Минск, , 13:01 — REGNUM Генпрокуратура Белоруссии возбудила против участвующего в президентских выборах экс-банкира Виктора Бабарико ещё одно дело — об участии в преступной организации, деятельность которой несла «угрозу национальной безопасности» постсоветской республики. Об этом сегодня, 19 июня в Минске заявил генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк.

По словам белорусского генпрокурора, бывший председатель правления ОАО «Белгазпромбанк» — основной конкурент Александра Лукашенко в ходе нынешней президентской кампании Виктор Бабарико, а также менеджеры банка совершали преступления «в составе преступной организации». Расследованием нового возбуждённого уголовного дела по ч.ч. 2 и 3 ст.285 Уголовного Кодекса сейчас занимается КГБ Белоруссии.

Конюк уточнил: Бабарико и другими фигурантами «преступные деяния совершались системно, на протяжении длительного времени, с использованием транснациональных противоправных схем, они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности нашей страны как в финансовой, так и иных сферах».

Виктор Бабарико заявил об уходе из «Белгазпромбанка» 12 мая. Центризбирком официально зарегистрировал инициативную группу по сбору подписей за выдвижение экс-банкира, её возглавил сын банкира Эдуард. Оба они были задержаны 18 июня и помещены в сизо КГБ Белоруссии.

При задержании и последующем допросе в Комитете госконтроля Виктору и Эдуарду Бабарико не допустили адвокатов. От защитников не приняли документов и вовсе закрыли здание под предлогом проводимых там «учений» (что не мешало проведению допроса).

Бабарико обвиняют в мошенничестве, выводе активов «Белгазпромбанка» из Белоруссии на $430 млн, взяточничестве и других преступлениях. Нацбанк Белоруссии создал своё правление банка, являющегося дочерней структурой российского Газпрома.

Председатель КГК Иван Тертель в эфире государственного телевидения 18 июня заявил о возможности получения подтверждения причастности к противоправной деятельности неких «кукловодов» из-за рубежа. Он уточнил: «Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а, может быть, и выше».

Вечером 18 июня в центре Минска прошла массовая акция протеста граждан республики, возмущённых политическими репрессиями. Формальным поводом стало задержание Виктора Бабарико, собравшего наибольшее количество подписей граждан за выдвижение кандидатом в президенты (среди всех альтернативных кандидатов) и лидирующего в опросах общественного мнения.

В тот же день в МИД Белоруссии были вызваны послы Евросоюза. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей и председатель КГК Иван Тертель довели до них информацию о ходе президентской кампании и «деле Белгазпромбанка».

Выступая сегодня, 19 июня на совещании по вопросам работы банковского сектора Лукашенко прокомментировал вчерашний арест и заявил: «Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Белоруссии».

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