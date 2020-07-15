15 июля 2020 | Время чтения 6 мин

Белоруссию охватили стихийные протестные выступления. Формальным поводом стало отстранение оппозиционных кандидатов от президентских выборов. Одновременно актуализирован вопрос о времени «после Лукашенко».

Сергей Артёменко, , 15:01 — REGNUM Центризбирком Белоруссии зарегистрировал 14 июля пятерых кандидатов в президенты. Лукашенко получил четырёх удобных «спойлеров», которые помогут ему в августе объявить об очередной «убедительной победе» с почти ¾ голосов. Это будет пиррова победа.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Почти завершившийся процесс можно было бы назвать победой на выборах, если бы были соблюдены базовые условия выборов. Однако ещё до их официального объявления было ясно, что реальных альтернативных кандидатов до регистрации не допустят. Принцип добровольного участия, как и остальные базовые принципы, будут традиционно имитироваться.

Александр Лукашенко неоднократно признавался зарубежным журналистам в фальсификации итогов президентских выборов. Тем не менее он остаётся у власти и помогает ему в этом назначенная им же главой Центризбиркома Лидия Ермошина.

На заседании Центризбиркома 14 июля она объявила о пяти допущенных к государственной регистрации номинальных претендентах на высший государственный пост (с «царскими полномочиями»). Александру Лукашенко помогут создать видимость демократических выборов на альтернативной основе индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, председатель одной из карликовых социал-демократических партий Сергей Черечень, сопредседатель республиканского исследовательско-просветительского общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, а также Светлана Тихановская — жена находящегося в следственном изоляторе популярного блогера Сергея Тихановского.

Мало кто сомневался, что Лукашенко отблагодарит «Анку-провокаторшу» за ряд особых услуг, оказанных ею в 2019 году при «выдавливании» из Белоруссии спецпредставителя президента России — российского посла в постсоветской республике Михаила Бабича. Теперь «спойлер» Канопацкая окучивает то же поле, что и её патрон, пытаясь оттянуть электорат у трёх реальных оппозиционеров.

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Анна Канопацкая и Сергей Тихановский Цитата из видео «В парламенте депутаты пьют стоя за президента! Анна Канопацкая» пользователя Страна для жизни. youtube.com

Меньше повезло другой услужливой русофобке, заявлявшей о намерении стать кандидатом в президенты, — лидеру «Товарищества белорусского языка» Елене Анисим: её «прокатили» все — и хозяин, и лидеры «старой оппозиции», и пресловутая «небезразличная молодёжь».

В целом «старая оппозиция» приказала долго жить. Её лебединой песней стала президентская кампания 2015 года.

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Ещё одной особенностью нынешней президентской кампании можно было бы назвать отсутствие пророссийского кандидата. На самом деле, это уже традиция, уходящая корнями в прошлый век. Лукашенко так долго зачищал даже намёк на возможность структурирования пророссийских сил, что в общественно-политической жизни проявляют себя только прозападные деятели и так называемые лукасеки.

Из 55 подавших заявления на участие в президентской кампании 2020 года Центризбирком зарегистрировал 15, а в финал вышли 5. Кое-кто в Минске любит красоту цифр.

Не обошлось без шутки: доверенным лицом Александра Лукашенко стал лидер белорусских либерал-демократов Олег Гайдукевич — тот самый, который пару месяцев назад обещал не снимать свою кандидатуру и идти до конца. В некотором смысле он дошёл до желаемого. Как и его отец Сергей Гайдукевич, передавший сыну по наследству не только ЛДПБ, но и специфическую роль в политикуме постсоветского образования с «тысячелетней» историей.

Вопрос наследственности является ключевым для Лукашенко, прекрасно осознающего своей реальный рейтинг. О нём ему напоминают и разрисованные в «3%» табачные киоски придворного «неолигарха» Алексея Олексина, и звуковые сопровождения его кортежа со стороны томящегося в заторах «народца».

Нет вопроса оформления «победы» на так называемых президентских выборах — Ермошина и Канопацкая сделают всё как надо и дёшево. Об остальном позаботятся профильные специалисты. Вопрос в передаче власти при таком уровне доверия, огромном презрении и откровенной ненависти весьма значительной части подданных.

Александр Лукашенко и глава Центризбиркома Лидия Ермошина President.gov.by

При передаче власти сыновьям ситуация не улучшится. Останутся проблемы и с рейтингом доверия, и с багажом социально-экономических проблем. Они даже усугубятся, судя по анонсированным Лукашенко методам «военного коммунизма».

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История с рейдерским захватом «Белгазпромбанка» и его разорением группой лиц во главе с экс-главой Нацбанка Белоруссии Надеждой Ермаковой уже резко ухудшила инвестиционный климат. Впереди — августовские забастовки, которые могут парализовать и без того подкошенную «коронапсихозом» экономику «сильной и процветающей» Белоруссии.

Достигнутые 14 июля договорённости по кредитованию БеЛАЭС, а также по поставкам из России нефти и газа несущественно смягчат агонию. Кризис приобрёл системный характер.

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Многие белорусы связывают кризисные явления в Белоруссии и проблемы внешней политики с одним человеком. С конца прошлого века он озвучивает дежурные заверения в отсутствии намерений «посиневшими пальцами» держаться за власть, которой якобы наелся.

Среди жителей Белоруссии также сильны подозрения в намерении Александра Лукашенко передать власть по наследству одному из сыновей — Виктору Лукашенко, помощнику президента по национальной безопасности, куратору силовиков, либо Николаю Лукашенко — одному из младших сыновей, заканчивающему школу.

Александр Лукашенко с сыном Николаем President.gov.by

Такой вариант в азербайджанском стиле вполне возможен. Западные санкции, которые уже анонсированы официальными представителями Евросоюза и, скорее всего, будут введены до конца года, мало беспокоят нынешнего белорусского лидера.

Гораздо большая проблема — обмелевший ручеёк российской так называемой поддержки. Западная помощь тоже сократится. США и Евросоюз не купились на заявление о направляющей противников Лукашенко «руке Москвы», а Путин не забыл всего того, что минский друг и партнёр наговорил за последние годы.

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В какую бы нищету Лукашенко ни погрузил Белоруссию, деньги на спецслужбы и «спойлеров» у него всегда найдутся. Имитировать «выборы» он может бесконечно долго при апатии большинства.

Стихийные массовые акции протеста, охватившие 14 июля все областные центры Белоруссии, демонстрируют нежелание граждан участвовать в имитации выборов. Протестующие вышли не только в защиту политзаключённых, но и в защиту выборов как таковых.

Судя по опубликованным интервью, многие протестующие смутно представляют, за что они готовы отсидеть 15 суток в жутких условиях белорусских изоляторов. Однако они вполне ясно представляют, против чего и кого они вышли протестовать.

Протестующие в Белоруссии Цитата из видео «В Минске проходят протесты против отказа в регистрации кандидатов» пользователя Соцпортал. youtube.com

Протестные выступления ширятся за счёт широкой базы разнообразного недовольства. Они охватили регионы, чего не наблюдалось с «лихих 90-х».

Среди протестующих доминирует молодёжь и люди среднего возраста самых разных профессий. Они вступают в потасовки с задерживающими — этого тоже давно не наблюдалось.

Люди с удовольствием избавляются от страха. Пресловутый «народец» превращается в борющихся граждан.

«Выборы Лукашенко» девальвируются. «Выборы без Лукашенко» ещё не стали реальностью. Однако сейчас создаются условия, при которых выборы в Белоруссии станут возможными.

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