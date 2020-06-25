Приказы Центробанка России, в результате которых проблемные банки лишились лицензий, безропотно принимают далеко не все теперь уже бывшие банкиры. Тенденция последних двух лет — попытки оспорить действия ведомства Эльвиры Набиуллиной и вернуть лицензии, без которых финансово-кредитным организациям грозит банкротство или принудительная ликвидация. Два иска, в которых оспаривают позицию регулятора, арбитраж Москвы рассмотрит в июле 2020 года, сообщает ИА REGNUM.

Виктор Дубрей. Бочки с деньгами.1897

С 2013 по 2019 год регулятор отозвал свыше 400 банковских лицензий. Около 30 организаций покинули рынок в 2019 году, перейдя в статус банкротов или ликвидируемых. Активную работу по отзыву лицензий ранее эксперты окрестили зачисткой рынка. В декабре 2019 года в интервью телеканалу «Россия 24» Набиуллина сообщила о завершении основного этапа очистки или оздоровлению банковской системы. Она также добавила, что регулятор продолжит выводить с рынка «хронически неустойчивых игроков».

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Несогласные из Сибири

Но не все топ-менеджеры и акционеры банков принимают без сопротивления лишение их статуса. Одним из последних попытался вернуть лицензию, без которой не может работать, АО «Эксперт банк», занимавший 209-е место по размеру активов в РФ.

Напомним, омский банк был лишён лицензии 1 ноября 2019 года. Регулятор отмечал, что «Эксперт банк» неоднократно нарушал профильные нормы «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Также АО вменялось то, что в уполномоченный орган подавалась неполная, а иногда и недостоверная информация. Помимо этого, по мнению ЦБ РФ, омский банк «проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока».

После отзыва лицензии руководство «Эксперт банка», который отработал свыше 25 лет в этом секторе, заявляло, что приказ ЦБ РФ незаконен, а нарушения, которые повлияли на решение регулятора, частично имели технический и устранимый характер. Через суд была сделана неудачная попытка оспорить документ. И хотя суд согласился «с доводами представителя общества о том, что часть нарушений имела технический и устранимый характер», но тут же указал на системность нарушений, что говорит о пренебрежительном отношении «к соблюдению требований действующего законодательства при осуществлении банковской деятельности».

«Эксперт банк»

К моменту вынесения решения по лицензии дело принудительной ликвидации «Эксперт банка» уже перешло в активную стадию. В декабре 2019 года омский арбитраж удовлетворил иск ЦБ РФ. В ходе слушаний отмечалось, что стоимость имущества на дату отзыва лицензии «составила 6 461 256 тыс. рублей, при этом обязательства АО «Эксперт банк» составили 6 283 291 тыс. рублей», то есть стоимость имущества превышала размер обязательств банка перед кредиторами на 177 965 000 рублей, что «свидетельствует об отсутствии у кредитной организации признаков несостоятельности (банкротства)».

На начало мая 2020 года у «Эксперт банка» были обязательства перед 479 кредиторами на сумму 6,1 млрд рублей.

Банк из Санкт-Петербурга: топ-менеджеры против

Пыталось оспорить приказ регулятора от 31 октября 2018 года и АО «Международный банк Санкт-Петербурга» (МБСП). В июне 2020 года данный спор закончился проигрышем бывших руководителей банка в апелляционной инстанции, подтвердившей решение арбитража региона.

В этом деле истец указывал на то, что «вынесенные в отношении «Банк МБСП» (АО) предписания не соответствуют фактическим обстоятельствам, а оспариваемые приказы противоречат ст. 20 Федерального закона от 02.12.1990 года №395−1 «О банках и банковской деятельности». Заявлялось, что «принятая ЦБ РФ мера воздействия несоразмерна выявленным нарушениям».

Суд же в ходе слушаний напомнил банку обо всех предписаниях, а также кредитовании компаний, чья деятельность была убыточной, а само финансовое положение оценивалось как «плохое».

"Общая сумма недосозданных банком резервов на возможные потери составляла 8,9 млрд рублей», — уточнялось в материалах дела.

Арбитраж признал действия ЦБ РФ законными. Решение первой инстанции не устроило топ-менеджмент МБСП, и была предпринята попытка оспорить его, но апелляционный суд повторно подтвердил законность действий регулятора.

