Он нарушает Конституцию не только Белоруссии, но и России».

В ходе состоявшегося 14 июля заседания Центризбирком решил зарегистрировать Анну Канопацкую кандидатом в президенты Белоруссии и выдал ей удостоверение кандидата.

Ранее о причастности мифических «российских олигархов» к президентской кампании в Белоруссии заявлял Александр Лукашенко. Москва заинтересовалась фактами, подтверждающими его слова, однако ответить белорусскому лидеру оказалось нечем. Позже к «олигархам», якобы участвующим в белорусских выборах, добавились не менее мифические российские «агенты ГРУ».

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