Москва, , 09:51 — REGNUM Арбитраж Москвы 3 апреля 2020 года начнёт рассматривать иск председателя правления и крупнейшего акционера ярославского «Кредпромбанка», который в ноябре 2019 года остался без лицензии. Ответчиком в споре выступает Центробанк России, от которого требуют фактически аннулировать приказ об отзыве лицензии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от Татьяны Даниловой — акционера с долей более 44% и главы правления Владимира Симонова к регулятору поступил 30 декабря 2019 года. В нём истцы требуют признания «недействительным и отмены приказа №ОД-2670 от 22.11.2019 года». 31 января 2020 года иск после исправления недочётов приняли к производству. Агентство по страхованию вкладов проходит в деле третьим лицом.

Между тем 9 января 2020 года арбитраж Ярославской области по иску ЦБ РФ принял решение о ликвидации банка. Процедура ликвидации уже начата.

Как ИА REGNUM ранее сообщало, акционеры других банков, например, башкирского ПАО «Роскомснаббанк» и омского АО «Эксперт Банк» пытались добиться возврата лицензий через суд. Иск по омскому банку ещё не рассмотрен, слушания назначены на 10 апреля. Предыдущий иск банка был оставлен без рассмотрения, но топ-менеджеры обратились повторно с аналогичным. В деле «Роскомснаббанка» в удовлетворении иска было отказано.

Напомним, банк из Ярославля остался без лицензии 22 ноября 2019 года. Среди причин принятия такого решения регулятором — нарушение профильного законодательства, сомнительные транзитные операции с признаками вывода средств за пределы России. К моменту лишения лицензии по размеру активов банк был на 344-м месте в России.

Основная доля в 44,33% в АО «Кредпромбанк», учреждённом в декабре 1990 года, принадлежит Татьяне Даниловой. Среди акционеров также гражданин Франции Тьерри Пьер Селлерин (9,8%), Константин Макаров из Подмосковья (9,9%), Евгений Счастный — 10,45%, ООО «Бюро инвентаризации объектов недвижимости» из Московской области, и ряд иных физлиц.