Напомним, МБСП к моменту отзыва лицензии по размеру активов был на 116-м месте в РФ. Лишение лицензии было обосновано в том числе рискованной бизнес-моделью, большим объемом проблемных активов, включая «производные финансовые инструменты и неподтверждённые (притворные) требования к компаниям-нерезидентам». В результате этих действий, по данным ЦБ РФ, банк полностью утратил свой капитал.

Отделение Международного банка Санкт-Петербурга

Крупным акционером банка являлся Сергей Бажанов, которому принадлежала доля 92,25%, а также АО «Триумф» — 6,95% (конечный бенефициар всё тот же Бажанов).

Возвращаясь к банку. С сентября 2019 года он является банкротом. Его долги на май 2020 года перед 1888 кредиторами превышают 22,105 млрд рублей.

Банк Дагестана бьётся за лицензию

Помимо уже названных компаний, на сегодня ещё не рассмотрен иск регионального банка Дагестана — ООО КБ «Кредитинвест». 1 июля 2020 года арбитраж Москвы планирует рассмотреть его требование о признании незаконными приказов ЦБ РФ от 15 ноября 2019 г. №ОД-2609 и №2610. Этими документами банк был лишён лицензии, и для него назначили временную администрацию. Судебный спор длится с 18 декабря 2019 года. Заседания неоднократно откладывались.

Банк «Кредитинвест»

Напомним, банк, который занимал 386-е место в РФ по размеру активов, работал с 1990 года. Его владельцами были 18 граждан, среди которых немало представителей семей Мирзоевых и Муртузалиевых. Также 11,22% доли принадлежит Госенхану Шейхмагомедову, который имел существенное влияние на банк, так как по его предложению «избрано более 50% количественного состава Совета директоров банка и более 50% количественного состава коллегиального исполнительного органа».

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Среди причин лишения лицензии ЦБ РФ называл в том числе проведение сомнительных трансграничных операций, нарушение закона в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

На сегодня «Кредитинвест» принудительно ликвидируется, находясь под управлением госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». На начало мая 2020 года у него имеются долги перед 158 кредиторами на сумму 494,569 млн рублей.

Кредпромбанк: попытка оспорить приказ ЦБ РФ

3 июля 2020 года арбитраж Москвы также планирует начать рассматривать иск о признании недействительным и отмене приказа ЦБ РФ №ОД-2670 от 22.11.2019 года. Этим документом был лишён лицензии ярославский «Кредпромбанк». Истцами выступают бывший глава правления Владимир Симонов и акционер с долей свыше 44% Татьяна Данилова. Дело тянется с 30 декабря 2019 года.

Напомним, банк к моменту отзыва лицензии был на 344-м месте по размеру активов в России. Среди его крупных акционеров отметился также и гражданин Франции Тьерри Пьер Селлерин (9,8%).

В качестве оснований лишения лицензии «Кредпромбанка» регулятор называл нарушение закона о противодействии отмыванию доходов, полученных нечестным путём, недостоверные данные в отчётной документации, а также то, что банк «проводил сомнительные транзитные операции, в том числе связанные с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием».

На сегодня ярославский банк по инициативе ЦБ РФ находится в стадии принудительной ликвидации. У него установлены долги перед 108 кредиторами на сумму 986,935 млн рублей.

Демарш из Башкирии

Попытку вернуть лицензию в 2019 году также предпринимал и банк из Башкирии — «Роскомснаббанк», на возврате лицензии которого настаивали глава правления Флюр Галлямов и один из совладельцев.

Суд, рассматривая претензии бывшего топ-менеджера, пришёл к выводу, что «сами по себе допущенные нарушения, выявленные в деятельности кредитной организации, относятся к категории неустранимых». Оспорить документ ПАО не смогло.

Напомним, банк был на 132-м месте по размеру активов. ЦБ РФ в своём сообщении об отзыве лицензии указывал, что в организации были выявлены «недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов — юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки «финансовой пирамиды».

На сегодня уфимский банк управляется временной администрацией — Агентством по страхованию вкладов.

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В мае 2020 года у российских банков был один из самых низких показателей по прибыли. Но, несмотря на это, в ходе пресс-конференции 19 июня 2020 года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что в целом по итогам года не ожидается «убытков по банковской системе в целом», разве что прибыль будет меньше.

В то же время эксперты прогнозируют, что в текущем году можно ожидать отзыва лицензий ещё у ряда банков. Например, в рейтинг агентства «Эксперт РА» в группу риска в 2020 году попали сразу 38 кредитных организаций, имеющих проблемы с «финансовым здоровьем».